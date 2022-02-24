«Наполи» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Наполи» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Ничья в Испании (1:1) идет явно в пользу неаполитанцев. Правда, в ответном поединке «Наполи» не сможет рассчитывать на травмированного Лоренцо Инсинье.

В минувшем туре своего чемпионата «Наполи» также расписал мировую. Выезд на Сардинию принес один пункт во встрече с «Кальяри» (1:1).

Коэффициенты матча Наполи — Барселона 1 2.75 X 3.45 2 2.50 Ставка

Причем три последних своих поединка неаполитанцы завершили с одинаковым счетом. Так что команда наверняка постарается наконец-то победить.

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Кроме Инсинье, в лазарете «Наполи» больше никого нет. Стало быть, итальянцы предстанут в составе, максимально приближенном к основному.

«Барселона»

Каталонцы по ходу сезона переформатируются. Постепенно начали вписываться и новички. Например, Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль в последнем матче Примеры.

К слову, «Барселона» в нем разгромила «Валенсию» (1:4). Да и вообще, дела каталонцев постепенно налаживаются.

Главная проблема команды — переполненный лазарет. Самыми заметными потерями видятся Фати, Мемфис Депай и Дани Алвес.

Впрочем, набирают обороты Ферран Торрес и Адама Траоре. Именно на этих исполнителей всерьез рассчитывает Хави.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.60, на ничью за 3.50, а на «Наполи» — за 2.70.

В последних матчах «Наполи» не блещет результатами.

«Барселона» имеет квалифицированную линию атаки , способную взломать тылы любого оппонента.

Каталонцы имеют в своем составе атакующих исполнителей высочайшего уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.