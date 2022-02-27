В рамках 29-го тура испанской Сегунды «Леганес» в родных стенах сразится с «Жироной». Поединок пройдет 27 февраля и начнется в 20:15 по мск. «Леганес» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» в этом сезоне разочаровывает своих болельщиков, находясь во второй части турнирной таблицы. Сейчас он с 36 очками идет 14-м, опережая зону вылета на десять баллов.

Клуб из пригорода Мадрида ужасно стартовал, и за первые 13 туров первенства смог добыть всего лишь две победы и семь раз проиграл. Затем он проиграл только раз за десять игровых дней.

Коэффициенты матча Леганес — Жирона 1 2.45 X 2.95 2 3.30 Ставка

К данной же игре «огурцы» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз они сыграли вничью и трижды победили. Две из этих викторий «Леганеса» пришлись на минувший два тура — дома 2:1 над «Сарагосой», и 3:1 в гостях над «Аморебьетой».

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В 13 домашних поединках данного розыгрыша Сегунды «Леганес» шесть из них свел вничью, а также четыре матча выиграл и потерпел три фиаско.

«Жирона»

С 42 зачетными пунктами «Жирона» расположилась в зоне плей-офф, на шестой строке. От второй строки она отстает на 13 очков, а седьмая позиция находится на расстоянии всего одного балла.

У каталонцев только два фиаско за последние десять встреч чемпионата. Одна из этих неудач состоялась в прошлом туре в домашнем поединке с лидирующем «Эйбаром» 0:1.

Также в этот период «жирондинцы» расписали четыре мировых результата и добились пяти побед, правда, последняя из них была еще в начале месяца на своем поле над одним из аутсайдеров — 3:0.

В 13 выездных встреч текущего розыгрыша Сегунды «Жирона» в шести из них проиграла, еще четыре раза она выиграла и три игры свела вничью.

В последних четырех очных поединках трижды победила «Жирона» и раз виктория была на стороне «Леганеса». Причем во всех этих матчах забивал только кто-то один.

Прогноз и ставка на «Леганес» — «Жирона»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.40, победа «Жироны» — 3.22, ничья — 3.14.

Пора уже этим командам в очных встречах обменяться забитыми голами, ведь в предыдущих семи играх забивал только кто-то один. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.