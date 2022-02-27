«Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Партизаном» в рамках 24-го тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:00 мск. «Црвена Звезда» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» отстает от извечного конкурента на 5 очков. Такой гандикап вполне реально погасить, но нужна победа в очной встрече.

Команда отлично атакует (55 мячей). Да и оборона вполне справляется со своими обязанностями, дав свой лишь 14 раз.

Коэффициенты матча Црвена Звезда — Партизан 1 2.30 X 3.15 2 3.05 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Црвена Звезда» добыла викторию. На выезде команда одолела «Пролетер» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Партизана» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Црвена Звезда» по разу обменялась победами с земляками.

«Партизан»

На текущий момент «Партизан» занимает 11 место в турнирной таблице. Естественно, стратегически команду в этой встрече устроит и ничья.

«Партизан» пропускает крайне редко: всего 6 мячей в 23 матчах. Зато результативность лучшая в лиге — 61 гол.

В предыдущем туре чемпионата «Партизан» вновь победил. Дома команда сумела обыграть «Раднички» (2:1).

В Лиге конференций тоже удалось добыть нужный результат. Дома была переиграна пражская «Спарта» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Црвена Звезда» за 2.37, на ничью за 3.15, а на «Партизан» — за 3.05.

«Црвена Звезда» пытается вернуть интригу в чемпионскую гонку .

«Партизан» явно намерен удержать гандикап от конкурента.

«Црвена Звезда» обязана побеждать, если реально рассчитывает на победу в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.37.