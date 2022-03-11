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    «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке

    «Бенфика» — «Визела». Прогноз, ставка (к. 2.52) на футбол, чемпионат Португалии, 11 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Визела»
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    Роман Яремчук
    В пятницу, 11 марта, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» «Бенфика» сыграет против «Визелы» в 26-м туре португальской Примейры. Начало встречи намечено на 23:15 по мск. «Бенфика» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 11 Марта 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:15 Визела Визела
  • Португалия. Примера
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    «Бенфика»

    В турнирной таблице португальской Примейры «Бенфика» с 57 набранными очками находится на третьей строке, значительно оторвавшись от преследователей, но и существенно отстает от первых двух позиций.

    К данному поединку «орлы» подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где пять игр пришлись на матчи чемпионата страны, а еще одна — на Лигу чемпионов, сыграв 2:2 дома с «Аяксом» в первой игре 1/8 финала.

    Коэффициенты матча Бенфика — Визела

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 12.00
  • Ставка
    •

    Во внутреннем же первенстве за этот период лиссабонцы раз сыграли вничью и добыли четыре виктории. Одна из них состоялась в прошлом туре в гостях над «Портимоненси» со счетом 2:1.

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    На своей арене «Бенфика» в этом розыгрыше Примейры выиграла восемь игр из 12 проведенных, раз сыграла вничью и потерпела три неудачи.

    «Визела»

    «Визеле» же предстоит вести борьбу за сохранение прописки. У команды на счету 24 балла и отрыв от опасной позиции в три очка.

    Последний раз в рамках чемпионата страны «сине-белые» побеждали еще в конце января. После того они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграли.

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    • Одно из фиаско случилось с ними в прошлом игровом дне на выезде от «Санта-Клары» 1:3, а туром ранее коллектив расписал домашнюю мировую с «Портимоненси», сыграв 1:1.

    Вне родных стен «Везела» в текущем первенстве проиграла шесть игр из 12 проведенных, дважды она победила и три встречи свела вничью.

    За всю историю противостояний этих клубов они провели между собой лишь три игры, все которые выиграла «Бенфика» — 1:0, 2:1 и 4:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.24.

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    На викторию «Визелы» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.45.

    В победе «Бенфики» здесь не приходится сомневаться, но так как она очень часто пропускает, то рекомендуем в этой игре ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.

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    «Бенфика» — «Визела»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 11.03.2022. Прогнозы на футбол. «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
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