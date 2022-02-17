«Мидтьюлланн»
Датчане уже неоднократно доказывали собственную состоятельность. Эта команда смотрится весьма солидно.
Правда, в своей группе Лиги Европы команда заняла только 3 место. «Црвена Звезда» и «Брага» оказались удачливее.
Коэффициенты матча Мидтьюлланн — ПАОК
В своем чемпионате «Мидтьюлланн» лидирует. Вот только отрыв от второго места составляет лишь 2 очка.
Все прогнозы на Лигу конференций
У «Мидтьюлланна» весьма позитивная кадровая ситуация. Все ведущие игроки находятся в обойме.
ПАОК
ПАОК все никак не может навязать реальную конкуренцию «Олимпиакосу» в чемпионате Греции. Вот и сейчас отставание от лидера составляет 9 пунктов.
Правда, сейчас ПАОК смотрится мощно. Четыре последних матча завершились победами, а до них была ничья как раз с «Олимпиакосом».
В своем последнем матче чемпионата ПАОК переиграл «Атромитос» (1:0). До того команда еще и прошла в Кубке Греции АЕК (1:2).
Гости явно не собираются отсиживаться в обороне. На их стороне будет то, что сейчас греческий чемпионат находится в самом разгаре.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мидтьюлланн» за 2.10, на ничью за 3.45, а на ПАОК — за 3.50.
Датчане
ПАОК имеет четырехматчевую победную серию.
Греки смотрятся монолитнее, к тому же хозяева не слишком результативны. Наши прогноз и ставка — Победа ПАОКа с коэффициентом 3.50.