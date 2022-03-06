«Карабах»
«Карабах» на всех парах несется к чемпионскому титулу. Агдамцы выглядят монолитнее остальных, но пока оторвались от преследователей лишь на 5 очков.
Более того, матч с «Габалой» — реальный шанс отдалиться от конкурентов. Причем можно сделать это практически на голом классе.
Нет сомнений, что «Карабах» будет действовать в атакующем ключе. В 16 матчах чемпионата команда забила 32 мяча.
Против «Габалы» команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются четыре победы в последних пяти поединках.
«Габала»
Эта команда сейчас занимает 2 место. Правда, на данный момент отрыв от идущей следом «Зири» минимальный.
В нынешнем сезоне «Габала» рассчитывает, как минимум, на сохранение нынешней позиции. Тем паче, с атакой порядок — 29 голов.
Правда, в предыдущем туре чемпионата команда добыла разгромную викторию. На выезде «Габала» не оставила места от обороны «Сумгаита» (0:4).
Отметим Рафаэля Алемао, отличившегося уже 6 голами в чемпионате. Бразильский форвард способен блеснуть и в этом поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.66, на ничью за 3.90, а на «Габалу» — за 4.60.
«Карабах»
Гости наверняка будут рассчитывать на контратаки.
«Карабах» мотивирован оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.75 с коэффициентом 2.10.