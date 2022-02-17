«Порту» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Порту» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

Эта команда способна удивить при любой кадровой диспозиции. «Порту» не раз и не два проходил признанных грандов европейского футбола.

В минувшем туре своего чемпионата «Порту» добыл важнейшую ничью со «Спортингом» (2:2). При этом команда сохранила лидерство в Примейре.

Коэффициенты матча Порту — Лацио 1 1.90 X 3.65 2 4.00 Ставка

В кадровом плане у команды имеются проблемы. Дисквалифицирован Венделл, который мог бы очень помочь португальцам в обороне.

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Поединки с «Лацио» для команды складываются довольно гладко. Из двух очных противостояний португальцы один раз победили при одном паритете.

«Лацио»

В Серии А римляне в нынешнем сезоне не блещут. Команда занимает 6 место, что вряд ли соответствует ожиданиям клубных болельщиков.

В предыдущем поединке своего чемпионата «Лацио» добыл важнейшую викторию. Дома была разгромлена «Болонья» (3:0).

Потрясающий Чиро Иммобиле забивает с частотой выстрелов автомата. В активе опытного форварда 19 мячей в Серии А.

Наверняка и в этой встрече «Лацио» будет активен в атаке. Иммобиле и компания способны вскрыть оборону практически любого оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 2.14, на ничью за 3.66, а на «Лацио» — за 3.50.

Хозяева не лучшим образом выглядят в последних матчах.

Атака римлян наверняка попытается проявить себя с первых минут встречи .

Наличие в составе гостей Иммобиле делает их шансы на успех весьма высокими. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Лацио» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.