«Вольфсбург» и «Унион» сыграют в матче 25 тура Бундеслиги 5 марта на стадионе «Фольксваген Арена». Старт в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

После 24 туров «волки» занимают 12 место в турнирной таблице Бундеслиги. У них в активе 28 очков, 8 побед, 4 ничьи и 12 поражений.

«Вольфсбург» за 5 туров имеет 7 очков. У него восьмая форма в турнире на данный момент по этому показателю.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Унион 1 2.07 X 3.35 2 3.65 Ставка

Из-за проблем с обороной «бело-зеленые» проиграли «Хоффенхайму» (1:2), а затем сыграли вничью с гладбахской «Боруссией» (2:2). До этого они разгромили «Гройтер Фюрт» (4:1) и победили «Айнтрахт» (2:0).

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Дисквалифицирован Максенс Лакруа, травмированы Пауло Отавио, Мики ван де Вен и Лукас Нмеча.

«Унион»

Гости близки к зоне еврокубков. На данный момент они седьмые в таблице с 37 баллами и отстают от «Хоффе» всего на один пункт.

«Железные» выиграли в прошлом туре у «Майнца» (3:1). Тем самым команда прервала 3-матчевую серию поражений в турнире. Ранее «Унион» потерпел неудачи во встречах с «Аугсбургом» (0:2), «Боруссией» Д (0:3) и «Арминией» (0:1).

«Унион» обеспечил себе место в полуфинале Кубка Германии благодаря победе над «Санкт-Паули». Гости выиграли 2:1.

Под вопросом Андрас Шафер и Кейта Эндо.

Прогноз и ставка

2.17 и 3.55 — такими котировками букмекеры оценивают команды перед этой игрой. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

«Унион» проводит неплохой сезон и сейчас опережает «Вольфсбург» в турнирной таблице почти на 10 очков. К тому же в первом круге команда выиграла 2:0. Ну и проиграли гости лишь в одной из четырех очных встреч.

Рекомендуем обратить внимание на исход, при котором «Унион» не проиграет. Коэффициент составляет 1.72.