«Лос-Анжелес» сыграют на своем поле с «Колорадо Рэпидс» в рамках 1-го тура чемпионата США. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 23:30 мск. «Лос-Анжелес» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анжелес»

«Лос-Анжелес» только начинает сезон, который видится многообещающим. Команда наверняка постарается стартовать резво.

Разумеется, основное внимание приковано к форварду Карлосу Веле. Именно мексиканец видится ударной силой команды.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс 1 1.65 X 4.05 2 4.90 Ставка

Стоит отметить о то, что команда довольно прилично смотрелась в контрольных матчах. Например, в последнем разбила «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:1).

Все прогнозы на футбол

Вообще, «Лос-Анжелес» играют против «рэпидс» с переменным успехом. Из пяти последних очных битв команда победила в трех при двух поражениях.

«Колорадо Рэпидс»

Эта команда способна преподнести сюрприз. Вот только последние поединки говорят о некоторых проблемах в обороне.

Причем в своем последнем матче «Колорадо Рэпидс» добыл победу лишь в серии пенальти в рамках Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В атаке делается расчет на Андресе Лескано. Костариканец способен решить эпизод единолично.

«Колорадо Рэпидс» наверняка будет действовать вторым номером. И свой шанс на контратаке команда поймать должна.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 1.71, на ничью за 4.14, а на «Колорадо Рэпидс» — за 4.52.

«Лос-Анжелес» смотрится сильнее, особенно в атаке .

«Рэпидс» в последних матчах выглядят не столь убедительно.

Хозяева смотрятся сильнее, к тому же имеют в своем составе мощный козырь в виде опытного Велы. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелеса» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.