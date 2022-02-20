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    И снова «Альмерия» победит

    «Альмерия» — «Мирандес». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Мирандес»
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    «Альмерия»
    В воскресенье, 20 февраля, в рамках 28-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене примет «Мирандес». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Февраля 2022 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 23:00 Мирандес Мирандес
  • Испания. Сегунда
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    «Альмерия»

    С 52 набранными очками «Альмерия» идет на второй строке в турнирной таблицы Сегунды, уступая лидеру очко, а третье место обходит по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе.

    Андалузцы полностью провалили январские матчи, заработав за пять проведенных встреч всего лишь одно очко, расписав мировую с«Лас-Пальмасом» 0:0, а остальные четыре игры проиграв.

    Коэффициенты матча Альмерия — Мирандес

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 6.70
  • Ставка
    •

    После же этой неудачной серии «красно-белые» выиграли последующий два поединка, поочередно обыграв на своем поле 2:0 «Ибицу» и на выезде 1:0 «Малагу» в прошлом туре.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле выиграла девять встреч из 13, а также по два раза расписав мировые и потерпев поражения.

    «Мирандес»

    «Мирандесу» же предстоит отстаивать свое место в Сегунде. На текущий момент он идет на 17-й строке, но зону вылета опережает всего лишь на четыре пункта.

    У «кабанов» всего лишь одна виктория за последний пять встреч первенства, которая была добыта еще в конце января на своем поле над кризисной «Малагой» со счетом 3:0.

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    • В четырех других встречах они раз сыграли вничью и трижды уступали. Два из этих поражений пришлись на минувшие туры — 0:4 в гостях от «Уэски» и 0:3 дома от хихонского «Спортинга».

    В этом чемпионате «Мирандес» на выезде выиграл только две игры из 13, еще четыре встречи он свел вничью и потерпел семь неудач.

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    За шесть последних очных поединков этих клубов четыре раза побеждала «Альмерия» и дважды была зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Мирандес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.58, победа «Мирандеса» — 5.85, ничья — 4.10.

    Похоже, что «Альмерия» преодолела кризис, и на своем поле должна легко сломить сопротивление соперника, который в последнее время только крупно проигрывал.

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    «Альмерия» — «Мирандес»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. И снова «Альмерия» победит
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