В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле примет испанский «Бетис». Поединок пройдет 17 марта, начало — в 23:00 по мск. «Айнтрахт» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

Первый матч этих соперников, который прошел неделю тому назад в Испании, принес победу немецкому клубу со счетом 2:1. При этом гости еще и не реализовали пенальти.

«Айнтрахт» на групповой стадии Лиги Европы занял первое место в своем квартете. Команда обошлась без поражений, по три раза разойдясь миром и победив, сразу же заполучив путевку в 1/8 финала турнира.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бетис 1 2.18 X 3.75 2 3.05 Ставка

В чемпионате же Германии франкфуртский коллектив идет на девятой строчке, имея 37 баллов в копилке. От шестой позиции отставание уже большое, и вряд ли «Айнтрахт» способен побороться за путевку в еврокубки.

Все прогнозы на Лигу Европы

Накануне «орлы» в рамках Бундеслиги дома обыграли «Бохум» со счетом 2:1, тем самым выиграв третий поединок подряд с учетом всех сыгранных турниров.

«Бетис»

«Бетис» же на групповой стадии Лиги Европы с трудом занял вторую строчку, обойдя третье место всего на один балл. И данная позиция дала ему билет в 1/16 финала.

На данном этапе команда из Севильи по сумме двух встреч оказалась сильней питерского «Зенита», выиграв на выезде со счетом 3:2, после чего в родных стенах расписав мировую 0:0.

В чемпионате Испании клуб опустился на пятое место, но от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов «огурцы» отстают всего лишь на два балла.

Накануне «Бетис» в рамках Примеры на своем поле одолел 1:0 «Атлетик» из Бильбао. И данной викторией он прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где четыре раза уступал.

Между собой эти клубы встречались дважды и оба разе сильнее был «Айнтрахт» — 3:0 и 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 2.27, победа «Бетиса» — 3.16, ничья — 3.72.

Проход: «Айнтрахта» — 1.21; «Бетиса» — 4.80.

Так как «Бетис» бросил все силы на чемпионат страны, а «Айнтрахт» делает ставку на еврокубок, то в данной паре вновь ожидаем выигрыша немцев.