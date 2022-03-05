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    «Унион» снова не уступит «Вольфсбургу»?

    «Вольфсбург» — «Унион». Прогноз (к. 1.72) и ставки на футбол, Бундеслига, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Унион»
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    Тайво Авоньи
    «Вольфсбург» и «Унион» сыграют в матче 25 тура Бундеслиги 5 марта на стадионе «Фольксваген Арена». Старт в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Марта 2022 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Вольфсбург»

    После 24 туров «волки» занимают 12 место в турнирной таблице Бундеслиги. У них в активе 28 очков, 8 побед, 4 ничьи и 12 поражений.

    «Вольфсбург» за 5 туров имеет 7 очков. У него восьмая форма в турнире на данный момент по этому показателю.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Унион

  • 1
  • 2.07
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    Из-за проблем с обороной «бело-зеленые» проиграли «Хоффенхайму» (1:2), а затем сыграли вничью с гладбахской «Боруссией» (2:2). До этого они разгромили «Гройтер Фюрт» (4:1) и победили «Айнтрахт» (2:0).

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    Дисквалифицирован Максенс Лакруа, травмированы Пауло Отавио, Мики ван де Вен и Лукас Нмеча.

    «Унион»

    Гости близки к зоне еврокубков. На данный момент они седьмые в таблице с 37 баллами и отстают от «Хоффе» всего на один пункт.

    «Железные» выиграли в прошлом туре у «Майнца» (3:1). Тем самым команда прервала 3-матчевую серию поражений в турнире. Ранее «Унион» потерпел неудачи во встречах с «Аугсбургом» (0:2), «Боруссией» Д (0:3) и «Арминией» (0:1).

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  • Вчера

    • «Унион» обеспечил себе место в полуфинале Кубка Германии благодаря победе над «Санкт-Паули». Гости выиграли 2:1.

    Под вопросом Андрас Шафер и Кейта Эндо.

    Прогноз и ставка

    2.17 и 3.55 — такими котировками букмекеры оценивают команды перед этой игрой. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

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    «Унион» проводит неплохой сезон и сейчас опережает «Вольфсбург» в турнирной таблице почти на 10 очков. К тому же в первом круге команда выиграла 2:0. Ну и проиграли гости лишь в одной из четырех очных встреч.

    Рекомендуем обратить внимание на исход, при котором «Унион» не проиграет. Коэффициент составляет 1.72.

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    «Вольфсбург» — «Унион»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» снова не уступит «Вольфсбургу»?
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