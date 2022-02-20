«Лейпциг» сыграет на выезде против «Герты» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 февраля в Берлине, начало — в 21:30 мск. «Герта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» занимает 14-е место в таблице Бундеслиги после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 23 очка.

В прошлом туре «Герта» проиграла на поле «Гройтер Фюрта» (1:2), худшей команды текущего чемпионата.

Коэффициенты матча Герта — РБ Лейпциг 1 6.40 X 4.20 2 1.52 Ставка

Безвыигрышная серия команда Тайфуна Коркута составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).

Все прогнозы на Бундеслигу

«Герта» пропустила десять мячей в четырех предыдущих матчах Бундеслиги на своем поле.

«Лейпциг»

«Лейпциг» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 22-х матчах 34 очка.

Ранее на этой неделе «Лейпциг» сыграл вничью на своем поле с «Реал Сосьедадом» (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Баски дважды вели в счете, но немцам все же удалось уйти от поражения.

В чемпионате «Лейпциг» набрал очень приличный ход. В пяти последних турах команда Доменико Тедеско одержала четыре победы. Исключением стала только гостевая встреча с «Баварией» (2:3), хотя и там «Лейпциг» был близок к тому, чтобы набрать очки.

Но при этом важно отметить, что в этом сезоне «Лейпциг» одержал только одну гостевую победу в рамках Бундеслиги.

Прогноз и ставка

На «Герту» можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Лейпцига» — за 1.54.

«Лейпциг» на удивление плохо играет в гостях в этом сезоне. Хорошие матчи, конечно, были, но общая картина так себе.

Так что в данном случае остановиться на варианте со ставкой на голы. Это будет логично.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.06.