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    Как «Аталанта» начнет борьбу в Лиге Европы?

    «Аталанта» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, Лига Европы, 17 февраля 2022 года

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    «Аталанта» не выигрывает пять матчей кряду
    «Аталанта» сыграет на своем поле против «Олимпиакоса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Аталанта
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    •  Аталанта 23:00 Олимпиакос Олимпиакос
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    «Аталанта»

    «Аталанта» сыграет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов. В своей группе она пропустила вперед «МЮ» и «Вильярреал» и опередила «Янг Бойз».

    Команда в нынешнем сезоне выступает непривычно слабо. Она находится на 5-м месте в таблице Серии А, хоть и атакует по-прежнему ярко.

    Коэффициенты матча Аталанта — Олимпиакос

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.80
  • Ставка
    •

    Бергамаски многовато пропускают в свои ворота. Впрочем, такая же тенденция прослеживалась и в прошлых сезонах «Аталанты».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Коллектив не знает побед уже в пяти поединках кряду при трех ничьих и одном поражении. Перед грядущей игрой он едва не обыграл «Ювентус» в Серии А, но в концовке упустил победу.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» также начинал сезон в еврокубках в Лиге чемпионов, но вылетел на стадии третьего квалификационного раунда.

    После этого греческий клуб занял вторую позицию в своей группе, где опередил «Антверпен» и «Фенербахче», но уступил первое место «Айнтрахту».

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    • В национальной лиге «Олимпиакос» уверенно лидирует, опережая ПАОК, который идет на второй строчке, с отрывом с девятью очками.

    Команда не знает поражений шесть последних матчей кряду во всех турнирах, при этом в четырех последних она победила.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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    «Аталанта» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. Как «Аталанта» начнет борьбу в Лиге Европы?
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