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    «Лос-Анжелес» не сможет победить?

    «Лос-Анжелес» — «Портленд Тимберс». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, МЛС, 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анжелес» — «Портленд Тимберс»
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    Карлос Вела
    «Лос-Анжелес» сыграет на своем поле с «Портленд Тимберс» в рамках 2-го тура чемпионата США. Матч пройдет 7 марта, начало — в 06:00 мск. «Лос-Анжелес» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 07 Марта 2022 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 06:00 Портленд Тимберс Портленд Тимберс
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    «Лос-Анжелес»

    «Лос-Анжелес» новый чемпионат начал за здравие. Да и могло ли быть иначе, если в составе команды есть такой мастер, как Карлос Вела?!

    К слову, в стартовом туре команда обыграла «Колорадо Рэпидс» (3:0). Причем хет-трик оформил именно мексиканец.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Портленд Тимберс

  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
    •

    Нет сомнений, что «Лос-Анжелес» будет действовать в атакующем ключе. Для этого у команды есть все возможности.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Портленда» команда в последние годы играет весьма неудачно. Свидетельством тому являются три поражения в трех последних встречах.

    «Портленд Тимберс»

    Эта команда начала сезон не лучшим образом. Ничья с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2) вряд ли сойдет за локальный успех.

    В нынешнем сезоне «Портленд Тимберс» рассчитывает побороться за высокие места. И эти ожидания вполне обоснованы.

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    • Правда, ведущий форвард команды Йимми Чара не столь результативен. Но, все же, свой гол в стартовом туре он забил.

    Особый расчет лежит на Себастьяне Бланко. Аргентинец может как ассистировать партнерам, так и самолично завершить атаку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.60, на ничью за 4.40, а на «Портленд Тимберс» — за 5.15.

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    «Лос-Анжелес» в последнее время неудачно играет с «Портлендом».

    Гости наверняка будут рассчитывать на контратаки.

    На стороне гостей удачная статистика встреч с «Лос-Анжелесом» в последние годы. Наши прогноз и ставка — Победа «Портленд Тимберс» или ничья с коэффициентом 2.41.

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    «Лос-Анжелес» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лос-Анжелес» не сможет победить?
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