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    «Драконы» легко переиграют аутсайдера

    «Морейренсе» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примейра, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Порту»
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    Мехди Тареми
    «Морейренсе» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 23-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 23:00 мск. «Морейренсе» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 20 Февраля 2022 года
    Морейренсе
  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 23:00 Порту Порту
  • Порту
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    «Морейренсе»

    «Морейренсе» борется за выживание. Правда, сейчас команда занимает 16 место, опережая на один пункт зону прямого вылета.

    В обороне у команды не ладится. Все-таки 37 пропущенных мячей в 22 матчах явно многовато.

    Коэффициенты матча Морейренсе — Порту

  • 1
  • 10.00
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.32
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Морейренсе» потерпел разгромное поражение. Пять сухих мячей пропустила команда в матче с «Фамаликаном», причем четыре из них еще до перерыва.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Порту» для команды традиционно напоминают кошмарный сон. Из пяти последних поединков «драконы» обыграли «Морейренсе» четыре раза при одной ничьей.

    «Порту»

    На данный момент «Порту» занимает лидирует в Примейре. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 пунктов.

    «Порту» надежен в обороне, пропустив всего 16 мячей. Правда, «драконы» забили на гол меньше «Бенфики»: 57 против 58 у «орлов».

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    • В предыдущем туре чемпионата «Порту» добыл стратегически важную ничью со «Спортингом» (2:2). После чего «драконы» обыграли в Лиге Европы «Лацио» (2:1).

    Ворота римлян дважды поразил Тони Мартинес. А вот в чемпионате Португалии основной расчет в атаке лежит на Мехди Тареми, на счету которого 12 точных выстрелов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.34, на ничью за 5.25, а на «Морейренсе» — за 9.10.

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    «Морейренсе» провалил свой последний матч чемпионата.

    «Порту» редко имеет проблемы с «Морейренсе».

    Более высокий класс исполнителей и отличные кондиции лидеров говорят в пользу гостей. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» -1.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Морейренсе» — «Порту»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Драконы» легко переиграют аутсайдера
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