«Порту» на своём поле сыграет против «Лацио» в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Матч состоится 17 февраля, начало — 23:00 (мск). «Порту» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

В чемпионате Португалии «сине-белые» показывают отличные результаты, команда обосновалась на первом месте турнирной таблицы набрав 60 очков и ни разу не проиграла в этом сезоне. Теперь португальцы могут полностью посвятить себя международному турниру.

В Лиге Чемпионов «Порту» попалась очень сложная группа и то, что команда Сержиу Консейсау финишировала на третьем месте, можно считать отличным результатом.

Коэффициенты матча Порту — Лацио 1 2.10 X 3.55 2 3.40 Ставка

Клуб опередил «Милан» и пропустил вперед «Ливерпуль» и «Алтетико Мадрид». Сами португальцы в 6-и играх заработали только 5 очков.

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Из-за дисквалификации не появится на поле основной защитник Венделл.

«Лацио»

Римляне пытаются укрепиться в ТОП-4 турнирной таблицы чемпионата Италии, но их соперники за эти места «Ювентус» и «Аталанта» выглядят намного сильнее. Как результат «Лацио» занимает 6-е место набрав 42 очка.

В отличие от «Порту», «Лацио» в первой части сезона принимал участие в турнире уровнем ниже. В Лиге Европы «орлы» соперничали в одной группе с «Галатасараем», «Марселем» и московским «Локомотивом». В итоге, подопечные Маурицио Сарри набрали 9 очков и финишировали на 2-м месте.

В 1/4 финала кубка Италии римляне сыграли на выезде с «Миланом» и были разгромлены со счётом 4:0.

Прогноз и ставка

На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Лацио» — за 3.20.

Прогноз — «Порту» выглядит слаженной и организованной командой, чего не скажешь про «Лацио», который очень нестабилен. «Драконы» неплохо показали себя в ЛЧ и если бы не такая сильная группа, то обязательно пробились в плей-офф. Поэтому клуб, который играет на своём поле и имеет больший опыт в еврокубковых поединках станет победителем этого матча.

Ставка — Победа «Порту» за 2.23.