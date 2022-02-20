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    Продолжит ли «Реал Сосьедад» свою беспроигрышную серию в баскском дерби?

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставки (к. 2.25) на футбол, Примера, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Реал Сосьедад»
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    Давид Сильва
    20 февраля на «Сан Мамес» в Бильбао «Атлетик» примет «Реал Сосьедад» в рамках матча 25 тура Примеры. Начало встречи в 23:00 мск. «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Февраля 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Атлетик»

    «Баски» все еще ведут борьбу за еврокубки. Они стараются не отставать от 6 позиции и сейчас разрыв составляет всего 4 очка и победа позволит значительно сократить отставание.

    Беспроигрышная 4-матчевая серия в турнире была прервана поражением от «Мальорки» в прошлом туре (2:3). Этот результат подпортил неплохой февраль, ведь хозяева начали его с победы над «Реалом» в Кубке Испании (1:0).

    Коэффициенты матча Атлетик — Реал Сосьедад

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    Кроме этого, «Атлетик» победил «Эспаньол» (2:1) и разошелся миром в полуфинале Кубка с «Валенсией» (1:1).

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    В стане «басков» есть кадровые проблемы — отсутствие Нико Уильямса, травма Уная Венседора, а также проблемы со здоровьем у Оскара Де Маркоса и Андера Капы.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» 17 февраля провел матч в 1/16 Лиги Европы с «Лейпцигом», который закончился вничью 2:2. При этом гости дважды выходили вперед. Стоит учесть, что это второй выезд для команды подряд.

    До этого сан-себастьянцы победами не блистали. Они разошлись миром с «Хетафе» (0:0) и «Валенсией» (0:0) в чемпионате, а также проиграли «Бетису» (0:4) в Кубке Испании.

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  • 14/02/2022

    • 13 февраля «Реал Сосьедад» выиграл в Примере впервые с начала января, обыграв «Гранаду» на своем поле (2:0). В турнирной таблице чемпионата Испании гости идут на 6 месте с 38 очками. От «Атлетика» отрыв есть, а вот «Вильярреал» наступает на пятки.

    Травмированы Начо Монреаль и Аднан Янузай.

    Прогноз и ставка

    Котировки отличаются не сильно. На победу «Атлетика» букмекеры дают 2.50, на «Реал Сосьедад» — 3.25, а на ничью — 3.05.

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    Принципиальное противостояние, известное как «баскское дерби», в последнее время много голов не приносит. Две победы на счету гостей и две ничьи, при этом тотал меньше 2.5 во всех случаях.

    «Сосьедад» не проигрывает на выезде уже 5 встреч с учетом всех турниров. Команда понимает, что в этот раз ей точно нельзя уступать. Тем более в таком принципиальном матче. Рекомендуем поставить на то, что гости не проиграют и тотал матча будет меньше 2.5.

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    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Реал Сосьедад» свою беспроигрышную серию в баскском дерби?
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