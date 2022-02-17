ПСВ сыграет на своем поле с «Маккаби» Т-А в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. ПСВ — «Маккаби» Т-А: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

Нынешний сезон для команды проходит не лучшим образом. Все-таки 2 место в чемпионате явно не устраивает клуб, ставящий задачу стать чемпионом.

В последнем поединке своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде ПСВ разгромил «Витесс» (0:5).

Причем до того эйндховенцы учинили разгром «Бреде» (4:0) в Кубке Нидерландов. Так что с атакой у команды полный порядок.

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В кадровом плане у команды имеются проблемы. Не сыграют в этом матче Андре Рамальо и Райан Томас, находящиеся в лазарете.

«Маккаби» Т-А

В чемпионате Израиля эта команда выступает на привычном уровне. Команда борется за чемпионский титул, но сейчас идет третьей.

Правда, «Маккаби» Т-А отстает от лидера на 8 очков. Вот только 29 пропущенных мячей в 22 матчах — явно многовато.

В своем последнем матче чемпионата «Маккаби» Т-А вновь победила. На выезде был обыграны земляки из «Хапоэля» (2:3).

Сейчас команда пребывает в накате. Серия из четырех побед подряд явно говорит о неплохих кондициях игроков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 1.28, на ничью за 5.00, а на «Маккаби» Т-А — за 11.00.

Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Маккаби» в последних матчах выглядит очень мощно .

Обе команды весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.