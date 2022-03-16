«Блэкпул»
«Блэкпул» нынешний сезон проводит в силу собственных возможностей. 12 место на текущий момент — вполне приемлемая диспозиция.
Более того, команда забивает чаще, чем пропускает. В 36 матчах забито 42 мяча, а пропущено на гол меньше.
Коэффициенты матча Блэкпул — Шеффилд Юнайтед
Вот и в предыдущем туре чемпионата «Блэкпул» добыл три очка. Дома команда минимально обыграла «Суонси».
Против «Шеффилд Юнайтед» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «Блэкпул» выиграл лишь раз при двух поражениях.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» проводит весьма многообещающий сезон. Команда борется за повышение в классе, и в этом имеет шансы преуспеть.
Нынешнее 5 место говорит о том, что «клинки» настроены, как минимум, попытать счастье в плей-офф. Впрочем, эти позиции еще нужно сохранить.
В предыдущем туре «Шеффилд Юнайтед» внезапно был разгромлен. Выезд в Ковентри принес лишь разочарование (4:1).
Отдельно стоит отметить лидера атак «клинков». Билли Шарп в свои 36 наколотил уже 14 мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 2.20, на ничью за 3.20, а на «Блэкпул» — за 3.40.
«Блэкпул» имеет победную серию из трех матчей.
«Шеффилд Юнайтед»
Атака во главе с Шарпом обеспечит результат для гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.20.