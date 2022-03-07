«Лос-Анжелес»
«Лос-Анжелес» новый чемпионат начал за здравие. Да и могло ли быть иначе, если в составе команды есть такой мастер, как Карлос Вела?!
К слову, в стартовом туре команда обыграла «Колорадо Рэпидс» (3:0). Причем хет-трик оформил именно мексиканец.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Портленд Тимберс
Нет сомнений, что «Лос-Анжелес» будет действовать в атакующем ключе. Для этого у команды есть все возможности.
Против «Портленда» команда в последние годы играет весьма неудачно. Свидетельством тому являются три поражения в трех последних встречах.
«Портленд Тимберс»
Эта команда начала сезон не лучшим образом. Ничья с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2) вряд ли сойдет за локальный успех.
В нынешнем сезоне «Портленд Тимберс» рассчитывает побороться за высокие места. И эти ожидания вполне обоснованы.
Правда, ведущий форвард команды Йимми Чара не столь результативен. Но, все же, свой гол в стартовом туре он забил.
Особый расчет лежит на Себастьяне Бланко. Аргентинец может как ассистировать партнерам, так и самолично завершить атаку.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.60, на ничью за 4.40, а на «Портленд Тимберс» — за 5.15.
«Лос-Анжелес» в последнее время неудачно играет с «Портлендом».
Гости
На стороне гостей удачная статистика встреч с «Лос-Анжелесом» в последние годы. Наши прогноз и ставка — Победа «Портленд Тимберс» или ничья с коэффициентом 2.41.