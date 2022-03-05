«Штутгарт»
«Штутгарт» проводит крайне неудачный сезон. Пока можно сказать, что команда уверенно стоит на вылет.
Более того, сейчас «швабы» занимают 17 место. Отставание от спасительной 15 строчки измеряется лишь 4 очками.
Минувший тур для команды вновь вышел неудачным. На выезде «Штутгарт» уступил «Хоффенхайму» (2:1).
Против гладбахцев команда в последние годы играет довольно удачно. Из пяти последних поединков выиграно два при одном поражении.
«Боруссия» М
От этой команды ждали чуть ли не борьбы за самые высокие места. На деле же «жеребцы» пасут задних — 13 место.
«Боруссия» М имеет явные проблемы в обороне. В 24 матчах команда пропустила уже 48 раз.
Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Дома были потеряны два драгоценных очка в поединке с «Вольфсбургом» (2:2).
А вот до того «жеребцы» уступили еще и своим одноклубникам из Дортмунда. В их ворота влетело 6 безответных мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.31, на ничью за 3.76, а на «Штутгарт» — за 3.05.
«Штутгарт» сейчас выглядит удручающе.
Гладбахцы
Гости должны воспользоваться откровенной слабостью тылов «швабов». Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М с коэффициентом 2.31.