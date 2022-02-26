«Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 15:30 мск. «Лидс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» занимает 15-е место в таблице АПЛ после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

В прошлое воскресенье «Лидс» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» (2:4). Команда Марсело Бьелсы в начале второго тайма отыгралась со счета 0:2, но потом пропустила еще два мяча.

Коэффициенты матча Лидс — Тоттенхэм 1 3.80 X 3.90 2 1.87 Ставка

Безвыигрышная серия «Лидса» составляет четыре матча (три поражения и ничья). На этом отрезке было пропущено 11 мячей.

«Лидс» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 23-х матчах 39 очков.

На прошлой неделе «Тоттенхэм» сенсационно выиграл на выезде у «Манчестер Сити» (3:2). При этом победный гол Харри Кейн забил уже компенсированное время, буквально через минуту после того, как соперник сравнял счет.

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Этот результат стал большим сюрпризом. Тем более на фоне того, как «Тоттенхэм» провел предыдущие матчи. Команда Антонио Конте уступила на своем поле «Саутгемптону» и «Вулверхэмптону».

«Тоттенхэм» выиграл три из четырех предыдущих матчей АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 3.72, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Тоттенхэма» за 1.99.

Победа над «Ман Сити» должна добавить «Тоттенхэму» уверенности в своих силах, чего ему так не хватало в недавних матчах.

Ставка — победа «Тоттенхэма» за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 за 1.80. «Лидс» в этом сезоне ужасно играет в обороне.