«Вильярреал»
«Желтые» ещё имеют надежду побороться за еврокубковую зону. В данный момент команда разместилась на 7-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 42 очка. Отставание от ближайшего конкурента «Реала Сосьедада» составляет всего 2 балла.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Вильярреал» потерпел 3 поражения от своих соперников, 3 раза сыграл вничью и 4 раза порадовал болельщиков победами.
Коэффициенты матча Вильярреал — Сельта
В чемпионате Испании, в прошлом туре «желтая подлодка» неожиданно прервала беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд.
Команда на выезде не смогла справиться с «Осасуной», которой минимально уступила — 1:0. А вот до этого в двух турах подряд «Вильярреал» уверенно обыграл «Гранаду» (1:4) и «Эспаньол» (5:1).
«Сельта»
«Небесные» располагаются в самом центре турнирной таблицы Примеры на 10-м месте. Команда смогла заработать 35 очков за 27 матчей и уверенно оторваться от зоны вылета.
За последние 10 игр во всех турнирах «кельты» 4 раза смогли порадовать своих болельщиков победами, 3 раза проиграли своим соперникам и 3 раза довольствовались ничейным результатам.
В прошлом туре Примеры «Сельта» встречалась с «Мальоркой» и в невероятно яркой игре смогла переиграть их на своём поле со счётом 4:3. А за тур до этого «кельты» потерпели поражение от «Атлетико» (2:0) и тем самым прервали беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд.
Прогноз и ставка
На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Сельты» — за 5.20.
Прогноз — Два нынешних соперника находятся в оптимальной форме, единственное отличие в том, что «Вильярреал» ещё борется за еврокубковую зону, а «Сельта» уже вряд ли туда попадет. Обе команды много забивают, но так же и имеют проблемы в защите.
Поэтому в этом матче ожидается, что ворота обеих команд не останутся сухими, как и в двух прошлых очных встречах.
Ставка — Обе команды забьют за 1.90.