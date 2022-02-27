«Клермон»
«Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета.
Главным бичом команды является оборона. В 25 матчах она дала результативный сбой уже 41 раз.
Коэффициенты матча Клермон — Бордо
В предыдущем туре чемпионата «Клермон» сотворил сенсацию. На выезде команда одолела «Марсель» (0:2).
Матчи против «Бордо» для команды проходят неудачно. Из трех очных поединков «Клермон» выиграл лишь однажды при двух неудачах.
«Бордо»
На текущий момент «Бордо» занимает последнее 20 место в турнирной таблице. Между тем, жирондинцы имеют столько же очков (21), сколько и идущий на 17 месте «Труа».
«Бордо» пропускает чаще всех в Лиге 1 — 62 мяча. Да и 37 забитых мячей в 25 матчах — явно маловато.
В предыдущем туре Лиги 1 «Бордо» вновь разочаровал результатом. Дома команда упустила викторию над «Монако» (1:1).
Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут играть исключительно на победу. Иного пути у них просто нет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Клермон» за 1.98, на ничью за 3.78, а на «Бордо» — за 3.90.
«Клермон» традиционно неудачно играет с «Бордо».
«Бордо» борется за выживание, и будет играть только на победу.
Жирондинцам необходима только победа над конкурентом в борьбе за выживание. Наши прогноз и ставка — Победа «Бордо» с коэффициентом 3.90.