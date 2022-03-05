«Герта» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» проводит очередной неудачный сезон. Берлинцы борются за выживание, хотя способны на большее.

Более того, сейчас команда занимает 16 место. Отставание от спасительной 15 строчки измеряется лишь дополнительными показателями.

Коэффициенты матча Герта — Айнтрахт Ф 1 3.30 X 3.50 2 2.15 Ставка

Минувший тур для команды вышел провальным. На выезде берлинцы были биты «Фрайбургом» (3:0).

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Любопытно, что это поражение стало для команды третьим к ряду. Причем в этих трех встречах «Герта» пропустила 11 мячей.

«Айнтрахт»

От этой команды всегда ждут чудес, но их все не происходит. Вот и нынешний сезон едва ли можно занести ей в актив.

«Айнтрахт» на текущий момент занимает 10 место в таблице. Причем до еврокубковой шестой позиции не хватает 9 очков.

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Дома франкфуртцы минимально уступили лидеру «Баварии».

Филипу Костичу и его партнерам пора активнее браться за дело. Особенно необходимо прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» за 2.21, на ничью за 3.54, а на «Герту» — за 3.34.

«Герта» сейчас явно выглядит не лучшим образом .

Франкфуртцы традиционно успешно противостоят «Старой Даме».

Гости должны воспользоваться откровенной слабостью берлинской обороны. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 2.21.