«Порту»
Эта команда способна удивить при любой кадровой диспозиции. «Порту» не раз и не два проходил признанных грандов европейского футбола.
В минувшем туре своего чемпионата «Порту» добыл важнейшую ничью со «Спортингом» (2:2). При этом команда сохранила лидерство в Примейре.
Коэффициенты матча Порту — Лацио
В кадровом плане у команды имеются проблемы. Дисквалифицирован Венделл, который мог бы очень помочь португальцам в обороне.
Поединки с «Лацио» для команды складываются довольно гладко. Из двух очных противостояний португальцы один раз победили при одном паритете.
«Лацио»
В Серии А римляне в нынешнем сезоне не блещут. Команда занимает 6 место, что вряд ли соответствует ожиданиям клубных болельщиков.
В предыдущем поединке своего чемпионата «Лацио» добыл важнейшую викторию. Дома была разгромлена «Болонья» (3:0).
Потрясающий Чиро Иммобиле забивает с частотой выстрелов автомата. В активе опытного форварда 19 мячей в Серии А.
Наверняка и в этой встрече «Лацио» будет активен в атаке. Иммобиле и компания способны вскрыть оборону практически любого оппонента.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 2.14, на ничью за 3.66, а на «Лацио» — за 3.50.
Хозяева не лучшим образом выглядят в последних матчах.
Атака римлян наверняка
Наличие в составе гостей Иммобиле делает их шансы на успех весьма высокими. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Лацио» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.