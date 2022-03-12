ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы» Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира
  • 00:57
    • Дубль Муриэля принес «Аталанте» победу над «Байером», «Монако» уступил «Браге»
  • 00:55
    • «Барселона» не справилась с «Галатасараем» в Лиге Европы
  • 01:04
    • «Базель» с Чаловым проиграл «Марселю», у ПСВ и Копенгагена результативная ничья
  • 00:58
    • «Лестер» обыграл «Ренн», «Аз Алкмар» уступил «Буде-Глимту»
    Все новости спорта

    Команды обменяются голами в этом матче

    «Вильярреал» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 12 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Сельту Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Сельта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерар Морено
    «Вильярреал» на своём поле сыграет против «Сельты» в рамках 28-го тура Примеры. Матч состоится 12 марта, начало — 20:30 (мск). «Вильярреал» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 12 Марта 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
    •

    «Вильярреал»

    «Желтые» ещё имеют надежду побороться за еврокубковую зону. В данный момент команда разместилась на 7-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 42 очка. Отставание от ближайшего конкурента «Реала Сосьедада» составляет всего 2 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Вильярреал» потерпел 3 поражения от своих соперников, 3 раза сыграл вничью и 4 раза порадовал болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Сельта

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
    •

    В чемпионате Испании, в прошлом туре «желтая подлодка» неожиданно прервала беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд.

    Все прогнозы на футбол

    Команда на выезде не смогла справиться с «Осасуной», которой минимально уступила — 1:0. А вот до этого в двух турах подряд «Вильярреал» уверенно обыграл «Гранаду» (1:4) и «Эспаньол» (5:1).

    «Сельта»

    «Небесные» располагаются в самом центре турнирной таблицы Примеры на 10-м месте. Команда смогла заработать 35 очков за 27 матчей и уверенно оторваться от зоны вылета.

    За последние 10 игр во всех турнирах «кельты» 4 раза смогли порадовать своих болельщиков победами, 3 раза проиграли своим соперникам и 3 раза довольствовались ничейным результатам.

  • Mamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов
  • Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1 над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В прошлом туре Примеры «Сельта» встречалась с «Мальоркой» и в невероятно яркой игре смогла переиграть их на своём поле со счётом 4:3. А за тур до этого «кельты» потерпели поражение от «Атлетико» (2:0) и тем самым прервали беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Сельты» — за 5.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — Два нынешних соперника находятся в оптимальной форме, единственное отличие в том, что «Вильярреал» ещё борется за еврокубковую зону, а «Сельта» уже вряд ли туда попадет. Обе команды много забивают, но так же и имеют проблемы в защите.

    Поэтому в этом матче ожидается, что ворота обеих команд не останутся сухими, как и в двух прошлых очных встречах.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Кирьос — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий Актау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Актобе — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касаткина — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Корне — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Камбюр — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вильярреал» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами в этом матче
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры