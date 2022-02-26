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    Сможет ли «Тоттенхэм» набрать три очка на поле «Лидса»?

    «Лидс» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.99) и ставки на чемпионат Англии 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм» выиграл три из четырех предыдущих матчей АПЛ на выезде
    «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 15:30 мск. «Лидс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 15:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Лидс»

    «Лидс» занимает 15-е место в таблице АПЛ после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

    В прошлое воскресенье «Лидс» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» (2:4). Команда Марсело Бьелсы в начале второго тайма отыгралась со счета 0:2, но потом пропустила еще два мяча.

    Коэффициенты матча Лидс — Тоттенхэм

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.87
  • Ставка
    •

    Безвыигрышная серия «Лидса» составляет четыре матча (три поражения и ничья). На этом отрезке было пропущено 11 мячей.

    «Лидс» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 23-х матчах 39 очков.

    На прошлой неделе «Тоттенхэм» сенсационно выиграл на выезде у «Манчестер Сити» (3:2). При этом победный гол Харри Кейн забил уже компенсированное время, буквально через минуту после того, как соперник сравнял счет.

    Все прогнозы на АПЛ

    Этот результат стал большим сюрпризом. Тем более на фоне того, как «Тоттенхэм» провел предыдущие матчи. Команда Антонио Конте уступила на своем поле «Саутгемптону» и «Вулверхэмптону».

    «Тоттенхэм» выиграл три из четырех предыдущих матчей АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в этом матче можно поставить за 3.72, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Тоттенхэма» за 1.99.

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    Победа над «Ман Сити» должна добавить «Тоттенхэму» уверенности в своих силах, чего ему так не хватало в недавних матчах.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 за 1.80. «Лидс» в этом сезоне ужасно играет в обороне.

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    «Лидс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» набрать три очка на поле «Лидса»?
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