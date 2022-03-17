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    Немцы вновь окажутся сильнее

    «Айнтрахт» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Лига Европы, 17 марта 2022 года

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    «Айнтрахт»
    В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле примет испанский «Бетис». Поединок пройдет 17 марта, начало — в 23:00 по мск. «Айнтрахт» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Айнтрахт»

    Первый матч этих соперников, который прошел неделю тому назад в Испании, принес победу немецкому клубу со счетом 2:1. При этом гости еще и не реализовали пенальти.

    «Айнтрахт» на групповой стадии Лиги Европы занял первое место в своем квартете. Команда обошлась без поражений, по три раза разойдясь миром и победив, сразу же заполучив путевку в 1/8 финала турнира.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бетис

  • 1
  • 2.18
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    В чемпионате же Германии франкфуртский коллектив идет на девятой строчке, имея 37 баллов в копилке. От шестой позиции отставание уже большое, и вряд ли «Айнтрахт» способен побороться за путевку в еврокубки.

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    Накануне «орлы» в рамках Бундеслиги дома обыграли «Бохум» со счетом 2:1, тем самым выиграв третий поединок подряд с учетом всех сыгранных турниров.

    «Бетис»

    «Бетис» же на групповой стадии Лиги Европы с трудом занял вторую строчку, обойдя третье место всего на один балл. И данная позиция дала ему билет в 1/16 финала.

    На данном этапе команда из Севильи по сумме двух встреч оказалась сильней питерского «Зенита», выиграв на выезде со счетом 3:2, после чего в родных стенах расписав мировую 0:0.

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    • В чемпионате Испании клуб опустился на пятое место, но от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов «огурцы» отстают всего лишь на два балла.

    Накануне «Бетис» в рамках Примеры на своем поле одолел 1:0 «Атлетик» из Бильбао. И данной викторией он прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где четыре раза уступал.

    Между собой эти клубы встречались дважды и оба разе сильнее был «Айнтрахт» — 3:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 2.27, победа «Бетиса» — 3.16, ничья — 3.72.

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    Проход: «Айнтрахта» — 1.21; «Бетиса» — 4.80.

    Так как «Бетис» бросил все силы на чемпионат страны, а «Айнтрахт» делает ставку на еврокубок, то в данной паре вновь ожидаем выигрыша немцев.

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    «Айнтрахт» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. Немцы вновь окажутся сильнее
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