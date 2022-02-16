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    Аутсайдеры выдадут результативную встречу

    «Питерборо Юнайтед» — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Англии, 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питерборо Юнайтед» — «Рединг»
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    «Питерборо Юнайтед»
    16 февраля в перенесенном матче 24-го тура английского Чемпионшипа «Питерборо Юнайтед» на своем поле сыграет против «Рединга». Начало — в 22:45 по мск. «Питерборо Юнайтед» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Февраля 2022 года
    Питерборо Юнайтед
  • Англия. Чемпионшип
    •  Питерборо Юнайтед 22:45 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
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    «Питерборо Юнайтед»

    «Питерборо Юнайтед» находится в зоне вылета, но 22 месте. У коллектива 20 очков в копилке и отставание от безопасной 21-й строки составляет два пункта.

    В рамках чемпионата страны «пафосные» последний раз побеждали аж в середине декабря, одолев тогда на своем поле «Миллуолл» со счетом 2:1. После этого они провели семь игр в первенстве, проиграв в шести из них.

    Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Рединг

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    В своей последней сыгранной встрече коллектив уступил на своем поле «Престону» 0:1, что стало для него третьим фиаско в рамках чемпионата подряд. Причем в этот период не было забито ни одного гола.

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    На своей территории «Питерборо Юнайтед» заработал 16 очков из 20, четырежды победив, столько же раз сыграв вничью и шесть матчей проиграв.

    «Рединг»

    «Редингу» также в этом сезоне уготована борьба за сохранение прописки. Сейчас он идет на 21-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на два очка.

    У «бисквитов» в данном первенстве только восемь викторий за 30 проведенных игр. Последнюю из них они одержали еще в конце ноября, одолев тогда на выезде «Суонси» со счетом 3:2.

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    • После этого «роялисты» дважды сыграли вничью, а затем выдали восемь поражений подряд. В своей последней встрече коллектив уступил на своем поле «Ковентри» со счетом 2:3.

    На выезде «Рединг» в текущем первенстве еще не играл вничью. Он добился четырех викторий и десять раз был повержен.

    «Рединг» выиграл у «Питерборо Юнайтед» в трех из четырех последних матчей при одном поражении.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Питерборо Юнайтед» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Рединга» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.38.

    Оба коллектива в этом сезоне просто ужасно играют в обороне, и в очном противостоянии будут нацелены взять очки по максимуму. Так что стоит ждать открытого футбола и забитые мячи.

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    «Питерборо Юнайтед» — «Рединг»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры выдадут результативную встречу
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