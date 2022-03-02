«Гамбург»
«Гамбург» в предыдущем раунде Кубка Германии с трудом прошел «Кельн», вырвав победу только в серии пенальти.
Тоже самое было раундом ранее, когда «Гамбург» выиграл у «Нюрнберга».
Коэффициенты матча Гамбург — Карлсруэ
В феврале «Гамбург» провел четыре матча, в которых одержал две победы, сыграл вничью и один раз уступил. В конце минувшей неделе команда Тима Вальтера проиграла на своем поле «Вердеру».
«Гамбург» потерпел лишь одно поражение в 14-ти предыдущих матчах на своем поле.
«Карлсруэ»
«Карлсруэ» в конце января сенсационно прошел в Кубке Германии леверкузенский «Байер» (2:1).
В 1/8 финала «Карлсруэ» выиграл на выезде у «Мюнхен 1860».
«Карлсруэ» удачно провел вторую половину февраля, набрав семь очков в трех предыдущих турах второй Бундеслиги.
«Карлсруэ» потерпел лишь три поражения в десяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Гамбург» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.10, на победу «Карлсруэ» можно поставить за 4.85.
Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. В обоих случаях со счетом 1:1.
Скорее всего, на исход в этой игре лучше не ставить — фаворита здесь все-таки нет.
Ставка — обе команды забьют за 1.74.