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    ПСВ упрется в датские тылы?

    ПСВ — «Копенгаген». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, Лига конференций, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Копенгаген»
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    Марио Гетце
    ПСВ сыграет на своем поле с «Копенгагеном» в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. ПСВ — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  ПСВ 23:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    ПСВ

    Эта команда в предыдущем раунде с трудом прошла израильский барьер. Тельавивский «Маккаби» был обыгран с общим счетом 2:1.

    В своем чемпионате ПСВ находится на 2 месте. Отставание от «Аякса» измеряется всего двумя очками.

    Коэффициенты матча ПСВ — Копенгаген

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.80
  • Ставка
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    Вот только 31 пропущенный мяч в 25 матчах — отвратительный показатель. Притом, что атака действует неплохо — 62 гола.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Голландцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях. Например, отметим Коди Гакпо, способного как создать, так и реализовать момент.

    «Копенгаген»

    Копенгагенцы в своем чемпионате выступают на привычном уровне. Нынешнее 1 место с отрывом в три пункта от главного конкурента — неплохая диспозиция.

    У «Копенгагена» вполне приличная атакующая линия. В 20 матчах чемпионата Дании команда забила 41 мяч.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Копенгаген» добыл дежурные три очка. Дома был разгромлен «Раннерс» (3:0).

    В составе датчан стоит отметить Пепа Биля. Испанец в 20 матчах чемпионата Дании отличился 8 голами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 1.65, на ничью за 4.24, а на «Копенгаген» — за 5.55.

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    Голландцы весьма неплохо атакуют, зато в обороне имеются видимые трудности.

    Гости наверняка будут действовать на контратаках.

    Проблемы ПСВ в обороне помешают команде победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Копенгагена» или ничья с коэффициентом 2.44.

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    ПСВ — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. ПСВ упрется в датские тылы?
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