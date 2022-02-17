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    Датчане уступят ПАОКу?

    «Мидтьюлланн» — ПАОК. Прогноз, ставка (к. 3.50) на футбол, Лига конференций, 17 февраля 2022 года

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    «Мидтьюлланн» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Мидтьюлланн» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 20:45 ПАОК ПАОК
  • Салоники
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    «Мидтьюлланн»

    Датчане уже неоднократно доказывали собственную состоятельность. Эта команда смотрится весьма солидно.

    Правда, в своей группе Лиги Европы команда заняла только 3 место. «Црвена Звезда» и «Брага» оказались удачливее.

    Коэффициенты матча Мидтьюлланн — ПАОК

  • 1
  • 1.98
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
    •

    В своем чемпионате «Мидтьюлланн» лидирует. Вот только отрыв от второго места составляет лишь 2 очка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    У «Мидтьюлланна» весьма позитивная кадровая ситуация. Все ведущие игроки находятся в обойме.

    ПАОК

    ПАОК все никак не может навязать реальную конкуренцию «Олимпиакосу» в чемпионате Греции. Вот и сейчас отставание от лидера составляет 9 пунктов.

    Правда, сейчас ПАОК смотрится мощно. Четыре последних матча завершились победами, а до них была ничья как раз с «Олимпиакосом».

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    • В своем последнем матче чемпионата ПАОК переиграл «Атромитос» (1:0). До того команда еще и прошла в Кубке Греции АЕК (1:2).

    Гости явно не собираются отсиживаться в обороне. На их стороне будет то, что сейчас греческий чемпионат находится в самом разгаре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидтьюлланн» за 2.10, на ничью за 3.45, а на ПАОК — за 3.50.

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    Датчане в последнее время испытывают дефицит официальных матчей.

    ПАОК имеет четырехматчевую победную серию.

    Греки смотрятся монолитнее, к тому же хозяева не слишком результативны. Наши прогноз и ставка — Победа ПАОКа с коэффициентом 3.50.

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    «Мидтьюлланн» — ПАОК: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. Датчане уступят ПАОКу?
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