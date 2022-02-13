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    Выиграет ли «Вест Хэм» у «Лестера» в очередной раз?

    «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, АПЛ, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Вест Хэм»
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    Деклан Райс
    В матче 25 тура чемпионата Англии (АПЛ) «Лестер Сити» примет «Вест Хэм Юнайтед» на поле стадиона «Кинг Пауэр». Встреча команд запланирована на 13 февраля, 19:30 по мск. «Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Февраля 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 19:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Лестер»

    В текущем сезоне «Лестер» идет в турнирной таблице особенно низко. Пока что подопечные Брендана Роджерса имеют лишь 12 результат в лиге. У них 25 очков и всего 7 побед за 21 тур АПЛ.

    Они смогли победить только раз за 5 последних туров, а за прошлые три поединка чемпионата команда довольствовалась одним набранным баллом в целом. Все благодаря ничье с «Брайтоном» (1:1), причем «лисы» победу упустили сами. Они вели в счете.

    Коэффициенты матча Лестер — Вест Хэм

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    До матча с «чайками» хозяева проиграли 2:3 «Тоттенхэму». В прошлом туре Роджерс и Ко во второй раз за сезон уступили «Ливерпулю». На выезде коллектив проиграл 0:2. Не будем забывать за позорные 1:4 в матче Кубка Англии с «Ноттингем Форрест».

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    Не сыграют из-за травм Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Райан Бертран и Джейми Варди.

    «Вест Хэм»

    У «молотобойцев» все отлично. Их результат в этом сезоне пока что превышает ожидания. Они идут на 4 месте в зоне Лиги чемпионов с 40 очками. За 24 тура команда Дэвида Мойеса 12 раз отпраздновала победу и 8 раз проиграла.

    Два из 8 поражений «Вест Хэм» потерпел совсем недавно. Коллектив проиграл МЮ 0:1 и «Лидсу» 2:3. 8 февраля «Юнайтед» эту серию прервал выездной победой над «Уотфордом», довольствуясь минимальным счетом.

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    • По текущей форме «Вест Хэм» входит в пятерку лучших АПЛ, отставая от «Ман Сити» всего на 4 пункта. «Хаммерс» набрали 9 баллов за 5 туров. В этом они очень сильно опережают «Лестер».

    В списке травмированных у гостей Артур Масуаку и Анжело Огбонна.

    Прогноз и ставка

    Победа «Лестер» букмекеры оценивают котировкой 3.05, на победу «Вест Хэма» нам предлагают поставить с коэффициентом 2.35, а на ничью выставлен с коэффициент 3.60.

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    Противостояния «Лестера» и «Вест Хэма» — это всегда голы, так что закрытого поединка вряд ли стоит ожидать. К примеру, в августе «Вест Хэм» выиграл 4:1.

    Мы предлагаем поставить на тотал больше 3 за 2.10. Так было в 3 из 4 очных встреч.

    Также рекомендуем поставить на победу «Вест Хэма», который на фоне хозяев выглядит куда увереннее.

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    «Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Вест Хэм» у «Лестера» в очередной раз?
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