«Герта»
«Герта» занимает 14-е место в таблице Бундеслиги после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 23 очка.
В прошлом туре «Герта» проиграла на поле «Гройтер Фюрта» (1:2), худшей команды текущего чемпионата.
Коэффициенты матча Герта — РБ Лейпциг
Безвыигрышная серия команда Тайфуна Коркута составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).
«Герта»
«Лейпциг»
«Лейпциг» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 22-х матчах 34 очка.
Ранее на этой неделе «Лейпциг» сыграл вничью на своем поле с «Реал Сосьедадом» (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Баски дважды вели в счете, но немцам все же удалось уйти от поражения.
В чемпионате «Лейпциг» набрал очень приличный ход. В пяти последних турах команда Доменико Тедеско одержала четыре победы. Исключением стала только гостевая встреча с «Баварией» (2:3), хотя и там «Лейпциг» был близок к тому, чтобы набрать очки.
Но при этом важно отметить, что в этом сезоне «Лейпциг»
Прогноз и ставка
На «Герту» можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Лейпцига» — за 1.54.
«Лейпциг» на удивление плохо играет в гостях в этом сезоне. Хорошие матчи, конечно, были, но общая картина так себе.
Так что в данном случае остановиться на варианте со ставкой на голы. Это будет логично.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.06.