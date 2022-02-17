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    ПСВ с «Маккаби» обменяются голами

    ПСВ — «Маккаби» Т-А. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 17 февраля 2022 года

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    ПСВ сыграет на своем поле с «Маккаби» Т-А в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. ПСВ — «Маккаби» Т-А: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
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  • Лига конференций. 1/16 финала
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    ПСВ

    Нынешний сезон для команды проходит не лучшим образом. Все-таки 2 место в чемпионате явно не устраивает клуб, ставящий задачу стать чемпионом.

    В последнем поединке своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде ПСВ разгромил «Витесс» (0:5).

    Причем до того эйндховенцы учинили разгром «Бреде» (4:0) в Кубке Нидерландов. Так что с атакой у команды полный порядок.

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    В кадровом плане у команды имеются проблемы. Не сыграют в этом матче Андре Рамальо и Райан Томас, находящиеся в лазарете.

    «Маккаби» Т-А

    В чемпионате Израиля эта команда выступает на привычном уровне. Команда борется за чемпионский титул, но сейчас идет третьей.

    Правда, «Маккаби» Т-А отстает от лидера на 8 очков. Вот только 29 пропущенных мячей в 22 матчах — явно многовато.

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  • 14/02/2022

    • В своем последнем матче чемпионата «Маккаби» Т-А вновь победила. На выезде был обыграны земляки из «Хапоэля» (2:3).

    Сейчас команда пребывает в накате. Серия из четырех побед подряд явно говорит о неплохих кондициях игроков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 1.28, на ничью за 5.00, а на «Маккаби» Т-А — за 11.00.

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    Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Маккаби» в последних матчах выглядит очень мощно.

    Обе команды весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    ПСВ — «Маккаби» Т-А: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. ПСВ с «Маккаби» обменяются голами
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