В пятницу, 11 марта, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» «Бенфика» сыграет против «Визелы» в 26-м туре португальской Примейры. Начало встречи намечено на 23:15 по мск. «Бенфика» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

В турнирной таблице португальской Примейры «Бенфика» с 57 набранными очками находится на третьей строке, значительно оторвавшись от преследователей, но и существенно отстает от первых двух позиций.

К данному поединку «орлы» подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где пять игр пришлись на матчи чемпионата страны, а еще одна — на Лигу чемпионов, сыграв 2:2 дома с «Аяксом» в первой игре 1/8 финала.

Коэффициенты матча Бенфика — Визела 1 1.25 X 6.10 2 12.00 Ставка

Во внутреннем же первенстве за этот период лиссабонцы раз сыграли вничью и добыли четыре виктории. Одна из них состоялась в прошлом туре в гостях над «Портимоненси» со счетом 2:1.

Все прогнозы на футбол

На своей арене «Бенфика» в этом розыгрыше Примейры выиграла восемь игр из 12 проведенных, раз сыграла вничью и потерпела три неудачи.

«Визела»

«Визеле» же предстоит вести борьбу за сохранение прописки. У команды на счету 24 балла и отрыв от опасной позиции в три очка.

Последний раз в рамках чемпионата страны «сине-белые» побеждали еще в конце января. После того они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграли.

Одно из фиаско случилось с ними в прошлом игровом дне на выезде от «Санта-Клары» 1:3, а туром ранее коллектив расписал домашнюю мировую с «Портимоненси», сыграв 1:1.

Вне родных стен «Везела» в текущем первенстве проиграла шесть игр из 12 проведенных, дважды она победила и три встречи свела вничью.

За всю историю противостояний этих клубов они провели между собой лишь три игры, все которые выиграла «Бенфика» — 1:0, 2:1 и 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.24.

На викторию «Визелы» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.45.

В победе «Бенфики» здесь не приходится сомневаться, но так как она очень часто пропускает, то рекомендуем в этой игре ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.