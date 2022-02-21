«Кальяри» на своём поле сыграет против «Наполи» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 21 февраля, начало — 21:00 (мск). «Кальяри» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Сардинийцы» находятся в зоне вылета занимая 18-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 21 очко за 25 матчей. У расположившейся выше «Венеции» в активе так же 21 очко, но у этой команды есть ещё 1 игра в запасе.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Кальяри» 4 раза смог порадовать болельщиков победами, 2 раза довольствовался ничейным результатам и 4 раза проиграл своим соперникам.

Коэффициенты матча Кальяри — Наполи 1 5.90 X 4.30 2 1.55 Ставка

В Серии А последние три матча команда Вальтера Маццарри не проигрывает. С «Фиорентиной» и «Эмполи» «сардинийцы» не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей с одинаковым счётом 1:1. А вот выездной поединок против «Аталанты» неожиданно для всех завершился победой «Кальяри» со счётом 1:2.

В этом матче на поле не смогут выйти Себастьян Валюкевич, Маттео Ловато, Марко Рог и Кевин Стротман.

«Наполи»

Битва за Скудетто в Италии накаляется и команда Лучано Спалетти — одна из главных претендентов на титул. «Наполи» занимает 3-ю строчку турнирной таблицы Серии А набрав 53 очка, отставая от первого места всего на 2 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «партенопеи» 2 раза проиграли своим соперникам, 3 раза сыграли вничью и 5 раз праздновали победы.

Три дня назад «Наполи» встречался с «Барселоной» в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы, матч завершился со счётом 1:1.

В чемпионате Италии неаполитанцы не проигрывают уже 6 матчей подряд. В последних турах чемпионата «Наполи» обыграл «Болонью» (0:2), «Салернитану» (4:1) и «Венецию» (0:2), а вот со своим главным конкурентом за титул «Интером» команда разошлась ничьей со счётом 1:1.

Команде не смогут помочь Станислав Лоботка, Ирвинг Лосано, Маттео Политано и Аксель Туанзебе.

Прогноз и ставка

На победу «Кальяри» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Наполи» — за 1.57.

Прогноз — Победа в этом матче нужна обоим командам одинаково сильно. Но «Наполи» заслуженно является фаворитом этой пары и не смотря на сложный календарь неаполитанцы не будут терять очки с таким слабым соперником как «Кальяри». Подопечные Лучано Спалетти очень замотивированы, поэтому уверенно обыграют «сардинийцев».

Ставка — Победа «Наполи» с форой (-1) за 1.95.