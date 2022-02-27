27 февраля в рамках 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет против памплонсой «Осасуны». Игра начнется в 20:30 по мск. «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» резво начал этот чемпионат и даже некоторое время шел во главе турнирной таблицы, но постепенно стал сдавать и опустился на седьмую строку с отставанием в балл от шестой позиции.

Во многом данное падение связано с выступлением на нескольких фронтах. Однако сейчас «Реал Сосьедад» может полностью сконцентрироваться на чемпионате, так как накануне вылетел из Лиги Европы, проиграв противостояние «Лейпцигу».

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Осасуна 1 1.85 X 3.25 2 5.00 Ставка

В своей же последней игре в рамках Примеры сан-себастьянцы крупно проиграли в дерби «Атлетику», уступив в Бильбао со счетом 0:4. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах «Реал Сосьедад» уступил только дважды за 12 игр в Примере, шесть встреч еще он смог выиграть и четыре раза делил очки со своими оппонентами.

«Осасуна»

«Осасуна» в турнирной таблице Примеры идет на три строки ниже, чем предстоящий противник, имея в своей копилке на шесть баллов меньше.

В своей последней проведенной игре чемпионата коллектив из Памплоны разгромно уступил на своем поле мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3, тем самым прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

В этот удачный для себя период «красные» расписали на своем поле ничью 0:0 с «Севильей», а также переиграли на выезде без пропущенных мячей «Гранаду» 2:0 и «Райо Вальекано» 3:0.

В текущем сезоне у «Осасуны» неплохая гостевая статистика. За 12 игр она половину из них выиграла, дважды сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.

В первом круге верх взял «Сосьедад» в Памплоне 2:0. Отметим, что в рамках чемпионата баки не проигрывают «Осасуне» в последних 11 встречах.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реал Сосьедада» — 1.90, победа «Осасуны» — 4.70, ничья — 3.46.

«Реал Сосьедад» сбросил баласт в виде еврокубков и теперь полностью сконцентрируется на чемпионате. Прогнозируем, что баски победят памплонцев, с которыми они играют весьма успешно.