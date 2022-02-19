«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в турнирной таблице немецкой Бундеслиги уже скатился на 12-е место, опережая опасную зону на пять баллов.

До позапрошлого тура «Волки» в последний раз в чемпионате побеждали в начале ноября, одолев тогда дома «Аугсбург» 1:0.

Между этими встречами «зелено-белые» выдали отрезок из девяти встреч без викторий, в семи из которых терпели поражения и три поединка завершили мировыми исходами.

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В позапрошлом туре клуб разгромил в родных стенах аутсайдера «Гройтер Фюрт» со счетом 4:1, а в прошлом — победил на выезде «Айнтрахт» 2:0.

«Хоффенхайм»

До прошлого тура «Хоффе» имел три поражения подряд, из-за чего опустился на 8 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

В целом за эти три поединка у клуба были непростые соперники. К примеру 15 января коллектив встречался с «Унионом» (1:2). После была дортмундская «Боруссия» (2:3) и «Майнц» (0:2).

Также «Хоффенхайм» проиграл «Фрайбургу» в матче 1/8 финала Кубка Германии, причем с разгромным результатом 1:4.

Команда прервала серию неудач в последней игре, когда одолела дома «Арминию» (2:0). Сейчас у нее 34 очка в активе — столько же, сколько у четвертого «Лейпцига».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.