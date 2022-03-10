ПСВ сыграет на своем поле с «Копенгагеном» в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. ПСВ — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

Эта команда в предыдущем раунде с трудом прошла израильский барьер. Тельавивский «Маккаби» был обыгран с общим счетом 2:1.

В своем чемпионате ПСВ находится на 2 месте. Отставание от «Аякса» измеряется всего двумя очками.

Коэффициенты матча ПСВ — Копенгаген 1 1.50 X 4.15 2 6.80 Ставка

Вот только 31 пропущенный мяч в 25 матчах — отвратительный показатель. Притом, что атака действует неплохо — 62 гола.

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Голландцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях. Например, отметим Коди Гакпо, способного как создать, так и реализовать момент.

«Копенгаген»

Копенгагенцы в своем чемпионате выступают на привычном уровне. Нынешнее 1 место с отрывом в три пункта от главного конкурента — неплохая диспозиция.

У «Копенгагена» вполне приличная атакующая линия. В 20 матчах чемпионата Дании команда забила 41 мяч.

В минувшем туре своего чемпионата «Копенгаген» добыл дежурные три очка. Дома был разгромлен «Раннерс» (3:0).

В составе датчан стоит отметить Пепа Биля. Испанец в 20 матчах чемпионата Дании отличился 8 голами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 1.65, на ничью за 4.24, а на «Копенгаген» — за 5.55.

Голландцы весьма неплохо атакуют, зато в обороне имеются видимые трудности.

Гости наверняка будут действовать на контратаках .

Проблемы ПСВ в обороне помешают команде победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Копенгагена» или ничья с коэффициентом 2.44.