В воскресенье, 20 февраля, в рамках 28-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене примет «Мирандес». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

С 52 набранными очками «Альмерия» идет на второй строке в турнирной таблицы Сегунды, уступая лидеру очко, а третье место обходит по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе.

Андалузцы полностью провалили январские матчи, заработав за пять проведенных встреч всего лишь одно очко, расписав мировую с«Лас-Пальмасом» 0:0, а остальные четыре игры проиграв.

Коэффициенты матча Альмерия — Мирандес 1 1.55 X 3.95 2 6.70 Ставка

После же этой неудачной серии «красно-белые» выиграли последующий два поединка, поочередно обыграв на своем поле 2:0 «Ибицу» и на выезде 1:0 «Малагу» в прошлом туре.

Все прогнозы на футбол

В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле выиграла девять встреч из 13, а также по два раза расписав мировые и потерпев поражения.

«Мирандес»

«Мирандесу» же предстоит отстаивать свое место в Сегунде. На текущий момент он идет на 17-й строке, но зону вылета опережает всего лишь на четыре пункта.

У «кабанов» всего лишь одна виктория за последний пять встреч первенства, которая была добыта еще в конце января на своем поле над кризисной «Малагой» со счетом 3:0.

В четырех других встречах они раз сыграли вничью и трижды уступали. Два из этих поражений пришлись на минувшие туры — 0:4 в гостях от «Уэски» и 0:3 дома от хихонского «Спортинга».

В этом чемпионате «Мирандес» на выезде выиграл только две игры из 13, еще четыре встречи он свел вничью и потерпел семь неудач.

За шесть последних очных поединков этих клубов четыре раза побеждала «Альмерия» и дважды была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Мирандес»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.58, победа «Мирандеса» — 5.85, ничья — 4.10.

Похоже, что «Альмерия» преодолела кризис, и на своем поле должна легко сломить сопротивление соперника, который в последнее время только крупно проигрывал.