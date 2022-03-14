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    «Реал» продолжит уверенное движение к чемпионскому титулу?

    «Мальорка» — «Реал». Прогноз (к. 2.19) и ставки на футбол, Примера, 14 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Реал»
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    Карим Бензема
    14 марта «Мальорка» и «Реал» встретятся на «Визит Мальорка Эстади» (Пальма де Майорка) в рамках матча 28 тура чемпионата Испании. Она начнется в 23:00 по мск. «Мальорка» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Марта 2022 года
    Мальорка
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    •  Мальорка 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Мальорка»

    «Киноварные» очень близки к зоне вылета. От нее команду отделяют всего 2 пункта. Сейчас «Мальорка» занимает 16 мест, имея на счету 26 очков.

    К матчу с лидером хозяева подошли с серией из четырех поражений. Они терпели фиаско в матчах с «Бетисом» (1:2), «Валенсией» (0:1), «Реал Сосьедадом» (0:2) и «Сельтой» (3:4).

    Коэффициенты матча Мальорка — Реал Мадрид

  • 1
  • 6.10
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.53
  • Ставка
    •

    В 5 из 6 последних матчей турнира «Мальорка» пропускала не менее двух голов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Пропустят игру Доминик Грейф, Маноло Рейна и Иньиго Руис.

    «Реал»

    «Реал» имеет уверенный отрыв от конкурентов в борьбе за титул чемпиона Испании. «Сливочные» за 27 туров набрали 63 очка. Разрыв с «Севильей» сейчас 8 очков.

    «Галактикос» выиграли 4 из 5 матчей чемпионата. Причем команде Карло Анчелотти удалось набрать серию из трех побед — 3:0 с «Алавесом», 1:0 с «Райо Вальекано» и 4:1 с «Реал Сосьедадом».

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    • Также напомним, что «Реал» обыграл ПСЖ в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Героем матча стал Карим Бензема, который оформил хэт-трик. Именно благодаря этому клуб одержал путевку в следующий раунд.

    В последних пяти турах Примеры гости пропустили только в одном случае.

    Прогноз и ставки

    «Реал» ожидаемо фаворит встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу «Мальорки» букмекеры дают 5.80. Ничья предлагается с котировкой 4.40.

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    Результаты «Мальорки» и ее турнирное положение не соответствуют уровню мадридского «Реала», который проводит отличный сезон в Примере и Лиге чемпионов.

    Отдельные футболисты гостей, в том числе Карим Бензема находятся в хорошей форме, поэтому «сливочные могут и не обойтись одним голом. Тем более что хозяева пропускают на регулярной основе и много. Рекомендуем поставить на двойной исход "победа 'Реала' и тотал больше 2.5 за 2.19.

    В сентябре 'Реал' выиграл 6:1. Вполне можно ожидать от встречи голов. К примеру, есть вариант тотал больше 3 за 2.21.

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    «Мальорка» — «Реал»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» продолжит уверенное движение к чемпионскому титулу?
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