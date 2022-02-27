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    «Црвена Звезда» воскресит интригу в чемпионате?

    «Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Сербии, 27 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Црвена Звезда Прогнозы на Партизан
    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Партизан»
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    Мирко Иванич
    «Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Партизаном» в рамках 24-го тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:00 мск. «Црвена Звезда» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Сербия. Суперлига 27 Февраля 2022 года
    Црвена Звезда
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    •  Црвена Звезда 20:00 Партизан Партизан
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    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» отстает от извечного конкурента на 5 очков. Такой гандикап вполне реально погасить, но нужна победа в очной встрече.

    Команда отлично атакует (55 мячей). Да и оборона вполне справляется со своими обязанностями, дав свой лишь 14 раз.

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — Партизан

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Црвена Звезда» добыла викторию. На выезде команда одолела «Пролетер» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Партизана» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Црвена Звезда» по разу обменялась победами с земляками.

    «Партизан»

    На текущий момент «Партизан» занимает 11 место в турнирной таблице. Естественно, стратегически команду в этой встрече устроит и ничья.

    «Партизан» пропускает крайне редко: всего 6 мячей в 23 матчах. Зато результативность лучшая в лиге — 61 гол.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Партизан» вновь победил. Дома команда сумела обыграть «Раднички» (2:1).

    В Лиге конференций тоже удалось добыть нужный результат. Дома была переиграна пражская «Спарта» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Црвена Звезда» за 2.37, на ничью за 3.15, а на «Партизан» — за 3.05.

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    «Црвена Звезда» пытается вернуть интригу в чемпионскую гонку.

    «Партизан» явно намерен удержать гандикап от конкурента.

    «Црвена Звезда» обязана побеждать, если реально рассчитывает на победу в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.37.

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    «Црвена Звезда» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. «Црвена Звезда» воскресит интригу в чемпионате?
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