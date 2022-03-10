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    ПАОК — «Гент». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Лиги конференций, 10 марта 2022 года

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    ПАОК
    В первом матче 1/8 финала Лиги конференций греческий ПАОК на своем поле сыграет против бельгийского «Гента». Игра состоится 10 марта и начнется в 20:45 по мск. ПАОК — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 20:45 Гент Гент
  • Лига конференций. 1/8 финала
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    ПАОК

    В данном же розыгрыше Лиги конференций «двуглавые орлы» стартовали еще с квалификации и до групповой стадии прошли два этапа отбора.

    В основной сетке подопечные Рэзвана Луческу финишировали вторыми, пропустив вперед себя датский «Копенгаген», но опередив «Слован» из Братиславы и гибралтарский «Линкольн».

    Коэффициенты матча ПАОК — Гент

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    На первой стадии плей-офф данного турнира ПАОК справился с датским «Мидтьюлланном», обменявшись с ним минимальными домашними победами и вырвал викторию только с серии послематчевых пенальти.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Греции клуб из города Салоники идет на втором месте, где наверняка и останется. Отметим, что у него только одно фиаско за последние 15 игр во всех турнирах.

    «Гент»

    «Гент» также свою еврокомпанию сразу же начал с Лиги конференций, преодолев до групповой стадии аж три раунда квалификации.

    В основной же сетке турнира «буйволам» противостояли сербский «Партизан», кипрский «Анортосис» и эстонская «Флора». В данной компании они финишировали первыми, опередив второе место на пять баллов.

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    • Начали бельгийцы с трех выигрышей подряд, после чего расписали мировую с сербами 1:1 дома и проиграли на выезде кипрскому коллективу 0:1, а в заключительном туре одолели эстонцев.

    В чемпионате Бельгии «Гент» идет сейчас пятым с отставание в три очка от четвертой строки. Отметим, что он выиграл последние свои шесть матчей с учетом всех турниров.

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    Между собой эти клубы провели лишь два товарняка, в которых раз выиграли бельгийцы 2:0 и раз была мировая 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПАОКа — 2.30, победа «Гента» — 3.38, ничья — 3.38.

    Оба коллектива в этом розыгрыше Лиги конференций особой результативностью не отличались, да и на внутренней арене редко много забивают. В общем, от данной встречи ожидаем низов.

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    ПАОК — «Гент»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать верхового исхода
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