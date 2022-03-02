«Гамбург» сыграет на своем поле против «Карлсруэ» в четвертьфинале Кубка Германии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 20:30 мск. «Гамбург» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гамбург»

«Гамбург» в предыдущем раунде Кубка Германии с трудом прошел «Кельн», вырвав победу только в серии пенальти.

Тоже самое было раундом ранее, когда «Гамбург» выиграл у «Нюрнберга».

Коэффициенты матча Гамбург — Карлсруэ 1 1.63 X 4.20 2 4.90 Ставка

В феврале «Гамбург» провел четыре матча, в которых одержал две победы, сыграл вничью и один раз уступил. В конце минувшей неделе команда Тима Вальтера проиграла на своем поле «Вердеру».

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«Гамбург» потерпел лишь одно поражение в 14-ти предыдущих матчах на своем поле.

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» в конце января сенсационно прошел в Кубке Германии леверкузенский «Байер» (2:1).

В 1/8 финала «Карлсруэ» выиграл на выезде у «Мюнхен 1860».

«Карлсруэ» удачно провел вторую половину февраля, набрав семь очков в трех предыдущих турах второй Бундеслиги.

«Карлсруэ» потерпел лишь три поражения в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Гамбург» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.10, на победу «Карлсруэ» можно поставить за 4.85.

Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. В обоих случаях со счетом 1:1.

Скорее всего, на исход в этой игре лучше не ставить — фаворита здесь все-таки нет.

Ставка — обе команды забьют за 1.74.