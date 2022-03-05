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    Голы влетят в обе стороны

    «Эспаньол» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Испании, 5 марта 2022 года

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    «Эспаньол»
    В 27-м туре испанской Примеры «Эспаньол» в домашнем матче сыграет против «Хетафе». Поединок состоится 5 марта и начнется в 18:15 по мск. «Эспаньол» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Марта 2022 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 18:15 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» разместился на 14-й строчке в турнирной таблице испанского первенства, набрав 29 баллов. Коллектив имеет неплохой запас перед зоной вылета, так что понижение в классе ему наверняка не угрожает.

    Однако стоит отметить, что в текущем календарном году каталонцы в Примере до сих пор идут без побед, три раза сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Хетафе

  • 1
  • 2.17
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
    •

    Одно из них было в минувшем туре на выезде от «Вильярреала» 1:5, а перед этим «попугаи» поочередно в родных стенах расходились миром с «Барселоной» 2:2 и «Севильей» 1:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Эспаньол» в родных стенах в текущем чемпионате выиграл шесть встреч из 13 проведенных, четыре поединка еще он завершил вничью и трижды проиграл.

    «Хетафе»

    «Хетафе» является соседом по турнирной таблице своего предстоящего противника. Команда идет на строку ниже, имея в своей копилке на два балла меньше.

    «Городские» проиграли лишь один поединок чемпионата за последние шесть. И данное фиаско было выездным от мадридского «Атлетико» 3:4. Также в этот период они дважды победили и три раза сыграли вничью.

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    • Так две из этих мировых пришлись на последние два тура, где «синие» поочередно поделили очки на выезде с «Кадисом» 1:1 и на своей территории с «Алавесом» 2:2 в минувшем игровом дне.

    Вне родных стен «Хетафе» в этом чемпионате еще не побеждал. В 13 проведенных встречах коллектив шесть раз сыграл вничью и потерпел семь поражений.

    В первом круге «Хетафе» выиграл дома 2:1, а перед этим три их очных поединка неизменно завершались вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Хетафе» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.17.

    Так как обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитого мяча, то и сейчас вполне можно ожидать от обеих сторон результативных действий.

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    «Эспаньол» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Голы влетят в обе стороны
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