«Боруссия» Д
Акции «Боруссии» Д высоко котируются в Лиге Европы. Эрлинг Холанн и компания вполне способны посостязаться за трофей.
Правда, в Бундеслиге команда пока не способна создавать реальную конкуренцию «Баварии». И это притом, что Холанн настрелял уже 16 мячей в чемпионате.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Глазго Рейнджерс
В последнем матче своего чемпионата «Боруссия» Д добыла важнейшую победу. На выезде крупно был обыгран «Унион» (0:3).
Против глазвегианцев «Боруссия» Д традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков немцы выиграли лишь однажды, да и то в серии пенальти, при этом дважды уступив.
«Глазго Рейнджерс»
«Рейнджеры» уже потеряли лидерство в своем чемпионате. Поражение от «Селтика» стало для команды громом среди относительно ясного неба.
Разумеется, в битве с немцами «Глазго Рейнджерс» постарается, как минимум, не опростоволоситься. Тем паче, против дортмундцев команда традиционно играет успешно.
В своем последнем матче чемпионата «Глазго Рейнджерс» переиграл «Хиберниан» (2:0). После того команда еще и прошла в Кубке Шотландии «Аннан» (0:3).
Гости не собираются отсиживаться в обороне. Главной их задачей будет нейтрализация Холанна, плюс собственные удачные атакующие акции.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.40, на ничью за 5.30, а на «Глазго Рейнджерс» — за 8.10.
Игра немцев находится в слишком большой зависимости от формы лидера.
«Глазго Рейнджерс»
Дортмундцы крайне неудачно играют с «рейнджерами». Наши прогноз и ставка — Победа «Глазго Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 3.14.