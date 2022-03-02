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    Сможет ли «Гамбург» остановить «Карлсруэ»?

    «Гамбург» — «Карлсруэ». Прогноз (к. 1.74) и ставки на футбол, Кубок Германии, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гамбург» — «Карлсруэ»
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    «Гамбург» потерпел лишь одно поражение в 14-ти предыдущих матчах на своем поле
    «Гамбург» сыграет на своем поле против «Карлсруэ» в четвертьфинале Кубка Германии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 20:30 мск. «Гамбург» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 02 Марта 2022 года
    Гамбург
  • Гамбург
    •  Гамбург 20:30 Карлсруэ Карлсруэ
  • Карлсруэ
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    «Гамбург»

    «Гамбург» в предыдущем раунде Кубка Германии с трудом прошел «Кельн», вырвав победу только в серии пенальти.

    Тоже самое было раундом ранее, когда «Гамбург» выиграл у «Нюрнберга».

    Коэффициенты матча Гамбург — Карлсруэ

  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
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    В феврале «Гамбург» провел четыре матча, в которых одержал две победы, сыграл вничью и один раз уступил. В конце минувшей неделе команда Тима Вальтера проиграла на своем поле «Вердеру».

    Все прогнозы на футбол

    «Гамбург» потерпел лишь одно поражение в 14-ти предыдущих матчах на своем поле.

    «Карлсруэ»

    «Карлсруэ» в конце января сенсационно прошел в Кубке Германии леверкузенский «Байер» (2:1).

    В 1/8 финала «Карлсруэ» выиграл на выезде у «Мюнхен 1860».

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    • «Карлсруэ» удачно провел вторую половину февраля, набрав семь очков в трех предыдущих турах второй Бундеслиги.

    «Карлсруэ» потерпел лишь три поражения в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Гамбург» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.10, на победу «Карлсруэ» можно поставить за 4.85.

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    Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. В обоих случаях со счетом 1:1.

    Скорее всего, на исход в этой игре лучше не ставить — фаворита здесь все-таки нет.

    Ставка — обе команды забьют за 1.74.

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    «Гамбург» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Гамбург» остановить «Карлсруэ»?
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