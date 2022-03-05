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    «Жеребцы» потопчутся по тылам «швабов»

    «Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, Бундеслига, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Боруссия» М
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    Алассан Плеа
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 20:30 мск. «Штутгарт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Марта 2022 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» проводит крайне неудачный сезон. Пока можно сказать, что команда уверенно стоит на вылет.

    Более того, сейчас «швабы» занимают 17 место. Отставание от спасительной 15 строчки измеряется лишь 4 очками.

    Минувший тур для команды вновь вышел неудачным. На выезде «Штутгарт» уступил «Хоффенхайму» (2:1).

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    Против гладбахцев команда в последние годы играет довольно удачно. Из пяти последних поединков выиграно два при одном поражении.

    «Боруссия» М

    От этой команды ждали чуть ли не борьбы за самые высокие места. На деле же «жеребцы» пасут задних — 13 место.

    «Боруссия» М имеет явные проблемы в обороне. В 24 матчах команда пропустила уже 48 раз.

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    • Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Дома были потеряны два драгоценных очка в поединке с «Вольфсбургом» (2:2).

    А вот до того «жеребцы» уступили еще и своим одноклубникам из Дортмунда. В их ворота влетело 6 безответных мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.31, на ничью за 3.76, а на «Штутгарт» — за 3.05.

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    «Штутгарт» сейчас выглядит удручающе.

    Гладбахцы твердо намерены подняться в турнирной таблице.

    Гости должны воспользоваться откровенной слабостью тылов «швабов». Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М с коэффициентом 2.31.

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    «Штутгарт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Жеребцы» потопчутся по тылам «швабов»
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