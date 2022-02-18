«Борнмут»
«Борнмут» в турнирной таблице Чемпионшипа занимает второе место. Лидеру он проигрывает шесть баллов, а от третьей строки оторвался на четыре пункта, имея еще две встречи в запасе.
После двух поражений подряд в середине января от «Лутона» 2:3 в гостях и от «Халла» 0:1 на своем поле, затем «вишни» не знают горечи поражений в рамках чемпионата, выиграв последующие три игры.
Коэффициенты матча Борнмут — Ноттингем Форест
В этот удачный для себя период коллектив в родных стенах справился с «Бирмингемом» 3:1, а также на выезде переиграл 1:0 «Барнсли» и 2:1 «Блэкпул» в прошлом игровом дне.
За 14 домашних встреч текущего розыгрыша Чемпионашипа «Бормут» победил в восьми из них, еще по три раза он играл вничью и уступал.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» разместился на текущий момент на седьмой строке в турнирной таблице, отставая на два балла от зоны плей-офф, при этом сыграв на игру больше конкурента.
«Лесники» за последние шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско, которое случилось с ними в конце января, когда состоялось гостевое поражение от «Кардиффа» со счетом 1:2.
Также в этот период команда добилась четырех выигрышей и раз сыграла вничью. Мировая случилась как раз в минувшем игровом дне — дома со «Сток Сити» — 2:2.
В 15 выездных встречах данного первенства «Ноттингем» победил в семи из них, четыре поединка он еще свел вничью и столько же раз был повержен.
За последние три очные игры этих клубов дважды выиграл «Борнмут» и раз была ничья. В первом круге «вишни» победили в гостях — 2:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 1.86.
На викторию «Ноттингема» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.64.
Как правило, между собой эти коллективы играют не особо результативно, превысив верховой тотал только раз за последние пять очных встреч. И исходя из данной статистики, не ждем здесь изобилия голов и ставим на ТМ 2,5.