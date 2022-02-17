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    «Порту» одержит победу в этом матче

    «Порту» — «Лацио». Прогноз и ставки (к. 2.23) на футбол, Лига Европы, 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Лацио»
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    «Порту» на своём поле сыграет против «Лацио» в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Матч состоится 17 февраля, начало — 23:00 (мск). «Порту» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Порту»

    В чемпионате Португалии «сине-белые» показывают отличные результаты, команда обосновалась на первом месте турнирной таблицы набрав 60 очков и ни разу не проиграла в этом сезоне. Теперь португальцы могут полностью посвятить себя международному турниру.

    В Лиге Чемпионов «Порту» попалась очень сложная группа и то, что команда Сержиу Консейсау финишировала на третьем месте, можно считать отличным результатом.

    Коэффициенты матча Порту — Лацио

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Клуб опередил «Милан» и пропустил вперед «Ливерпуль» и «Алтетико Мадрид». Сами португальцы в 6-и играх заработали только 5 очков.

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    Из-за дисквалификации не появится на поле основной защитник Венделл.

    «Лацио»

    Римляне пытаются укрепиться в ТОП-4 турнирной таблицы чемпионата Италии, но их соперники за эти места «Ювентус» и «Аталанта» выглядят намного сильнее. Как результат «Лацио» занимает 6-е место набрав 42 очка.

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    • В отличие от «Порту», «Лацио» в первой части сезона принимал участие в турнире уровнем ниже. В Лиге Европы «орлы» соперничали в одной группе с «Галатасараем», «Марселем» и московским «Локомотивом». В итоге, подопечные Маурицио Сарри набрали 9 очков и финишировали на 2-м месте.

    В 1/4 финала кубка Италии римляне сыграли на выезде с «Миланом» и были разгромлены со счётом 4:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Лацио» — за 3.20.

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    Прогноз — «Порту» выглядит слаженной и организованной командой, чего не скажешь про «Лацио», который очень нестабилен. «Драконы» неплохо показали себя в ЛЧ и если бы не такая сильная группа, то обязательно пробились в плей-офф. Поэтому клуб, который играет на своём поле и имеет больший опыт в еврокубковых поединках станет победителем этого матча.

    Ставка — Победа «Порту» за 2.23.

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    «Порту» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Порту» одержит победу в этом матче
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