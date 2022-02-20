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    «Лейпциг» снова потеряет очки в гостях?

    «Герта» — «Лейпциг». Прогноз, ставки (к. 2.06) на футбол, чемпионат Германии, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Лейпциг»
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    «Лейпциг» одержал только одну гостевую победу в рамках Бундеслиги
    «Лейпциг» сыграет на выезде против «Герты» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 февраля в Берлине, начало — в 21:30 мск. «Герта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Февраля 2022 года
    Герта
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    •  Герта 21:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Герта»

    «Герта» занимает 14-е место в таблице Бундеслиги после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 23 очка.

    В прошлом туре «Герта» проиграла на поле «Гройтер Фюрта» (1:2), худшей команды текущего чемпионата.

    Коэффициенты матча Герта — РБ Лейпциг

  • 1
  • 6.40
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.52
  • Ставка
    •

    Безвыигрышная серия команда Тайфуна Коркута составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Герта» пропустила десять мячей в четырех предыдущих матчах Бундеслиги на своем поле.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 22-х матчах 34 очка.

    Ранее на этой неделе «Лейпциг» сыграл вничью на своем поле с «Реал Сосьедадом» (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Баски дважды вели в счете, но немцам все же удалось уйти от поражения.

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    • В чемпионате «Лейпциг» набрал очень приличный ход. В пяти последних турах команда Доменико Тедеско одержала четыре победы. Исключением стала только гостевая встреча с «Баварией» (2:3), хотя и там «Лейпциг» был близок к тому, чтобы набрать очки.

    Но при этом важно отметить, что в этом сезоне «Лейпциг» одержал только одну гостевую победу в рамках Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Герту» можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Лейпцига» — за 1.54.

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    «Лейпциг» на удивление плохо играет в гостях в этом сезоне. Хорошие матчи, конечно, были, но общая картина так себе.

    Так что в данном случае остановиться на варианте со ставкой на голы. Это будет логично.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.06.

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    «Герта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» снова потеряет очки в гостях?
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