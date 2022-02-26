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    «Лос-Анжелес» начнет без увертюр

    «Лос-Анжелес» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, МЛС, 26 февраля 2022 года

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    Карлос Вела
    «Лос-Анжелес» сыграют на своем поле с «Колорадо Рэпидс» в рамках 1-го тура чемпионата США. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 23:30 мск. «Лос-Анжелес» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Февраля 2022 года
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    «Лос-Анжелес»

    «Лос-Анжелес» только начинает сезон, который видится многообещающим. Команда наверняка постарается стартовать резво.

    Разумеется, основное внимание приковано к форварду Карлосу Веле. Именно мексиканец видится ударной силой команды.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
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    Стоит отметить о то, что команда довольно прилично смотрелась в контрольных матчах. Например, в последнем разбила «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:1).

    Все прогнозы на футбол

    Вообще, «Лос-Анжелес» играют против «рэпидс» с переменным успехом. Из пяти последних очных битв команда победила в трех при двух поражениях.

    «Колорадо Рэпидс»

    Эта команда способна преподнести сюрприз. Вот только последние поединки говорят о некоторых проблемах в обороне.

    Причем в своем последнем матче «Колорадо Рэпидс» добыл победу лишь в серии пенальти в рамках Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

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    • В атаке делается расчет на Андресе Лескано. Костариканец способен решить эпизод единолично.

    «Колорадо Рэпидс» наверняка будет действовать вторым номером. И свой шанс на контратаке команда поймать должна.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.71, на ничью за 4.14, а на «Колорадо Рэпидс» — за 4.52.

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    «Лос-Анжелес» смотрится сильнее, особенно в атаке.

    «Рэпидс» в последних матчах выглядят не столь убедительно.

    Хозяева смотрятся сильнее, к тому же имеют в своем составе мощный козырь в виде опытного Велы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелеса» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.

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    «Лос-Анжелес» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лос-Анжелес» начнет без увертюр
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