Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновСтанет ли Большунов «Королем лыж»? Анонс событий на Олимпиаде-2022 19 февраля Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию Сборная России по хоккеюФинал! Сборная России 18 февраля на Олимпиаде-2022
  • 00:43
    • «Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино»
  • 00:30
    • «Майнц» вырвал победу у «Байера»
  • 23:52
    • ЦСКА объявил об аренде хавбека аргентинского «Ривер Плейта»
  • 18:48
    • Российские хоккеисты по буллитам одолели Швецию и вышли в финал олимпийского турнира
  • 16:51
    • Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе, Мишина и Галлямов — третье
  • 18:37
    • СМИ: «Реал» договорился с Холандом о переходе
  • 16:39
    • Вэньцзин Суй и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе на ОИ
    Все новости спорта

    «Барса» не проиграет, но пропущенных голов ей не избежать

    «Валенсия» — «Барселона». Прогноз, ставки (к. 2.46) на футбол, чемпионат Испании, 20 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Барселону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адама Траоре
    «Валенсия» и «Барселона» встретятся в матче 25 тура чемпионата Испании на стадионе «Месталья» 20 февраля. Начало в 18:15 мск. «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 20 Февраля 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 18:15 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Валенсия»

    После 24 матчей чемпионата «бэтмены» занимают 12 место, имея всего 30 очков на своем счету. Самая значительная графа у хозяев — это ничьи. Их 9. Также команда набрала 7 побед и 8 поражений.

    Последняя победа в Примере была у хозяев в конце декабря над «Леванте» (4:3). После этого уже 6 туров выиграть они не могут.

    Коэффициенты матча Валенсия — Барселона

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
    •

    Судя по всему «Валенсия» делает ставку на Кубок Испании. В полуфинале она сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и все еще сохраняет шансы на попадание в финал, так как есть еще ответная встреча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних турах чемпионата валенсийцы сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) и проиграли «Алавесу»(1:2).

    «Барселона»

    У «каталонцев» было два непростых матча. Сначала они сыграли вничью в чемпионате с «Эспаньолом» (2:2), а затем разошлись миром в Лиге Европы с «Наполи» (1:1).

    В обоих случаях подопечные Хави играли роль догоняющих. Все потому, что игра в обороне все еще сыровата, а при контроле мяча команде не хватает взаимодействия.

  • Ничья на «Камп Ноу». «Барселона» и «Наполи» сохранили интригу на второй поединок
  • «Барселона» и «Наполи» сыграли вничью (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы. О том как это было, в нашем обзоре
  • Вчера

    • В турнирной таблице «Барселона» занимает 4 место с 39 очками и это тот случай, в котором нужно только побеждать, поскольку сзади поджимает «Атлетико».

    Дисквалифицирован Дани Алвес, травмированы Рональд Араухо, Ансу Фати, Клеман Ленгле и Мемфис Депай.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят в пользу «Барсы» — 2.03 на ее победу и 3.65 на победу «Валенсии». За 3.70 букмекеры выставили ничью.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Барселона» не совершенна и регулярно допускает ошибки. Вопрос в том, воспользуется ли ними «Валенсия». Хотя до этого «бэтмены» забивали и «Севилье», и «Реалу», и «Атлетико».

    Скорее всего, «Барса» снова пропустит, как она делала это в трех последних матчах. При этом большая часть прошлых игр команд завершались результативно, ну а сама «Барселона» не уступала в чемпионате с начала декабря. Ставка — «Барселона» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Миллман — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вегас — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Остапенко — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фулхэм — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нефтчи — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бонзи — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аугсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» не проиграет, но пропущенных голов ей не избежать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры