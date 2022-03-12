«Вильярреал» на своём поле сыграет против «Сельты» в рамках 28-го тура Примеры. Матч состоится 12 марта, начало — 20:30 (мск). «Вильярреал» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Желтые» ещё имеют надежду побороться за еврокубковую зону. В данный момент команда разместилась на 7-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 42 очка. Отставание от ближайшего конкурента «Реала Сосьедада» составляет всего 2 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Вильярреал» потерпел 3 поражения от своих соперников, 3 раза сыграл вничью и 4 раза порадовал болельщиков победами.

Коэффициенты матча Вильярреал — Сельта 1 1.65 X 4.05 2 5.10 Ставка

В чемпионате Испании, в прошлом туре «желтая подлодка» неожиданно прервала беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд.

Все прогнозы на футбол

Команда на выезде не смогла справиться с «Осасуной», которой минимально уступила — 1:0. А вот до этого в двух турах подряд «Вильярреал» уверенно обыграл «Гранаду» (1:4) и «Эспаньол» (5:1).

«Сельта»

«Небесные» располагаются в самом центре турнирной таблицы Примеры на 10-м месте. Команда смогла заработать 35 очков за 27 матчей и уверенно оторваться от зоны вылета.

За последние 10 игр во всех турнирах «кельты» 4 раза смогли порадовать своих болельщиков победами, 3 раза проиграли своим соперникам и 3 раза довольствовались ничейным результатам.

В прошлом туре Примеры «Сельта» встречалась с «Мальоркой» и в невероятно яркой игре смогла переиграть их на своём поле со счётом 4:3. А за тур до этого «кельты» потерпели поражение от «Атлетико» (2:0) и тем самым прервали беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреала» можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Сельты» — за 5.20.

Прогноз — Два нынешних соперника находятся в оптимальной форме, единственное отличие в том, что «Вильярреал» ещё борется за еврокубковую зону, а «Сельта» уже вряд ли туда попадет. Обе команды много забивают, но так же и имеют проблемы в защите.

Поэтому в этом матче ожидается, что ворота обеих команд не останутся сухими, как и в двух прошлых очных встречах.

Ставка — Обе команды забьют за 1.90.