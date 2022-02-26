«Лос-Анжелес»
«Лос-Анжелес» только начинает сезон, который видится многообещающим. Команда наверняка постарается стартовать резво.
Разумеется, основное внимание приковано к форварду Карлосу Веле. Именно мексиканец видится ударной силой команды.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс
Стоит отметить о то, что команда довольно прилично смотрелась в контрольных матчах. Например, в последнем разбила «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:1).
Вообще, «Лос-Анжелес» играют против «рэпидс» с переменным успехом. Из пяти последних очных битв команда победила в трех при двух поражениях.
«Колорадо Рэпидс»
Эта команда способна преподнести сюрприз. Вот только последние поединки говорят о некоторых проблемах в обороне.
Причем в своем последнем матче «Колорадо Рэпидс» добыл победу лишь в серии пенальти в рамках Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
В атаке делается расчет на Андресе Лескано. Костариканец способен решить эпизод единолично.
«Колорадо Рэпидс» наверняка будет действовать вторым номером. И свой шанс на контратаке команда поймать должна.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.71, на ничью за 4.14, а на «Колорадо Рэпидс» — за 4.52.
«Лос-Анжелес»
«Рэпидс» в последних матчах выглядят не столь убедительно.
Хозяева смотрятся сильнее, к тому же имеют в своем составе мощный козырь в виде опытного Велы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелеса» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.