«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» отстает от извечного конкурента на 5 очков. Такой гандикап вполне реально погасить, но нужна победа в очной встрече.
Команда отлично атакует (55 мячей). Да и оборона вполне справляется со своими обязанностями, дав свой лишь 14 раз.
Коэффициенты матча Црвена Звезда — Партизан
В предыдущем туре чемпионата «Црвена Звезда» добыла викторию. На выезде команда одолела «Пролетер» (1:2).
Матчи против «Партизана» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Црвена Звезда» по разу обменялась победами с земляками.
«Партизан»
На текущий момент «Партизан» занимает 11 место в турнирной таблице. Естественно, стратегически команду в этой встрече устроит и ничья.
«Партизан» пропускает крайне редко: всего 6 мячей в 23 матчах. Зато результативность лучшая в лиге — 61 гол.
В предыдущем туре чемпионата «Партизан» вновь победил. Дома команда сумела обыграть «Раднички» (2:1).
В Лиге конференций тоже удалось добыть нужный результат. Дома была переиграна пражская «Спарта» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Црвена Звезда» за 2.37, на ничью за 3.15, а на «Партизан» — за 3.05.
«Црвена Звезда»
«Партизан» явно намерен удержать гандикап от конкурента.
«Црвена Звезда» обязана побеждать, если реально рассчитывает на победу в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.37.