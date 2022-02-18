18 февраля в стартовом поединке 33-го тура первого английского дивизиона «Борнмут» на своем поле сыграет против «Ноттингем Форест». Начало — в 22:45 по мск. «Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» в турнирной таблице Чемпионшипа занимает второе место. Лидеру он проигрывает шесть баллов, а от третьей строки оторвался на четыре пункта, имея еще две встречи в запасе.

После двух поражений подряд в середине января от «Лутона» 2:3 в гостях и от «Халла» 0:1 на своем поле, затем «вишни» не знают горечи поражений в рамках чемпионата, выиграв последующие три игры.

Коэффициенты матча Борнмут — Ноттингем Форест 1 1.80 X 3.65 2 4.50 Ставка

В этот удачный для себя период коллектив в родных стенах справился с «Бирмингемом» 3:1, а также на выезде переиграл 1:0 «Барнсли» и 2:1 «Блэкпул» в прошлом игровом дне.

Все прогнозы на футбол

За 14 домашних встреч текущего розыгрыша Чемпионашипа «Бормут» победил в восьми из них, еще по три раза он играл вничью и уступал.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» разместился на текущий момент на седьмой строке в турнирной таблице, отставая на два балла от зоны плей-офф, при этом сыграв на игру больше конкурента.

«Лесники» за последние шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско, которое случилось с ними в конце января, когда состоялось гостевое поражение от «Кардиффа» со счетом 1:2.

Также в этот период команда добилась четырех выигрышей и раз сыграла вничью. Мировая случилась как раз в минувшем игровом дне — дома со «Сток Сити» — 2:2.

В 15 выездных встречах данного первенства «Ноттингем» победил в семи из них, четыре поединка он еще свел вничью и столько же раз был повержен.

За последние три очные игры этих клубов дважды выиграл «Борнмут» и раз была ничья. В первом круге «вишни» победили в гостях — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 1.86.

На викторию «Ноттингема» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.64.

Как правило, между собой эти коллективы играют не особо результативно, превысив верховой тотал только раз за последние пять очных встреч. И исходя из данной статистики, не ждем здесь изобилия голов и ставим на ТМ 2,5.