«Лестер»
В текущем сезоне «Лестер» идет в турнирной таблице особенно низко. Пока что подопечные Брендана Роджерса имеют лишь 12 результат в лиге. У них 25 очков и всего 7 побед за 21 тур АПЛ.
Они смогли победить только раз за 5 последних туров, а за прошлые три поединка чемпионата команда довольствовалась одним набранным баллом в целом. Все благодаря ничье с «Брайтоном» (1:1), причем «лисы» победу упустили сами. Они вели в счете.
Коэффициенты матча Лестер — Вест Хэм
До матча с «чайками» хозяева проиграли 2:3 «Тоттенхэму». В прошлом туре Роджерс и Ко во второй раз за сезон уступили «Ливерпулю». На выезде коллектив проиграл 0:2. Не будем забывать за позорные 1:4 в матче Кубка Англии с «Ноттингем Форрест».
Не сыграют из-за травм Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Райан Бертран и Джейми Варди.
«Вест Хэм»
У «молотобойцев» все отлично. Их результат в этом сезоне пока что превышает ожидания. Они идут на 4 месте в зоне Лиги чемпионов с 40 очками. За 24 тура команда Дэвида Мойеса 12 раз отпраздновала победу и 8 раз проиграла.
Два из 8 поражений «Вест Хэм» потерпел совсем недавно. Коллектив проиграл МЮ 0:1 и «Лидсу» 2:3. 8 февраля «Юнайтед» эту серию прервал выездной победой над «Уотфордом», довольствуясь минимальным счетом.
По текущей форме «Вест Хэм» входит в пятерку лучших АПЛ, отставая от «Ман Сити» всего на 4 пункта. «Хаммерс» набрали 9 баллов за 5 туров. В этом они очень сильно опережают «Лестер».
В списке травмированных у гостей Артур Масуаку и Анжело Огбонна.
Прогноз и ставка
Победа «Лестер» букмекеры оценивают котировкой 3.05, на победу «Вест Хэма» нам предлагают поставить с коэффициентом 2.35, а на ничью выставлен с коэффициент 3.60.
Противостояния «Лестера» и «Вест Хэма» — это всегда голы, так что закрытого поединка вряд ли стоит ожидать. К примеру, в августе «Вест Хэм» выиграл 4:1.
Мы предлагаем поставить на тотал больше 3 за 2.10. Так было в 3 из 4 очных встреч.
Также рекомендуем поставить на победу «Вест Хэма», который на фоне хозяев выглядит куда увереннее.