ПСВ
Эта команда в предыдущем раунде с трудом прошла израильский барьер. Тельавивский «Маккаби» был обыгран с общим счетом 2:1.
В своем чемпионате ПСВ находится на 2 месте. Отставание от «Аякса» измеряется всего двумя очками.
Коэффициенты матча ПСВ — Копенгаген
Вот только 31 пропущенный мяч в 25 матчах — отвратительный показатель. Притом, что атака действует неплохо — 62 гола.
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Голландцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях. Например, отметим Коди Гакпо, способного как создать, так и реализовать момент.
«Копенгаген»
Копенгагенцы в своем чемпионате выступают на привычном уровне. Нынешнее 1 место с отрывом в три пункта от главного конкурента — неплохая диспозиция.
У «Копенгагена» вполне приличная атакующая линия. В 20 матчах чемпионата Дании команда забила 41 мяч.
В минувшем туре своего чемпионата «Копенгаген» добыл дежурные три очка. Дома был разгромлен «Раннерс» (3:0).
В составе датчан стоит отметить Пепа Биля. Испанец в 20 матчах чемпионата Дании отличился 8 голами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 1.65, на ничью за 4.24, а на «Копенгаген» — за 5.55.
Голландцы весьма неплохо атакуют, зато в обороне имеются видимые трудности.
Гости
Проблемы ПСВ в обороне помешают команде победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Копенгагена» или ничья с коэффициентом 2.44.