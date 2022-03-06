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    Уверенная победа «Карабаха»?

    «Карабах» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Азербайджана, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Габала»
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    Кара Караев
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 6 марта, начало — в 18:15 мск. «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 06 Марта 2022 года
    Карабах
  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Карабах 18:15 Габала Габала
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Карабах»

    «Карабах» на всех парах несется к чемпионскому титулу. Агдамцы выглядят монолитнее остальных, но пока оторвались от преследователей лишь на 5 очков.

    Более того, матч с «Габалой» — реальный шанс отдалиться от конкурентов. Причем можно сделать это практически на голом классе.

    Нет сомнений, что «Карабах» будет действовать в атакующем ключе. В 16 матчах чемпионата команда забила 32 мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Габалы» команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются четыре победы в последних пяти поединках.

    «Габала»

    Эта команда сейчас занимает 2 место. Правда, на данный момент отрыв от идущей следом «Зири» минимальный.

    В нынешнем сезоне «Габала» рассчитывает, как минимум, на сохранение нынешней позиции. Тем паче, с атакой порядок — 29 голов.

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    • Правда, в предыдущем туре чемпионата команда добыла разгромную викторию. На выезде «Габала» не оставила места от обороны «Сумгаита» (0:4).

    Отметим Рафаэля Алемао, отличившегося уже 6 голами в чемпионате. Бразильский форвард способен блеснуть и в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.66, на ничью за 3.90, а на «Габалу» — за 4.60.

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    «Карабах» традиционно успешно играет против «Габалы».

    Гости наверняка будут рассчитывать на контратаки.

    «Карабах» мотивирован оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.75 с коэффициентом 2.10.

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    «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Карабаха»?
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