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    Поединок не обещает голевой феерии

    «Борнмут» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Англии, 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Ноттингем Форест»
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    «Борнмут»
    18 февраля в стартовом поединке 33-го тура первого английского дивизиона «Борнмут» на своем поле сыграет против «Ноттингем Форест». Начало — в 22:45 по мск. «Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Февраля 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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    «Борнмут»

    «Борнмут» в турнирной таблице Чемпионшипа занимает второе место. Лидеру он проигрывает шесть баллов, а от третьей строки оторвался на четыре пункта, имея еще две встречи в запасе.

    После двух поражений подряд в середине января от «Лутона» 2:3 в гостях и от «Халла» 0:1 на своем поле, затем «вишни» не знают горечи поражений в рамках чемпионата, выиграв последующие три игры.

    Коэффициенты матча Борнмут — Ноттингем Форест

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
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    В этот удачный для себя период коллектив в родных стенах справился с «Бирмингемом» 3:1, а также на выезде переиграл 1:0 «Барнсли» и 2:1 «Блэкпул» в прошлом игровом дне.

    Все прогнозы на футбол

    За 14 домашних встреч текущего розыгрыша Чемпионашипа «Бормут» победил в восьми из них, еще по три раза он играл вничью и уступал.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» разместился на текущий момент на седьмой строке в турнирной таблице, отставая на два балла от зоны плей-офф, при этом сыграв на игру больше конкурента.

    «Лесники» за последние шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско, которое случилось с ними в конце января, когда состоялось гостевое поражение от «Кардиффа» со счетом 1:2.

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    • Также в этот период команда добилась четырех выигрышей и раз сыграла вничью. Мировая случилась как раз в минувшем игровом дне — дома со «Сток Сити» — 2:2.

    В 15 выездных встречах данного первенства «Ноттингем» победил в семи из них, четыре поединка он еще свел вничью и столько же раз был повержен.

    За последние три очные игры этих клубов дважды выиграл «Борнмут» и раз была ничья. В первом круге «вишни» победили в гостях — 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Ноттингема» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.64.

    Как правило, между собой эти коллективы играют не особо результативно, превысив верховой тотал только раз за последние пять очных встреч. И исходя из данной статистики, не ждем здесь изобилия голов и ставим на ТМ 2,5.

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    «Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на футбол. Поединок не обещает голевой феерии
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