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    «Сельта» уверенно отберёт очки у «Леванте»

    «Сельта» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Испании, 21 февраля 2022 года

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    Санти Мина
    «Сельта» на своём поле сыграет против «Леванте» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 21 февраля, начало — 23:00 (мск). «Сельта» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Февраля 2022 года
    Сельта
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    •  Сельта 23:00 Леванте Леванте
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    «Сельта»

    «Небесные» уверенно держаться в середине турнирной таблицы чемпионата Испании занимая 10-е место с 31-м набранным очком. От еврокубковой зоны команду отделяют 8 баллов.

    За последние 10 матчей во всех поединках «Сельта» 3 раза не смогла определить сильнейшего со своими соперниками, 2 раза проиграла и 5 раз порадовала болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Сельта — Леванте

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
    •

    В Примере после поражения на выезде от «Реала Сосьедада» со счётом 1:0 подопечные Эдуардо Коудета ещё не проигрывали. Особенно хорошими у этой команды выдались домашние поединки с «Осасуной» (2:0) и «Райо Вальевано» (2:0), а на выезде «Сельта» два раза сыграла вничью с «Севильей» (2:2) и «Кадисом» (0:0).

    На этот поединок «небесные» подходят без потерь и полностью в оптимальном составе.

    «Леванте»

    «Лягушки» занимают последнее 20-е место в турнирной таблице Примеры набрав 14 очков. Команда отстает от спасительной 17-й строчки на 10 очков, поэтому вряд ли у них получится не вылететь в этом сезоне.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Леванте» один раз довольствовался ничейному результату, 2 раза смог добыть победы и 7 раз проигрывал своим соперникам.

    В чемпионате Испании прошлый тур был сенсационным из-за того, что главный аутсайдер в обличии «Леванте» смог обыграть ТОП-клуб — мадридский «Атлетико» на выезде со счётом 0:1. Так как до этого «лягушки» без шансов проигрывали таким командам — «Кадис» (0:2), «Хетафе» (3:0) и «Бетис» (2:4).

    В этом матче команде не смогут помочь Рубен Везу, Хосе Кампанья, Шкодран Мустафи, Серхио Постиго, Роберто Сольдадо и Энрик Франкеса.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Леванте» — за 5.50.

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    Прогноз — «Леванте» хоть и смог обыграть «Атлетико» в прошлом туре, но это скорее везение, чем серьезный показатель. «Сельта» сейчас находится в очень хорошей форме и показывает уверенную игру как в атаке, так и в защите. Тем более дома «небесные» последнее время не проигрывают, поэтому и в этом матче будет уверенная победа хозяев поля.

    Ставка — Победа «Сельты» с форой (-1) за 2.08.

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    «Сельта» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на футбол. «Сельта» уверенно отберёт очки у «Леванте»
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