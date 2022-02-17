«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Боруссия» Д — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Акции «Боруссии» Д высоко котируются в Лиге Европы. Эрлинг Холанн и компания вполне способны посостязаться за трофей.

Правда, в Бундеслиге команда пока не способна создавать реальную конкуренцию «Баварии». И это притом, что Холанн настрелял уже 16 мячей в чемпионате.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Глазго Рейнджерс 1 1.38 X 5.00 2 7.90 Ставка

В последнем матче своего чемпионата «Боруссия» Д добыла важнейшую победу. На выезде крупно был обыгран «Унион» (0:3).

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Против глазвегианцев «Боруссия» Д традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков немцы выиграли лишь однажды, да и то в серии пенальти, при этом дважды уступив.

«Глазго Рейнджерс»

«Рейнджеры» уже потеряли лидерство в своем чемпионате. Поражение от «Селтика» стало для команды громом среди относительно ясного неба.

Разумеется, в битве с немцами «Глазго Рейнджерс» постарается, как минимум, не опростоволоситься. Тем паче, против дортмундцев команда традиционно играет успешно.

В своем последнем матче чемпионата «Глазго Рейнджерс» переиграл «Хиберниан» (2:0). После того команда еще и прошла в Кубке Шотландии «Аннан» (0:3).

Гости не собираются отсиживаться в обороне. Главной их задачей будет нейтрализация Холанна, плюс собственные удачные атакующие акции.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.40, на ничью за 5.30, а на «Глазго Рейнджерс» — за 8.10.

Игра немцев находится в слишком большой зависимости от формы лидера.

«Глазго Рейнджерс» традиционно удачно играет с дортмундцами .

Дортмундцы крайне неудачно играют с «рейнджерами». Наши прогноз и ставка — Победа «Глазго Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 3.14.