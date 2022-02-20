20 февраля в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет против «Севильи» в 25-м туре Примеры. Начало игры намечено на 16:00 по мск. «Эспаньол» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

С 28 зачетными пунктами «Эспаньол» разместился на 13-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры. От еврозоны он отстает на десять очков, а от зоны вылета оторвался на восемь баллов.

Последний раз «попугаи» в рамках чемпионата страны смогли победить в последний день 2021 года, обыграв тогда на выезде «Валенсию» со счетом 2:1. После этого они не выигрывают на протяжении пяти игр первенства.

Коэффициенты матча Эспаньол — Севилья 1 3.50 X 3.20 2 2.20 Ставка

В этот период каталонский коллектив потерпел три фиаско и две встречи свел вничью. Одна из этих мировых была в прошлом туре в домашнем дерби с «Барселоной» 2:2. Причем «Эспаньол» упустил победу уже в компенсированное время.

Календарь и таблица испанской Примеры

21 из 28 баллов клуб из Барселоны заработал в этом чемпионате именно дома, шесть раз победив при трех мировых исходах и трех фиаско.

«Севилья»

После 24-х проведенных туров «Севилья» с 50 очками находится на второй строке в Примере. От лидирующего «Реала» она отстает на четыре пункта, а ближайшего преследователя опережает на семь баллов.

Новый год «нервионцы» начали превосходно, выиграв три первых поединка, два из которых пришлись на чемпионат страны. Однако после этого они не побеждают на протяжении четырех игр.

Сперва в этот период они уступили 1:2 «Бетису» в Кубке Испании, а затем трижды подряд сыграли вничью в рамках Примеры. В минувшем же туре они прервали эту серию, обыграв дома 2:0 «Эльче», после чего и в 1/16 финала ЛЕ на своем поле справились с загребским «Динамо» — 3:1.

В 12 выездных встречах текущего розыгрыша Примеры «Севилья» по пять раз побеждала и играла вничью, а также потерпела две неудачи.

«Севилья» выиграла у «Эспаньола» в пяти из последних шести очных поединках при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостях. На победу «Севилья» предлагают — 2.30.

На викторию «Эспаньола» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.26.

«Севилья» не теряет еще надежды на победу в чемпионате Испании, и поэтому не имеет права терять очки с соперниками уровня «Эспаньола», даже на выезде. Так что прогнозируем здесь победу приезжей команды.