«Клермон» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 17:00 мск. «Клермон» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета.

Главным бичом команды является оборона. В 25 матчах она дала результативный сбой уже 41 раз.

Коэффициенты матча Клермон — Бордо 1 1.92 X 3.65 2 3.90 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Клермон» сотворил сенсацию. На выезде команда одолела «Марсель» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи против «Бордо» для команды проходят неудачно. Из трех очных поединков «Клермон» выиграл лишь однажды при двух неудачах.

«Бордо»

На текущий момент «Бордо» занимает последнее 20 место в турнирной таблице. Между тем, жирондинцы имеют столько же очков (21), сколько и идущий на 17 месте «Труа».

«Бордо» пропускает чаще всех в Лиге 1 — 62 мяча. Да и 37 забитых мячей в 25 матчах — явно маловато.

В предыдущем туре Лиги 1 «Бордо» вновь разочаровал результатом. Дома команда упустила викторию над «Монако» (1:1).

Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут играть исключительно на победу. Иного пути у них просто нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Клермон» за 1.98, на ничью за 3.78, а на «Бордо» — за 3.90.

«Клермон» традиционно неудачно играет с «Бордо».

«Бордо» борется за выживание, и будет играть только на победу.

Жирондинцам необходима только победа над конкурентом в борьбе за выживание. Наши прогноз и ставка — Победа «Бордо» с коэффициентом 3.90.