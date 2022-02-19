Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису» Кристина РезцоваПоследние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022Фотогалерея: Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 06:58
    • Бах: Не уверен, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия
  • 05:50
    • Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:07
    • CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки
  • 22:46
    • «Барселона» обменялась голами с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:40
    • «Рейнджерс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Хоффенхайм» в топ-4?

    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Бундеслига, 19 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хоффенхайм» занимает пятое место
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» в турнирной таблице немецкой Бундеслиги уже скатился на 12-е место, опережая опасную зону на пять баллов.

    До позапрошлого тура «Волки» в последний раз в чемпионате побеждали в начале ноября, одолев тогда дома «Аугсбург» 1:0.

    Между этими встречами «зелено-белые» выдали отрезок из девяти встреч без викторий, в семи из которых терпели поражения и три поединка завершили мировыми исходами.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В позапрошлом туре клуб разгромил в родных стенах аутсайдера «Гройтер Фюрт» со счетом 4:1, а в прошлом — победил на выезде «Айнтрахт» 2:0.

    «Хоффенхайм»

    До прошлого тура «Хоффе» имел три поражения подряд, из-за чего опустился на 8 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

    В целом за эти три поединка у клуба были непростые соперники. К примеру 15 января коллектив встречался с «Унионом» (1:2). После была дортмундская «Боруссия» (2:3) и «Майнц» (0:2).

  • Трансферый дайджест. 8-14 февраля
  • Судьба Кунде, куда уйдет Холанн и другие слухи недели
  • 14/02/2022

    • Также «Хоффенхайм» проиграл «Фрайбургу» в матче 1/8 финала Кубка Германии, причем с разгромным результатом 1:4.

    Команда прервала серию неудач в последней игре, когда одолела дома «Арминию» (2:0). Сейчас у нее 34 очка в активе — столько же, сколько у четвертого «Лейпцига».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бонзи — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудерметова — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ризеспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Берреттини — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фортуна — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гент — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Борнмут — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эльче — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Хоффенхайм» в топ-4?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры