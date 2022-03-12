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    «Аугсбург» замотивирован на победу

    «Аугсбург» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, чемпионат Германии, 12 марта 2022 года

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    Феликс Удуохай
    «Аугсбург» на своём поле сыграет против «Майнца» в рамках 26-го тура Бундеслиги. Матч состоится 12 марта, начало — 17:30 (мск). «Аугсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Марта 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Аугсбург»

    «Фуггеры», если не вспоминать уже довольно давнее участие в Лиге Европы, из года в год сражаются за выживание. И все время делают это успешно, ухитряясь оставаться в «вышке».

    В данный момент команда так же выбралась из зоны вылета занимая 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 26 очков, от опасной 16-й позиции их отделяет всего 3 балла.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Майнц

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
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    За последние 10 матчей «Аугсбург» 4 раза смог провести ничейные поединки, 2 раза обыграл своих соперников и 4 раза проиграл.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре чемпионата Германии «Аугсбург» обыграл на выезде «Арминию» (1:0), а ранее отобрал очки у дортмундской «Боруссии» сыграв с ними вничью на своём поле — 1:1. До этого два тура подряд «фуггеры» проигрывали «Боруссии М» (3:2) и «Фрайбургу» (1:2).

    Команде не помогут травмированные Роберт Гумны, Тобиас Штробль, Феликс Удуохай и Альфред Финнбогасон.

    «Майнц»

    «Карнавальщики» тоже не блещет в этом сезоне, но свою главную задачу — избежать вылета выполняет очень неплохо. После 24-х встреч, команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, с безопасным отрывом от «тройки худших» в 11 очков.

    За последние 10 матчей «Майнц» 6 раз терпел поражения от своих соперников, 3 раза смог одержать победы и 1 раз сыграл вничью.

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    • «Майнц» напомнил о том, что вообще-то в мире остается коронавирус. И в начале марта команда пережила масштабную «вспышку», поэтому поединок прошлого тура команда пропускала из-за большого количества заболевших «ковидом» игроков и персонала.

    Перед этим же «карнавальщики» на выезде проиграли «Униону» со счетом 1:3, доведя безвыигрышную серию в гостевых играх до 7 встреч.

    В лазарете у команды находятся Джерри Сен Жюст и Финн Дамен.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аугсбурга» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.35, а победу «Майнца» — за 2.95.

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    Прогноз — В этой паре небольшое преимущество отдают гостям. Но «Майнц» не в лучшей форме после коронавируса, да и на выезде не силен. Подопечным Маркуса Вайнцирля необходимо отрываться от зоны вылета, и домашний матч с не самым сильным соперником представляется хорошей возможностью пополнить запас очков.

    Ставка — Победа «Аугсбурга» за 2.48.

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    «Аугсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» замотивирован на победу
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