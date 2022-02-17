«Мидтьюлланн» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Мидтьюлланн» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидтьюлланн»

Датчане уже неоднократно доказывали собственную состоятельность. Эта команда смотрится весьма солидно.

Правда, в своей группе Лиги Европы команда заняла только 3 место. «Црвена Звезда» и «Брага» оказались удачливее.

Коэффициенты матча Мидтьюлланн — ПАОК 1 1.98 X 3.60 2 3.70 Ставка

В своем чемпионате «Мидтьюлланн» лидирует. Вот только отрыв от второго места составляет лишь 2 очка.

Все прогнозы на Лигу конференций

У «Мидтьюлланна» весьма позитивная кадровая ситуация. Все ведущие игроки находятся в обойме.

ПАОК

ПАОК все никак не может навязать реальную конкуренцию «Олимпиакосу» в чемпионате Греции. Вот и сейчас отставание от лидера составляет 9 пунктов.

Правда, сейчас ПАОК смотрится мощно. Четыре последних матча завершились победами, а до них была ничья как раз с «Олимпиакосом».

В своем последнем матче чемпионата ПАОК переиграл «Атромитос» (1:0). До того команда еще и прошла в Кубке Греции АЕК (1:2).

Гости явно не собираются отсиживаться в обороне. На их стороне будет то, что сейчас греческий чемпионат находится в самом разгаре.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мидтьюлланн» за 2.10, на ничью за 3.45, а на ПАОК — за 3.50.

Датчане в последнее время испытывают дефицит официальных матчей .

ПАОК имеет четырехматчевую победную серию.

Греки смотрятся монолитнее, к тому же хозяева не слишком результативны. Наши прогноз и ставка — Победа ПАОКа с коэффициентом 3.50.