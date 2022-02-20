«Валенсия» и «Барселона» встретятся в матче 25 тура чемпионата Испании на стадионе «Месталья» 20 февраля. Начало в 18:15 мск. «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

После 24 матчей чемпионата «бэтмены» занимают 12 место, имея всего 30 очков на своем счету. Самая значительная графа у хозяев — это ничьи. Их 9. Также команда набрала 7 побед и 8 поражений.

Последняя победа в Примере была у хозяев в конце декабря над «Леванте» (4:3). После этого уже 6 туров выиграть они не могут.

Коэффициенты матча Валенсия — Барселона 1 3.65 X 3.75 2 1.95 Ставка

Судя по всему «Валенсия» делает ставку на Кубок Испании. В полуфинале она сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и все еще сохраняет шансы на попадание в финал, так как есть еще ответная встреча.

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В последних турах чемпионата валенсийцы сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) и проиграли «Алавесу»(1:2).

«Барселона»

У «каталонцев» было два непростых матча. Сначала они сыграли вничью в чемпионате с «Эспаньолом» (2:2), а затем разошлись миром в Лиге Европы с «Наполи» (1:1).

В обоих случаях подопечные Хави играли роль догоняющих. Все потому, что игра в обороне все еще сыровата, а при контроле мяча команде не хватает взаимодействия.

В турнирной таблице «Барселона» занимает 4 место с 39 очками и это тот случай, в котором нужно только побеждать, поскольку сзади поджимает «Атлетико».

Дисквалифицирован Дани Алвес, травмированы Рональд Араухо, Ансу Фати, Клеман Ленгле и Мемфис Депай.

Прогноз и ставка

Котировки говорят в пользу «Барсы» — 2.03 на ее победу и 3.65 на победу «Валенсии». За 3.70 букмекеры выставили ничью.

«Барселона» не совершенна и регулярно допускает ошибки. Вопрос в том, воспользуется ли ними «Валенсия». Хотя до этого «бэтмены» забивали и «Севилье», и «Реалу», и «Атлетико».

Скорее всего, «Барса» снова пропустит, как она делала это в трех последних матчах. При этом большая часть прошлых игр команд завершались результативно, ну а сама «Барселона» не уступала в чемпионате с начала декабря. Ставка — «Барселона» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.46.