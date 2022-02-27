Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристофер Нкунку«Спартак» встретится с Тедеско. Разбор «Лейпцига» перед матчем 1/8 Лиги Европы «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» на выезде у «Райо Вальекано», «Барселона» принимает «Атлетик»
  • 20:39
    • УЕФА рассматривает вопрос о разрыве сотрудничества с «Газпромом»
  • 20:18
    • IIHF обсудит перенос ЧМ-2023 из России
  • 19:20
    • МОК призывает перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии
  • 01:14
    • «Интер» не сумел обыграть «Дженоа»
  • 01:09
    • «Леванте» дома разгромил «Эльче»
  • 01:03
    • «Ренн» забил 4 мяча «Монпелье»
  • 00:56
    • «Саутгемптон» дома победил «Норвич»
    Все новости спорта

    Баски оправятся после провалов

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 27 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Оярсабаль
    27 февраля в рамках 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет против памплонсой «Осасуны». Игра начнется в 20:30 по мск. «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 27 Февраля 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» резво начал этот чемпионат и даже некоторое время шел во главе турнирной таблицы, но постепенно стал сдавать и опустился на седьмую строку с отставанием в балл от шестой позиции.

    Во многом данное падение связано с выступлением на нескольких фронтах. Однако сейчас «Реал Сосьедад» может полностью сконцентрироваться на чемпионате, так как накануне вылетел из Лиги Европы, проиграв противостояние «Лейпцигу».

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Осасуна

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 5.00
  • Ставка
    •

    В своей же последней игре в рамках Примеры сан-себастьянцы крупно проиграли в дерби «Атлетику», уступив в Бильбао со счетом 0:4. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах «Реал Сосьедад» уступил только дважды за 12 игр в Примере, шесть встреч еще он смог выиграть и четыре раза делил очки со своими оппонентами.

    «Осасуна»

    «Осасуна» в турнирной таблице Примеры идет на три строки ниже, чем предстоящий противник, имея в своей копилке на шесть баллов меньше.

    В своей последней проведенной игре чемпионата коллектив из Памплоны разгромно уступил на своем поле мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3, тем самым прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

  • Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы
  • «Бетис» на своем поле сыграл вничью 0:0 с петербургским «Зенитом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В этот удачный для себя период «красные» расписали на своем поле ничью 0:0 с «Севильей», а также переиграли на выезде без пропущенных мячей «Гранаду» 2:0 и «Райо Вальекано» 3:0.

    В текущем сезоне у «Осасуны» неплохая гостевая статистика. За 12 игр она половину из них выиграла, дважды сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В первом круге верх взял «Сосьедад» в Памплоне 2:0. Отметим, что в рамках чемпионата баки не проигрывают «Осасуне» в последних 11 встречах.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реал Сосьедада» — 1.90, победа «Осасуны» — 4.70, ничья — 3.46.

    «Реал Сосьедад» сбросил баласт в виде еврокубков и теперь полностью сконцентрируется на чемпионате. Прогнозируем, что баски победят памплонцев, с которыми они играют весьма успешно.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лидс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Блэкберн — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сочи — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салернитана — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Кардифф — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. Баски оправятся после провалов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры