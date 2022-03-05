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    Встреча обещает быть голевой

    «Норвич» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Англии, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Брентфорд»
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    «Норвич»
    В 28-м туре английской Премьер-лиги «Норвич» на своем поле сразится с «Брентфордом». Поединок пройдет 5 марта и начнется в 18:00 по мск. «Норвич» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Марта 2022 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 18:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Норвич»

    «Норвич» ведет борьбу за выживание. На текущий момент он находится на последней строке в турнирке, проигрывая пять пунктов безопасной позиции.

    Свои три последние поединка в чемпионате «канарейки» проиграли. Сперва они уступили дома 0:4 «Ман Сити» и 1:3 в гостях «Ливерпуль», а в прошлом туре оказались слабее «Саутгемптона» 0:2 на его поле.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Брентфорд

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Перед этим же команда имела 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой смогла добиться двух выигрышей, одолев на своем поле 2:1 «Эвертон» и 3:0 на выезде «Уотфорд».

    Календарь и таблица АПЛ

    За 13 проведенных домашних встреч текущего чемпионата «Норвич» выиграл только два из них, еще трижды он расписывал мировые и восемь раз был поверженным.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» с 24 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 15 место, имея запас перед зоной вылета в три балла, что не позволяет коллективу ощущать себя спокойно.

    После того, как «пчелы» в начале января обыграли дома 2:1 «Астон Виллу», затем они не могут победить на протяжении последующих восьми встреч, проиграв семь раз за этот период.

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    • В своей последней проведенной игре первенства лондонцы уступили на своем поле «Ньюкаслу» 0:2, ранее было фиаско на выезде от «Арсенала» 1:2, а перед этим состоялась домашняя мировая с «Кристал Пэлас» 0:0.

    Только две из 13 проведенных выездных игр «Брентфорд» смог выиграть, четыре поединка он еще свел вничью и потерпел семь поражений.

    За последние шесть очных официальных встреч этих клубов четыре раза выиграл «Норвич» и дважды была ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Норвича» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.30.

    Оба коллектива будут нацелены здесь взять очки по максимуму, поэтому они будут больше внимание уделять атаке, что должно вылиться в не один забитый мяч.

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    «Норвич» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Встреча обещает быть голевой
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