Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»Ты волшебник, Гарри. «Шпоры» обыграли «Ман Сити» и обострили интригу в АПЛ Сборная России по хоккеюХоккеисты защищают титул. Анонс событий на Олимпиаде-2022 20 февраля Александр БольшуновРекорд по медалям. Сборная России 19 февраля на Олимпиаде-2022
  • 22:39
    • «Тоттенхэм» вырвал победу у «Ман Сити» в компенсированное время
  • 20:08
    • «Атлетико» на выезде разгромил «Осасуну»
  • 19:56
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэласа»
  • 19:55
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»
  • 01:00
    • ПСЖ проиграл «Нанту», Неймар не забил пенальти
  • 00:53
    • Гол и два ассиста Бензема помогли «Реалу» разгромить «Алавес»
  • 00:42
    • «Милан» ушел от поражения в матче с «Салернитаной»
    Все новости спорта

    «Наполи» очень нужны 3 очка

    «Кальяри» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Италии, 21 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиан Руис
    «Кальяри» на своём поле сыграет против «Наполи» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 21 февраля, начало — 21:00 (мск). «Кальяри» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 21 Февраля 2022 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 21:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Кальяри»

    «Сардинийцы» находятся в зоне вылета занимая 18-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 21 очко за 25 матчей. У расположившейся выше «Венеции» в активе так же 21 очко, но у этой команды есть ещё 1 игра в запасе.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Кальяри» 4 раза смог порадовать болельщиков победами, 2 раза довольствовался ничейным результатам и 4 раза проиграл своим соперникам.

    Коэффициенты матча Кальяри — Наполи

  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    В Серии А последние три матча команда Вальтера Маццарри не проигрывает. С «Фиорентиной» и «Эмполи» «сардинийцы» не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей с одинаковым счётом 1:1. А вот выездной поединок против «Аталанты» неожиданно для всех завершился победой «Кальяри» со счётом 1:2.

    В этом матче на поле не смогут выйти Себастьян Валюкевич, Маттео Ловато, Марко Рог и Кевин Стротман.

    «Наполи»

    Битва за Скудетто в Италии накаляется и команда Лучано Спалетти — одна из главных претендентов на титул. «Наполи» занимает 3-ю строчку турнирной таблицы Серии А набрав 53 очка, отставая от первого места всего на 2 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «партенопеи» 2 раза проиграли своим соперникам, 3 раза сыграли вничью и 5 раз праздновали победы.

    Три дня назад «Наполи» встречался с «Барселоной» в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы, матч завершился со счётом 1:1.

    В чемпионате Италии неаполитанцы не проигрывают уже 6 матчей подряд. В последних турах чемпионата «Наполи» обыграл «Болонью» (0:2), «Салернитану» (4:1) и «Венецию» (0:2), а вот со своим главным конкурентом за титул «Интером» команда разошлась ничьей со счётом 1:1.

    Команде не смогут помочь Станислав Лоботка, Ирвинг Лосано, Маттео Политано и Аксель Туанзебе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кальяри» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Наполи» — за 1.57.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — Победа в этом матче нужна обоим командам одинаково сильно. Но «Наполи» заслуженно является фаворитом этой пары и не смотря на сложный календарь неаполитанцы не будут терять очки с таким слабым соперником как «Кальяри». Подопечные Лучано Спалетти очень замотивированы, поэтому уверенно обыграют «сардинийцев».

    Ставка — Победа «Наполи» с форой (-1) за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Торонто — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Миллман — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  1.89
  • Прогноз на матч Фиоретина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Данди Юнайтед — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Звонарева — ван Эйтванк
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эспаньол — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лорьян — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Венеция — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ренн — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кальяри» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» очень нужны 3 очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры