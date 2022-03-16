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    «Клинки» накажут «Блэкпул»

    «Блэкпул» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионшип, 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Крис Бэшем
    «Блэкпул» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:45 мск. «Блэкпул» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Марта 2022 года
    Блэкпул
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкпул 22:45 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Блэкпул»

    «Блэкпул» нынешний сезон проводит в силу собственных возможностей. 12 место на текущий момент — вполне приемлемая диспозиция.

    Более того, команда забивает чаще, чем пропускает. В 36 матчах забито 42 мяча, а пропущено на гол меньше.

    Коэффициенты матча Блэкпул — Шеффилд Юнайтед

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.17
  • Ставка
    •

    Вот и в предыдущем туре чемпионата «Блэкпул» добыл три очка. Дома команда минимально обыграла «Суонси».

    Все прогнозы на футбол

    Против «Шеффилд Юнайтед» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «Блэкпул» выиграл лишь раз при двух поражениях.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» проводит весьма многообещающий сезон. Команда борется за повышение в классе, и в этом имеет шансы преуспеть.

    Нынешнее 5 место говорит о том, что «клинки» настроены, как минимум, попытать счастье в плей-офф. Впрочем, эти позиции еще нужно сохранить.

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    • В предыдущем туре «Шеффилд Юнайтед» внезапно был разгромлен. Выезд в Ковентри принес лишь разочарование (4:1).

    Отдельно стоит отметить лидера атак «клинков». Билли Шарп в свои 36 наколотил уже 14 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 2.20, на ничью за 3.20, а на «Блэкпул» — за 3.40.

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    «Блэкпул» имеет победную серию из трех матчей.

    «Шеффилд Юнайтед» борется за повышение в классе.

    Атака во главе с Шарпом обеспечит результат для гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.20.

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    «Блэкпул» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. «Клинки» накажут «Блэкпул»
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