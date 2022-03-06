«Карабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 6 марта, начало — в 18:15 мск. «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» на всех парах несется к чемпионскому титулу. Агдамцы выглядят монолитнее остальных, но пока оторвались от преследователей лишь на 5 очков.

Более того, матч с «Габалой» — реальный шанс отдалиться от конкурентов. Причем можно сделать это практически на голом классе.

Нет сомнений, что «Карабах» будет действовать в атакующем ключе. В 16 матчах чемпионата команда забила 32 мяча.

Все прогнозы на футбол

Против «Габалы» команда в последние годы играет весьма успешно. Свидетельством тому являются четыре победы в последних пяти поединках.

«Габала»

Эта команда сейчас занимает 2 место. Правда, на данный момент отрыв от идущей следом «Зири» минимальный.

В нынешнем сезоне «Габала» рассчитывает, как минимум, на сохранение нынешней позиции. Тем паче, с атакой порядок — 29 голов.

Правда, в предыдущем туре чемпионата команда добыла разгромную викторию. На выезде «Габала» не оставила места от обороны «Сумгаита» (0:4).

Отметим Рафаэля Алемао, отличившегося уже 6 голами в чемпионате. Бразильский форвард способен блеснуть и в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.66, на ничью за 3.90, а на «Габалу» — за 4.60.

«Карабах» традиционно успешно играет против «Габалы» .

Гости наверняка будут рассчитывать на контратаки.

«Карабах» мотивирован оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.75 с коэффициентом 2.10.