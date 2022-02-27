«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» резво начал этот чемпионат и даже некоторое время шел во главе турнирной таблицы, но постепенно стал сдавать и опустился на седьмую строку с отставанием в балл от шестой позиции.
Во многом данное падение связано с выступлением на нескольких фронтах. Однако сейчас «Реал Сосьедад» может полностью сконцентрироваться на чемпионате, так как накануне вылетел из Лиги Европы, проиграв противостояние «Лейпцигу».
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Осасуна
В своей же последней игре в рамках Примеры сан-себастьянцы крупно проиграли в дерби «Атлетику», уступив в Бильбао со счетом 0:4. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.
Календарь и таблица испанской Примеры
В родных стенах «Реал Сосьедад» уступил только дважды за 12 игр в Примере, шесть встреч еще он смог выиграть и четыре раза делил очки со своими оппонентами.
«Осасуна»
«Осасуна» в турнирной таблице Примеры идет на три строки ниже, чем предстоящий противник, имея в своей копилке на шесть баллов меньше.
В своей последней проведенной игре чемпионата коллектив из Памплоны разгромно уступил на своем поле мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3, тем самым прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.
В этот удачный для себя период «красные» расписали на своем поле ничью 0:0 с «Севильей», а также переиграли на выезде без пропущенных мячей «Гранаду» 2:0 и «Райо Вальекано» 3:0.
В текущем сезоне у «Осасуны» неплохая гостевая статистика. За 12 игр она половину из них выиграла, дважды сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.
В первом круге верх взял «Сосьедад» в Памплоне 2:0. Отметим, что в рамках чемпионата баки не проигрывают «Осасуне» в последних 11 встречах.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реал Сосьедада» — 1.90, победа «Осасуны» — 4.70, ничья — 3.46.
«Реал Сосьедад» сбросил баласт в виде еврокубков и теперь полностью сконцентрируется на чемпионате. Прогнозируем, что баски победят памплонцев, с которыми они играют весьма успешно.