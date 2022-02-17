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    Дортмундцы не одолеют «рейнджеров»

    «Боруссия» Д — «Глазго Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, Лига Европы, 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Глазго Рейнджерс»
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    Эрлинг Холанн
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Боруссия» Д — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:45 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Боруссия» Д

    Акции «Боруссии» Д высоко котируются в Лиге Европы. Эрлинг Холанн и компания вполне способны посостязаться за трофей.

    Правда, в Бундеслиге команда пока не способна создавать реальную конкуренцию «Баварии». И это притом, что Холанн настрелял уже 16 мячей в чемпионате.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Глазго Рейнджерс

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.90
  • Ставка
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    В последнем матче своего чемпионата «Боруссия» Д добыла важнейшую победу. На выезде крупно был обыгран «Унион» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Против глазвегианцев «Боруссия» Д традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков немцы выиграли лишь однажды, да и то в серии пенальти, при этом дважды уступив.

    «Глазго Рейнджерс»

    «Рейнджеры» уже потеряли лидерство в своем чемпионате. Поражение от «Селтика» стало для команды громом среди относительно ясного неба.

    Разумеется, в битве с немцами «Глазго Рейнджерс» постарается, как минимум, не опростоволоситься. Тем паче, против дортмундцев команда традиционно играет успешно.

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    • В своем последнем матче чемпионата «Глазго Рейнджерс» переиграл «Хиберниан» (2:0). После того команда еще и прошла в Кубке Шотландии «Аннан» (0:3).

    Гости не собираются отсиживаться в обороне. Главной их задачей будет нейтрализация Холанна, плюс собственные удачные атакующие акции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.40, на ничью за 5.30, а на «Глазго Рейнджерс» — за 8.10.

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    Игра немцев находится в слишком большой зависимости от формы лидера.

    «Глазго Рейнджерс» традиционно удачно играет с дортмундцами.

    Дортмундцы крайне неудачно играют с «рейнджерами». Наши прогноз и ставка — Победа «Глазго Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 3.14.

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    «Боруссия» Д — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. Дортмундцы не одолеют «рейнджеров»
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