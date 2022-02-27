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    Теперь будет голевой обмен?

    «Леганес» — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Испании, 27 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Жирона»
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    «Леганес»
    В рамках 29-го тура испанской Сегунды «Леганес» в родных стенах сразится с «Жироной». Поединок пройдет 27 февраля и начнется в 20:15 по мск. «Леганес» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Февраля 2022 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 20:15 Жирона Жирона
  • Испания. Сегунда
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    «Леганес»

    «Леганес» в этом сезоне разочаровывает своих болельщиков, находясь во второй части турнирной таблицы. Сейчас он с 36 очками идет 14-м, опережая зону вылета на десять баллов.

    Клуб из пригорода Мадрида ужасно стартовал, и за первые 13 туров первенства смог добыть всего лишь две победы и семь раз проиграл. Затем он проиграл только раз за десять игровых дней.

    Коэффициенты матча Леганес — Жирона

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
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    К данной же игре «огурцы» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз они сыграли вничью и трижды победили. Две из этих викторий «Леганеса» пришлись на минувший два тура — дома 2:1 над «Сарагосой», и 3:1 в гостях над «Аморебьетой».

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    В 13 домашних поединках данного розыгрыша Сегунды «Леганес» шесть из них свел вничью, а также четыре матча выиграл и потерпел три фиаско.

    «Жирона»

    С 42 зачетными пунктами «Жирона» расположилась в зоне плей-офф, на шестой строке. От второй строки она отстает на 13 очков, а седьмая позиция находится на расстоянии всего одного балла.

    У каталонцев только два фиаско за последние десять встреч чемпионата. Одна из этих неудач состоялась в прошлом туре в домашнем поединке с лидирующем «Эйбаром» 0:1.

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    • Также в этот период «жирондинцы» расписали четыре мировых результата и добились пяти побед, правда, последняя из них была еще в начале месяца на своем поле над одним из аутсайдеров — 3:0.

    В 13 выездных встреч текущего розыгрыша Сегунды «Жирона» в шести из них проиграла, еще четыре раза она выиграла и три игры свела вничью.

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    В последних четырех очных поединках трижды победила «Жирона» и раз виктория была на стороне «Леганеса». Причем во всех этих матчах забивал только кто-то один.

    Прогноз и ставка на «Леганес» — «Жирона»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.40, победа «Жироны» — 3.22, ничья — 3.14.

    Пора уже этим командам в очных встречах обменяться забитыми голами, ведь в предыдущих семи играх забивал только кто-то один. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.

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    «Леганес» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. Теперь будет голевой обмен?
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