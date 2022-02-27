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    «Бордо» одолеет «Клермон»

    «Клермон» — «Бордо». Прогноз, ставка (к. 3.90) на футбол, Лига 1, 27 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Бордо»
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    Альберт Элис
    «Клермон» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 17:00 мск. «Клермон» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Февраля 2022 года
    Клермон
  • Франция. Лига 1
    •  Клермон 17:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    «Клермон»

    «Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета.

    Главным бичом команды является оборона. В 25 матчах она дала результативный сбой уже 41 раз.

    Коэффициенты матча Клермон — Бордо

  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Клермон» сотворил сенсацию. На выезде команда одолела «Марсель» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи против «Бордо» для команды проходят неудачно. Из трех очных поединков «Клермон» выиграл лишь однажды при двух неудачах.

    «Бордо»

    На текущий момент «Бордо» занимает последнее 20 место в турнирной таблице. Между тем, жирондинцы имеют столько же очков (21), сколько и идущий на 17 месте «Труа».

    «Бордо» пропускает чаще всех в Лиге 1 — 62 мяча. Да и 37 забитых мячей в 25 матчах — явно маловато.

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    • В предыдущем туре Лиги 1 «Бордо» вновь разочаровал результатом. Дома команда упустила викторию над «Монако» (1:1).

    Никто не сомневается, что в этой встрече гости будут играть исключительно на победу. Иного пути у них просто нет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Клермон» за 1.98, на ничью за 3.78, а на «Бордо» — за 3.90.

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    «Клермон» традиционно неудачно играет с «Бордо».

    «Бордо» борется за выживание, и будет играть только на победу.

    Жирондинцам необходима только победа над конкурентом в борьбе за выживание. Наши прогноз и ставка — Победа «Бордо» с коэффициентом 3.90.

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    «Клермон» — «Бордо»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бордо» одолеет «Клермон»
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