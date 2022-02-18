«Майнц» на своём поле сыграет против «Байера» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 18 февраля, начало — 22:30 (мск). «Майнц» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Карнавальщики» находятся на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 31 очко. От ТОП-4 турнира команду отделяет всего 3 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 6 раз терпел поражения от своих соперников, 1 раз довольствовался ничьей и 3 раза радовал болельщиков победами.

Коэффициенты матча Майнц — Байер 1 3.15 X 3.70 2 2.15 Ставка

В Бундеслиге «ноль-пятые» после поражения от «Гройтер Фюрт» (2:1) на домашней арене принимали «Хоффенхайм» и смогли одержать победу со счётом 2:0. А в последнем туре чемпионата «Майнц» провёл поединок на выезде с «Фрайбургом» в котором команды не определили сильнейшего — 1:1.

Календарь и таблица Бундеслиги

В кубке Германии «карнавальщики» вылетели на стадии 1/8 после поражения от «Бохума» со счётом 3:1.

«Байер»

Команда Херардо Сеоане занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 41 очко. От второго места, которое занимает дортмундская «Боруссия», команду отделяет всего 5 очков.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Байер» 5 раз смог переиграть своих соперников, 3 раза потерпел поражения и 2 раза не смог определить сильнейшего со своими оппонентами.

В чемпионате Германии «фармацевты» не проигрывают уже 5 матчей подряд. После ничейнего результата в матче с «Унионом» (2:2) «Байер» легко справился с такими соперниками как «Боруссия М» (1:2), «Аугсбург» (5:1), дортмундская «Боруссия» (2:5) и «Штутгарт» (4:2).

Прогноз и ставка

На победу «Майнца» в этом матче можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Байера» — за 2.24.

Прогноз — «Майнц» является «домашней» командой, которая очень редко уступает соперникам на родном стадионе, но в гостях демонстрирует ужасную игру. «Байер» проводит превосходный сезон показывая хорошие результаты во всех матчах.

В этом поединке «каравальщикам» точно не поможет фактор своего поля и «фармацевты» смогут забрать свои 3 очка.

Ставка — Победа «Байера» за 2.24.