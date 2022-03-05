«Рома» на своём поле сыграет против «Аталанты» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 5 марта, начало — 20:00 (мск). «Рома» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Коллектив Жозе Моуринью находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 44 очка за 27 матчей. Расположившийся ниже «Лацио» отстаёт всего на 1 балл.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Рома» 3 раза терпела поражения от своих соперников, 3 раза довольствовалась ничейным результатам и 4 раза радовала болельщиков победами.

Коэффициенты матча Рома — Аталанта 1 2.55 X 3.50 2 2.65 Ставка

В Серии А «желто-красные» не проигрывали уже 6 матчей подряд. В последнем туре чемпионата «Рома» на выезде минимально переиграла «Специю» (0:1), а до этого два тура подряд команда не могла определить сильнейшего с «Вероной» и «Сассуолло» закончив поединки с одинаковым счётом 2:2.

Календарь и таблица Серии А

«Волки» покинули розыгрыш национального кубка на этапе 1/4 финала, всухую уступив «Интеру» 0:2.

«Аталанта»

Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают 5-е место в турнирной таблице Серии А набрав 47 очков. Расположившийся выше «Ювентус» опережает их всего на 3 балла, но у «Аталанты» есть ещё одна игра в запае.

За последние 10 матчей во всех турнирах «бергамцы» 4 раза обыгрывали своих соперников, 3 раза сыграли вничью и 3 раза потерпели поражения от своих соперников.

В чемпионате Италии «Аталанта» не могла одержать победу 5 матчей подряд, а в последнем туре наконец-то игроки прервали эту серию в поединке с «Сампордией» переиграв их на своём поле со счётом 4:0.

Так же «черно-синие» дважды обыграли «Олимпиакос» и, как следствие, пробились в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч счёт составил 1:5 в пользу «Аталанты».

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 2.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Аталанты» — за 2.74.

Прогноз — несмотря на некоторые потери в составе «Аталанты», гости на данный момент выглядят предпочтительнее. У «бергамасок» выстроена атакующая игра, команда много забивает и постоянно проводит результативные поединки.

Поэтому даже такой не простой соперник как «Рома» не остановит команду Гасперини на пути к победе.

Ставка — победа «Аталанты» за 2.74.