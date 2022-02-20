20 февраля на «Сан Мамес» в Бильбао «Атлетик» примет «Реал Сосьедад» в рамках матча 25 тура Примеры. Начало встречи в 23:00 мск. «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Баски» все еще ведут борьбу за еврокубки. Они стараются не отставать от 6 позиции и сейчас разрыв составляет всего 4 очка и победа позволит значительно сократить отставание.

Беспроигрышная 4-матчевая серия в турнире была прервана поражением от «Мальорки» в прошлом туре (2:3). Этот результат подпортил неплохой февраль, ведь хозяева начали его с победы над «Реалом» в Кубке Испании (1:0).

Коэффициенты матча Атлетик — Реал Сосьедад 1 2.45 X 2.85 2 3.45 Ставка

Кроме этого, «Атлетик» победил «Эспаньол» (2:1) и разошелся миром в полуфинале Кубка с «Валенсией» (1:1).

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В стане «басков» есть кадровые проблемы — отсутствие Нико Уильямса, травма Уная Венседора, а также проблемы со здоровьем у Оскара Де Маркоса и Андера Капы.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» 17 февраля провел матч в 1/16 Лиги Европы с «Лейпцигом», который закончился вничью 2:2. При этом гости дважды выходили вперед. Стоит учесть, что это второй выезд для команды подряд.

До этого сан-себастьянцы победами не блистали. Они разошлись миром с «Хетафе» (0:0) и «Валенсией» (0:0) в чемпионате, а также проиграли «Бетису» (0:4) в Кубке Испании.

13 февраля «Реал Сосьедад» выиграл в Примере впервые с начала января, обыграв «Гранаду» на своем поле (2:0). В турнирной таблице чемпионата Испании гости идут на 6 месте с 38 очками. От «Атлетика» отрыв есть, а вот «Вильярреал» наступает на пятки.

Травмированы Начо Монреаль и Аднан Янузай.

Прогноз и ставка

Котировки отличаются не сильно. На победу «Атлетика» букмекеры дают 2.50, на «Реал Сосьедад» — 3.25, а на ничью — 3.05.

Принципиальное противостояние, известное как «баскское дерби», в последнее время много голов не приносит. Две победы на счету гостей и две ничьи, при этом тотал меньше 2.5 во всех случаях.

«Сосьедад» не проигрывает на выезде уже 5 встреч с учетом всех турниров. Команда понимает, что в этот раз ей точно нельзя уступать. Тем более в таком принципиальном матче. Рекомендуем поставить на то, что гости не проиграют и тотал матча будет меньше 2.5.