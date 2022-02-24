«Барселона» сыграет на выезде против «Наполи» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 24 февраля в Неаполе, начало — в 23:00 мск. «Наполи» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» на прошлой неделе выстоял на поле «Барселоны». Игра на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:1.

«Барсе» даже пришлось отыгрываться, но все-таки надо признать, что «Наполи» тогда повезло — у соперника было достаточно моментов, чтобы забить еще и одержать победу. По игре каталонцы были лучше.

Коэффициенты матча Наполи — Барселона 1 2.75 X 3.55 2 2.45 Ставка

Ничью на поле «Барсы» можно считать достижением для «Наполи». Ранее в этом сезоне команда Лучано Спаллетти смогла выиграть только один гостевой матч в еврокубках — против варшавской «Легии».

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«Наполи» ни разу не пропускал только в двух из десяти последних матчей на своем поле.

«Барселона»

«Барселоне» не удалось выиграть у «Наполи» на своем поле из-за неприятной ошибки защитников, но этот матч точно нельзя назвать разочарованием.

«Барса» показала очень бодрый футбол, в том числе на чужой половине поля. У ворот «Наполи» почти все время было напряжение.

Через несколько дней команда Хави показала свою мощь в гостевой игре с «Валенсией», одержав яркую победу со счетом 4:1. Автором хет-трика стал Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Барселона» забила 12 мячей в пяти последних матчах.

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.69, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Барселоны» — за 2.76.

«Барса» пройдет дальше, если надежно сыграет в обороне. Это ключевой момент. Атака у каталонцев явно мощнее, чем у соперника.

И матч с «Валенсией» показал, что «Барселона» сейчас в порядке. Это уже не та робкая команда, которая пару месяцев назад могла проиграть кому угодно. Хави быстро возвращает «Барсе» репутацию топ-клуба.

Ставка — победа «Барселоны» за 2.76.