«Лос-Анжелес» сыграет на своем поле с «Портленд Тимберс» в рамках 2-го тура чемпионата США. Матч пройдет 7 марта, начало — в 06:00 мск. «Лос-Анжелес» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анжелес»

«Лос-Анжелес» новый чемпионат начал за здравие. Да и могло ли быть иначе, если в составе команды есть такой мастер, как Карлос Вела?!

К слову, в стартовом туре команда обыграла «Колорадо Рэпидс» (3:0). Причем хет-трик оформил именно мексиканец.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Портленд Тимберс 1 1.58 X 4.30 2 5.40 Ставка

Нет сомнений, что «Лос-Анжелес» будет действовать в атакующем ключе. Для этого у команды есть все возможности.

Все прогнозы на футбол

Против «Портленда» команда в последние годы играет весьма неудачно. Свидетельством тому являются три поражения в трех последних встречах.

«Портленд Тимберс»

Эта команда начала сезон не лучшим образом. Ничья с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2) вряд ли сойдет за локальный успех.

В нынешнем сезоне «Портленд Тимберс» рассчитывает побороться за высокие места. И эти ожидания вполне обоснованы.

Правда, ведущий форвард команды Йимми Чара не столь результативен. Но, все же, свой гол в стартовом туре он забил.

Особый расчет лежит на Себастьяне Бланко. Аргентинец может как ассистировать партнерам, так и самолично завершить атаку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.60, на ничью за 4.40, а на «Портленд Тимберс» — за 5.15.

«Лос-Анжелес» в последнее время неудачно играет с «Портлендом».

Гости наверняка будут рассчитывать на контратаки .

На стороне гостей удачная статистика встреч с «Лос-Анжелесом» в последние годы. Наши прогноз и ставка — Победа «Портленд Тимберс» или ничья с коэффициентом 2.41.