14 марта «Мальорка» и «Реал» встретятся на «Визит Мальорка Эстади» (Пальма де Майорка) в рамках матча 28 тура чемпионата Испании. Она начнется в 23:00 по мск. «Мальорка» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Киноварные» очень близки к зоне вылета. От нее команду отделяют всего 2 пункта. Сейчас «Мальорка» занимает 16 мест, имея на счету 26 очков.

К матчу с лидером хозяева подошли с серией из четырех поражений. Они терпели фиаско в матчах с «Бетисом» (1:2), «Валенсией» (0:1), «Реал Сосьедадом» (0:2) и «Сельтой» (3:4).

Коэффициенты матча Мальорка — Реал Мадрид 1 6.10 X 4.30 2 1.53 Ставка

В 5 из 6 последних матчей турнира «Мальорка» пропускала не менее двух голов.

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Пропустят игру Доминик Грейф, Маноло Рейна и Иньиго Руис.

«Реал»

«Реал» имеет уверенный отрыв от конкурентов в борьбе за титул чемпиона Испании. «Сливочные» за 27 туров набрали 63 очка. Разрыв с «Севильей» сейчас 8 очков.

«Галактикос» выиграли 4 из 5 матчей чемпионата. Причем команде Карло Анчелотти удалось набрать серию из трех побед — 3:0 с «Алавесом», 1:0 с «Райо Вальекано» и 4:1 с «Реал Сосьедадом».

Также напомним, что «Реал» обыграл ПСЖ в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Героем матча стал Карим Бензема, который оформил хэт-трик. Именно благодаря этому клуб одержал путевку в следующий раунд.

В последних пяти турах Примеры гости пропустили только в одном случае.

Прогноз и ставки

«Реал» ожидаемо фаворит встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу «Мальорки» букмекеры дают 5.80. Ничья предлагается с котировкой 4.40.

Результаты «Мальорки» и ее турнирное положение не соответствуют уровню мадридского «Реала», который проводит отличный сезон в Примере и Лиге чемпионов.

Отдельные футболисты гостей, в том числе Карим Бензема находятся в хорошей форме, поэтому «сливочные могут и не обойтись одним голом. Тем более что хозяева пропускают на регулярной основе и много. Рекомендуем поставить на двойной исход "победа 'Реала' и тотал больше 2.5 за 2.19.

В сентябре 'Реал' выиграл 6:1. Вполне можно ожидать от встречи голов. К примеру, есть вариант тотал больше 3 за 2.21.