В матче 25 тура чемпионата Англии (АПЛ) «Лестер Сити» примет «Вест Хэм Юнайтед» на поле стадиона «Кинг Пауэр». Встреча команд запланирована на 13 февраля, 19:30 по мск. «Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

В текущем сезоне «Лестер» идет в турнирной таблице особенно низко. Пока что подопечные Брендана Роджерса имеют лишь 12 результат в лиге. У них 25 очков и всего 7 побед за 21 тур АПЛ.

Они смогли победить только раз за 5 последних туров, а за прошлые три поединка чемпионата команда довольствовалась одним набранным баллом в целом. Все благодаря ничье с «Брайтоном» (1:1), причем «лисы» победу упустили сами. Они вели в счете.

Коэффициенты матча Лестер — Вест Хэм 1 2.95 X 3.55 2 2.30 Ставка

До матча с «чайками» хозяева проиграли 2:3 «Тоттенхэму». В прошлом туре Роджерс и Ко во второй раз за сезон уступили «Ливерпулю». На выезде коллектив проиграл 0:2. Не будем забывать за позорные 1:4 в матче Кубка Англии с «Ноттингем Форрест».

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Не сыграют из-за травм Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Райан Бертран и Джейми Варди.

«Вест Хэм»

У «молотобойцев» все отлично. Их результат в этом сезоне пока что превышает ожидания. Они идут на 4 месте в зоне Лиги чемпионов с 40 очками. За 24 тура команда Дэвида Мойеса 12 раз отпраздновала победу и 8 раз проиграла.

Два из 8 поражений «Вест Хэм» потерпел совсем недавно. Коллектив проиграл МЮ 0:1 и «Лидсу» 2:3. 8 февраля «Юнайтед» эту серию прервал выездной победой над «Уотфордом», довольствуясь минимальным счетом.

По текущей форме «Вест Хэм» входит в пятерку лучших АПЛ, отставая от «Ман Сити» всего на 4 пункта. «Хаммерс» набрали 9 баллов за 5 туров. В этом они очень сильно опережают «Лестер».

В списке травмированных у гостей Артур Масуаку и Анжело Огбонна.

Прогноз и ставка

Победа «Лестер» букмекеры оценивают котировкой 3.05, на победу «Вест Хэма» нам предлагают поставить с коэффициентом 2.35, а на ничью выставлен с коэффициент 3.60.

Противостояния «Лестера» и «Вест Хэма» — это всегда голы, так что закрытого поединка вряд ли стоит ожидать. К примеру, в августе «Вест Хэм» выиграл 4:1.

Мы предлагаем поставить на тотал больше 3 за 2.10. Так было в 3 из 4 очных встреч.

Также рекомендуем поставить на победу «Вест Хэма», который на фоне хозяев выглядит куда увереннее.