«Морейренсе» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 23-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 23:00 мск. «Морейренсе» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Морейренсе»

«Морейренсе» борется за выживание. Правда, сейчас команда занимает 16 место, опережая на один пункт зону прямого вылета.

В обороне у команды не ладится. Все-таки 37 пропущенных мячей в 22 матчах явно многовато.

Коэффициенты матча Морейренсе — Порту 1 10.00 X 5.10 2 1.32 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Морейренсе» потерпел разгромное поражение. Пять сухих мячей пропустила команда в матче с «Фамаликаном», причем четыре из них еще до перерыва.

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Матчи против «Порту» для команды традиционно напоминают кошмарный сон. Из пяти последних поединков «драконы» обыграли «Морейренсе» четыре раза при одной ничьей.

«Порту»

На данный момент «Порту» занимает лидирует в Примейре. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 пунктов.

«Порту» надежен в обороне, пропустив всего 16 мячей. Правда, «драконы» забили на гол меньше «Бенфики»: 57 против 58 у «орлов».

В предыдущем туре чемпионата «Порту» добыл стратегически важную ничью со «Спортингом» (2:2). После чего «драконы» обыграли в Лиге Европы «Лацио» (2:1).

Ворота римлян дважды поразил Тони Мартинес. А вот в чемпионате Португалии основной расчет в атаке лежит на Мехди Тареми, на счету которого 12 точных выстрелов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.34, на ничью за 5.25, а на «Морейренсе» — за 9.10.

«Морейренсе» провалил свой последний матч чемпионата.

«Порту» редко имеет проблемы с «Морейренсе» .

Более высокий класс исполнителей и отличные кондиции лидеров говорят в пользу гостей. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» -1.5 с коэффициентом 2.00.