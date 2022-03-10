ПАОК
В данном же розыгрыше Лиги конференций «двуглавые орлы» стартовали еще с квалификации и до групповой стадии прошли два этапа отбора.
В основной сетке подопечные Рэзвана Луческу финишировали вторыми, пропустив вперед себя датский «Копенгаген», но опередив «Слован» из Братиславы и гибралтарский «Линкольн».
Коэффициенты матча ПАОК — Гент
На первой стадии плей-офф данного турнира ПАОК справился с датским «Мидтьюлланном», обменявшись с ним минимальными домашними победами и вырвал викторию только с серии послематчевых пенальти.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Греции клуб из города Салоники идет на втором месте, где наверняка и останется. Отметим, что у него только одно фиаско за последние 15 игр во всех турнирах.
«Гент»
«Гент» также свою еврокомпанию сразу же начал с Лиги конференций, преодолев до групповой стадии аж три раунда квалификации.
В основной же сетке турнира «буйволам» противостояли сербский «Партизан», кипрский «Анортосис» и эстонская «Флора». В данной компании они финишировали первыми, опередив второе место на пять баллов.
Начали бельгийцы с трех выигрышей подряд, после чего расписали мировую с сербами 1:1 дома и проиграли на выезде кипрскому коллективу 0:1, а в заключительном туре одолели эстонцев.
В чемпионате Бельгии «Гент» идет сейчас пятым с отставание в три очка от четвертой строки. Отметим, что он выиграл последние свои шесть матчей с учетом всех турниров.
Между собой эти клубы провели лишь два товарняка, в которых раз выиграли бельгийцы 2:0 и раз была мировая 1:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПАОКа — 2.30, победа «Гента» — 3.38, ничья — 3.38.
Оба коллектива в этом розыгрыше Лиги конференций особой результативностью не отличались, да и на внутренней арене редко много забивают. В общем, от данной встречи ожидаем низов.