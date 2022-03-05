ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути
  • 22:27
    • «Зенит» разгромил КАМАЗ в 1/8 финала Кубка России
  • 00:57
    • «Бетис» сыграет с «Валенсией» в финале Кубка Испании
  • 22:06
    • ЦСКА одержал вторую победу в серии плей-офф над «Локомотивом»
  • 20:15
    • «Енисей» разгромил «Локомотив» в 1/8 финала Кубка России
  • 19:29
    • Алберто и Сергеев сыграют в атаке «Зенита» против КАМАЗа
  • 18:56
    • АПЛ могут прекратить транслировать в России
  • 18:29
    • РФС подаст апелляцию в САS на санкции ФИФА и УЕФА
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» огорчит «Старую Даму»

    «Герта» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Бундеслига, 5 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Герту Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Герта» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филип Костич
    «Герта» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Марта 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Герта»

    «Герта» проводит очередной неудачный сезон. Берлинцы борются за выживание, хотя способны на большее.

    Более того, сейчас команда занимает 16 место. Отставание от спасительной 15 строчки измеряется лишь дополнительными показателями.

    Коэффициенты матча Герта — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    Минувший тур для команды вышел провальным. На выезде берлинцы были биты «Фрайбургом» (3:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Любопытно, что это поражение стало для команды третьим к ряду. Причем в этих трех встречах «Герта» пропустила 11 мячей.

    «Айнтрахт»

    От этой команды всегда ждут чудес, но их все не происходит. Вот и нынешний сезон едва ли можно занести ей в актив.

    «Айнтрахт» на текущий момент занимает 10 место в таблице. Причем до еврокубковой шестой позиции не хватает 9 очков.

  • Трансферный дайджест. 22-28 февраля
  • Упертый Мбаппе, «Сити» и Холанн, старый Рамос
  • 01/03/2022

    • Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Дома франкфуртцы минимально уступили лидеру «Баварии».

    Филипу Костичу и его партнерам пора активнее браться за дело. Особенно необходимо прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» за 2.21, на ничью за 3.54, а на «Герту» — за 3.34.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Герта» сейчас явно выглядит не лучшим образом.

    Франкфуртцы традиционно успешно противостоят «Старой Даме».

    Гости должны воспользоваться откровенной слабостью берлинской обороны. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дьяченко — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Герта» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» огорчит «Старую Даму»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры