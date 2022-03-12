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    «Оренбург» не оставит шансов «Ротору»

    «Ротор» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ФНЛ, 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Оренбург»
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    «Оренбург»
    «Ротор» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:00 мск. «Ротор» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Марта 2022 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Ротор»

    «Ротор» находится в длительном кризисе. Волгоградцы мечтали сходу вернуться в РПЛ, но вместо этого могут вылететь и из ФНЛ!

    Команда находится на 17 месте в таблице ФНЛ. Отставание от спасительного 16 места составляет четыре зачетных балла.

    Коэффициенты матча Ротор — Оренбург

  • 1
  • 4.05
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    Главной проблемой «Ротора» является пресловутая реализация. В 26 матчах игроки команды забили всего 25 раз.

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Оренбурга» команда играет традиционно сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись викториями.

    «Оренбург»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит на вполне ожидаемом уровне. «Газовики» изначально котировались в ранге борца за повышение в классе.

    «Оренбург» на текущий момент занимает 1 место в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны стыков составляет 6 очков.

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    • Команда Марцела Лички сильна, прежде всего, надежными тылами. В 26 матчах пропущено всего 19 мячей.

    А вот с атакой у «газовиков» имеются явные сложности. Команда смогла забить в ворота соперников всего 41 мяч, что явно не является лидерским показателем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 2.00, на ничью за 3.35, а на «Ротор» — за 4.45.

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    Хозяева испытывают явные трудности в организации игры.

    Лидер постарается реабилитироваться за поражение от «Нефтехимика» в минувшем туре.

    «Оренбург» выглядит сильнее на голову, и наверняка добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» с коэффициентом 2.00.

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    «Ротор» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» не оставит шансов «Ротору»
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