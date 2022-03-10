В первом матче 1/8 финала Лиги конференций греческий ПАОК на своем поле сыграет против бельгийского «Гента». Игра состоится 10 марта и начнется в 20:45 по мск. ПАОК — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

В данном же розыгрыше Лиги конференций «двуглавые орлы» стартовали еще с квалификации и до групповой стадии прошли два этапа отбора.

В основной сетке подопечные Рэзвана Луческу финишировали вторыми, пропустив вперед себя датский «Копенгаген», но опередив «Слован» из Братиславы и гибралтарский «Линкольн».

Коэффициенты матча ПАОК — Гент 1 2.25 X 3.15 2 3.45 Ставка

На первой стадии плей-офф данного турнира ПАОК справился с датским «Мидтьюлланном», обменявшись с ним минимальными домашними победами и вырвал викторию только с серии послематчевых пенальти.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Греции клуб из города Салоники идет на втором месте, где наверняка и останется. Отметим, что у него только одно фиаско за последние 15 игр во всех турнирах.

«Гент»

«Гент» также свою еврокомпанию сразу же начал с Лиги конференций, преодолев до групповой стадии аж три раунда квалификации.

В основной же сетке турнира «буйволам» противостояли сербский «Партизан», кипрский «Анортосис» и эстонская «Флора». В данной компании они финишировали первыми, опередив второе место на пять баллов.

Начали бельгийцы с трех выигрышей подряд, после чего расписали мировую с сербами 1:1 дома и проиграли на выезде кипрскому коллективу 0:1, а в заключительном туре одолели эстонцев.

В чемпионате Бельгии «Гент» идет сейчас пятым с отставание в три очка от четвертой строки. Отметим, что он выиграл последние свои шесть матчей с учетом всех турниров.

Между собой эти клубы провели лишь два товарняка, в которых раз выиграли бельгийцы 2:0 и раз была мировая 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПАОКа — 2.30, победа «Гента» — 3.38, ничья — 3.38.

Оба коллектива в этом розыгрыше Лиги конференций особой результативностью не отличались, да и на внутренней арене редко много забивают. В общем, от данной встречи ожидаем низов.