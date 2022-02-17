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    «Лацио» начнет без увертюр

    «Порту» — «Лацио». Дерзкая ставка за 5.55 на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года

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    Чиро Иммобиле
    «Порту» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Порту» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Порту»

    Эта команда способна удивить при любой кадровой диспозиции. «Порту» не раз и не два проходил признанных грандов европейского футбола.

    В минувшем туре своего чемпионата «Порту» добыл важнейшую ничью со «Спортингом» (2:2). При этом команда сохранила лидерство в Примейре.

    Коэффициенты матча Порту — Лацио

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
    •

    В кадровом плане у команды имеются проблемы. Дисквалифицирован Венделл, который мог бы очень помочь португальцам в обороне.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Поединки с «Лацио» для команды складываются довольно гладко. Из двух очных противостояний португальцы один раз победили при одном паритете.

    «Лацио»

    В Серии А римляне в нынешнем сезоне не блещут. Команда занимает 6 место, что вряд ли соответствует ожиданиям клубных болельщиков.

    В предыдущем поединке своего чемпионата «Лацио» добыл важнейшую викторию. Дома была разгромлена «Болонья» (3:0).

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    • Потрясающий Чиро Иммобиле забивает с частотой выстрелов автомата. В активе опытного форварда 19 мячей в Серии А.

    Наверняка и в этой встрече «Лацио» будет активен в атаке. Иммобиле и компания способны вскрыть оборону практически любого оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 2.14, на ничью за 3.66, а на «Лацио» — за 3.50.

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    Хозяева не лучшим образом выглядят в последних матчах.

    Атака римлян наверняка попытается проявить себя с первых минут встречи.

    Наличие в составе гостей Иммобиле делает их шансы на успех весьма высокими. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Лацио» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Порту» — «Лацио»: прогноз, ставка (5.55), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» начнет без увертюр
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