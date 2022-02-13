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    Сможет ли «Ливерпуль» победить на поле «Бернли»?

    «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Англии 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Ливерпуль»
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    Победная серия «Ливерпуля» составляет пять матчей
    «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Бернли» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Февраля 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Бернли»

    «Бернли» занимает последнее место в таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

    Ситуация не самая приятная, но паниковать пока рано. В запасе есть еще несколько матчей. А «Бернли», как известно, всегда лучше играет именно во второй половине сезона.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Ливерпуль

  • 1
  • 11.00
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.28
  • Ставка
    •

    В начале недели команда Шона Дайча сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Абсолютно закономерный результат.

    Все прогнозы на АПЛ

    А перед этим были ничьи с лондонским «Арсеналом» и «Уотфордом» — в обоих случаях 0:0.

    Безвыигрышная серия «Бернли» составляет уже 11 матчей.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем занимает второе место, набрав в 23-х матчах 51 очко.

    На днях «Ливерпуль» уверенно выиграл на своем поле у «Лестера» (2:0). Оба мяча забил португалец Диогу Жота.

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    • После этого серия побед «Ливерпуля» достигла пяти матчей. В середине января команда Юргена Клоппа выиграла у «Брентфорда», «Арсенала» и «Кристал Пэлас», а в начале февраля — у «Кардифф Сити».

    Все прогнозы на АПЛ

    В предстоящем матче Юрген Клопп сможет рассчитывать не только на Мохамеда Салаха, но и на Садио Мане, вернувшегося в расположение команды после триумфального Кубка Африки.

    «Ливерпуль» одержал только две победы в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Ливерпуля» — за 1.28.

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    В этой игре точно не надо ставить на крупную победу «Ливерпуля». На своем поле «Бернли» вряд ли позволит забить слишком много. Но результат, скорее всего, все равно будет в пользу гостей.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча меньше 3,5 за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что голы будут только в одном тайме за 2.43.

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    «Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» победить на поле «Бернли»?
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