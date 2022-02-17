«Аталанта» сыграет на своем поле против «Олимпиакоса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» сыграет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов. В своей группе она пропустила вперед «МЮ» и «Вильярреал» и опередила «Янг Бойз».

Команда в нынешнем сезоне выступает непривычно слабо. Она находится на 5-м месте в таблице Серии А, хоть и атакует по-прежнему ярко.

Коэффициенты матча Аталанта — Олимпиакос 1 1.45 X 4.60 2 6.80 Ставка

Бергамаски многовато пропускают в свои ворота. Впрочем, такая же тенденция прослеживалась и в прошлых сезонах «Аталанты».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Коллектив не знает побед уже в пяти поединках кряду при трех ничьих и одном поражении. Перед грядущей игрой он едва не обыграл «Ювентус» в Серии А, но в концовке упустил победу.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» также начинал сезон в еврокубках в Лиге чемпионов, но вылетел на стадии третьего квалификационного раунда.

После этого греческий клуб занял вторую позицию в своей группе, где опередил «Антверпен» и «Фенербахче», но уступил первое место «Айнтрахту».

В национальной лиге «Олимпиакос» уверенно лидирует, опережая ПАОК, который идет на второй строчке, с отрывом с девятью очками.

Команда не знает поражений шесть последних матчей кряду во всех турнирах, при этом в четырех последних она победила.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.