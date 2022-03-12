«Аугсбург» на своём поле сыграет против «Майнца» в рамках 26-го тура Бундеслиги. Матч состоится 12 марта, начало — 17:30 (мск). «Аугсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Фуггеры», если не вспоминать уже довольно давнее участие в Лиге Европы, из года в год сражаются за выживание. И все время делают это успешно, ухитряясь оставаться в «вышке».

В данный момент команда так же выбралась из зоны вылета занимая 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 26 очков, от опасной 16-й позиции их отделяет всего 3 балла.

Коэффициенты матча Аугсбург — Майнц 1 2.40 X 3.35 2 3.00 Ставка

За последние 10 матчей «Аугсбург» 4 раза смог провести ничейные поединки, 2 раза обыграл своих соперников и 4 раза проиграл.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре чемпионата Германии «Аугсбург» обыграл на выезде «Арминию» (1:0), а ранее отобрал очки у дортмундской «Боруссии» сыграв с ними вничью на своём поле — 1:1. До этого два тура подряд «фуггеры» проигрывали «Боруссии М» (3:2) и «Фрайбургу» (1:2).

Команде не помогут травмированные Роберт Гумны, Тобиас Штробль, Феликс Удуохай и Альфред Финнбогасон.

«Майнц»

«Карнавальщики» тоже не блещет в этом сезоне, но свою главную задачу — избежать вылета выполняет очень неплохо. После 24-х встреч, команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, с безопасным отрывом от «тройки худших» в 11 очков.

За последние 10 матчей «Майнц» 6 раз терпел поражения от своих соперников, 3 раза смог одержать победы и 1 раз сыграл вничью.

«Майнц» напомнил о том, что вообще-то в мире остается коронавирус. И в начале марта команда пережила масштабную «вспышку», поэтому поединок прошлого тура команда пропускала из-за большого количества заболевших «ковидом» игроков и персонала.

Перед этим же «карнавальщики» на выезде проиграли «Униону» со счетом 1:3, доведя безвыигрышную серию в гостевых играх до 7 встреч.

В лазарете у команды находятся Джерри Сен Жюст и Финн Дамен.

Прогноз и ставка

На победу «Аугсбурга» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.35, а победу «Майнца» — за 2.95.

Прогноз — В этой паре небольшое преимущество отдают гостям. Но «Майнц» не в лучшей форме после коронавируса, да и на выезде не силен. Подопечным Маркуса Вайнцирля необходимо отрываться от зоны вылета, и домашний матч с не самым сильным соперником представляется хорошей возможностью пополнить запас очков.

Ставка — Победа «Аугсбурга» за 2.48.