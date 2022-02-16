16 февраля в перенесенном матче 24-го тура английского Чемпионшипа «Питерборо Юнайтед» на своем поле сыграет против «Рединга». Начало — в 22:45 по мск. «Питерборо Юнайтед» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питерборо Юнайтед»

«Питерборо Юнайтед» находится в зоне вылета, но 22 месте. У коллектива 20 очков в копилке и отставание от безопасной 21-й строки составляет два пункта.

В рамках чемпионата страны «пафосные» последний раз побеждали аж в середине декабря, одолев тогда на своем поле «Миллуолл» со счетом 2:1. После этого они провели семь игр в первенстве, проиграв в шести из них.

Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Рединг 1 2.40 X 3.40 2 2.90 Ставка

В своей последней сыгранной встрече коллектив уступил на своем поле «Престону» 0:1, что стало для него третьим фиаско в рамках чемпионата подряд. Причем в этот период не было забито ни одного гола.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Питерборо Юнайтед» заработал 16 очков из 20, четырежды победив, столько же раз сыграв вничью и шесть матчей проиграв.

«Рединг»

«Редингу» также в этом сезоне уготована борьба за сохранение прописки. Сейчас он идет на 21-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на два очка.

У «бисквитов» в данном первенстве только восемь викторий за 30 проведенных игр. Последнюю из них они одержали еще в конце ноября, одолев тогда на выезде «Суонси» со счетом 3:2.

После этого «роялисты» дважды сыграли вничью, а затем выдали восемь поражений подряд. В своей последней встрече коллектив уступил на своем поле «Ковентри» со счетом 2:3.

На выезде «Рединг» в текущем первенстве еще не играл вничью. Он добился четырех викторий и десять раз был повержен.

«Рединг» выиграл у «Питерборо Юнайтед» в трех из четырех последних матчей при одном поражении.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Питерборо Юнайтед» предлагают — 2.46.

На викторию «Рединга» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.38.

Оба коллектива в этом сезоне просто ужасно играют в обороне, и в очном противостоянии будут нацелены взять очки по максимуму. Так что стоит ждать открытого футбола и забитые мячи.