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    Уверенная победа «Барселоны»?

    «Наполи» — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги Европы 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Барселона»
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    Педри
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Наполи» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Наполи»

    Ничья в Испании (1:1) идет явно в пользу неаполитанцев. Правда, в ответном поединке «Наполи» не сможет рассчитывать на травмированного Лоренцо Инсинье.

    В минувшем туре своего чемпионата «Наполи» также расписал мировую. Выезд на Сардинию принес один пункт во встрече с «Кальяри» (1:1).

    Коэффициенты матча Наполи — Барселона

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    Причем три последних своих поединка неаполитанцы завершили с одинаковым счетом. Так что команда наверняка постарается наконец-то победить.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Кроме Инсинье, в лазарете «Наполи» больше никого нет. Стало быть, итальянцы предстанут в составе, максимально приближенном к основному.

    «Барселона»

    Каталонцы по ходу сезона переформатируются. Постепенно начали вписываться и новички. Например, Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль в последнем матче Примеры.

    К слову, «Барселона» в нем разгромила «Валенсию» (1:4). Да и вообще, дела каталонцев постепенно налаживаются.

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    • Главная проблема команды — переполненный лазарет. Самыми заметными потерями видятся Фати, Мемфис Депай и Дани Алвес.

    Впрочем, набирают обороты Ферран Торрес и Адама Траоре. Именно на этих исполнителей всерьез рассчитывает Хави.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.60, на ничью за 3.50, а на «Наполи» — за 2.70.

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    В последних матчах «Наполи» не блещет результатами.

    «Барселона» имеет квалифицированную линию атаки, способную взломать тылы любого оппонента.

    Каталонцы имеют в своем составе атакующих исполнителей высочайшего уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Наполи» — «Барселона»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Барселоны»?
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