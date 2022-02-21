«Сельта» на своём поле сыграет против «Леванте» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 21 февраля, начало — 23:00 (мск). «Сельта» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Небесные» уверенно держаться в середине турнирной таблицы чемпионата Испании занимая 10-е место с 31-м набранным очком. От еврокубковой зоны команду отделяют 8 баллов.

За последние 10 матчей во всех поединках «Сельта» 3 раза не смогла определить сильнейшего со своими соперниками, 2 раза проиграла и 5 раз порадовала болельщиков победами.

Коэффициенты матча Сельта — Леванте 1 1.60 X 4.15 2 5.40 Ставка

В Примере после поражения на выезде от «Реала Сосьедада» со счётом 1:0 подопечные Эдуардо Коудета ещё не проигрывали. Особенно хорошими у этой команды выдались домашние поединки с «Осасуной» (2:0) и «Райо Вальевано» (2:0), а на выезде «Сельта» два раза сыграла вничью с «Севильей» (2:2) и «Кадисом» (0:0).

На этот поединок «небесные» подходят без потерь и полностью в оптимальном составе.

«Леванте»

«Лягушки» занимают последнее 20-е место в турнирной таблице Примеры набрав 14 очков. Команда отстает от спасительной 17-й строчки на 10 очков, поэтому вряд ли у них получится не вылететь в этом сезоне.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Леванте» один раз довольствовался ничейному результату, 2 раза смог добыть победы и 7 раз проигрывал своим соперникам.

В чемпионате Испании прошлый тур был сенсационным из-за того, что главный аутсайдер в обличии «Леванте» смог обыграть ТОП-клуб — мадридский «Атлетико» на выезде со счётом 0:1. Так как до этого «лягушки» без шансов проигрывали таким командам — «Кадис» (0:2), «Хетафе» (3:0) и «Бетис» (2:4).

В этом матче команде не смогут помочь Рубен Везу, Хосе Кампанья, Шкодран Мустафи, Серхио Постиго, Роберто Сольдадо и Энрик Франкеса.

Прогноз и ставка

На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Леванте» — за 5.50.

Прогноз — «Леванте» хоть и смог обыграть «Атлетико» в прошлом туре, но это скорее везение, чем серьезный показатель. «Сельта» сейчас находится в очень хорошей форме и показывает уверенную игру как в атаке, так и в защите. Тем более дома «небесные» последнее время не проигрывают, поэтому и в этом матче будет уверенная победа хозяев поля.

Ставка — Победа «Сельты» с форой (-1) за 2.08.