«Наполи»
«Наполи» на прошлой неделе выстоял на поле «Барселоны». Игра на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:1.
«Барсе» даже пришлось отыгрываться, но все-таки надо признать, что «Наполи» тогда повезло — у соперника было достаточно моментов, чтобы забить еще и одержать победу. По игре каталонцы были лучше.
Коэффициенты матча Наполи — Барселона
Ничью на поле «Барсы» можно считать достижением для «Наполи». Ранее в этом сезоне команда Лучано Спаллетти смогла выиграть только один гостевой матч в еврокубках — против варшавской «Легии».
«Наполи» ни разу не пропускал только в двух из десяти последних матчей на своем поле.
«Барселона»
«Барселоне» не удалось выиграть у «Наполи» на своем поле из-за неприятной ошибки защитников, но этот матч точно нельзя назвать разочарованием.
«Барса» показала очень бодрый футбол, в том числе на чужой половине поля. У ворот «Наполи» почти все время было напряжение.
Через несколько дней команда Хави показала свою мощь в гостевой игре с «Валенсией», одержав яркую победу со счетом 4:1. Автором хет-трика стал Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Барселона» забила 12 мячей в пяти последних матчах.
Прогноз и ставка
На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.69, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Барселоны» — за 2.76.
«Барса» пройдет дальше, если надежно сыграет в обороне. Это ключевой момент. Атака у каталонцев явно мощнее, чем у соперника.
И матч с «Валенсией» показал, что «Барселона» сейчас в порядке. Это уже не та робкая команда, которая пару месяцев назад могла проиграть кому угодно. Хави быстро возвращает «Барсе» репутацию топ-клуба.
Ставка — победа «Барселоны» за 2.76.