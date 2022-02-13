«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Бернли» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» занимает последнее место в таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

Ситуация не самая приятная, но паниковать пока рано. В запасе есть еще несколько матчей. А «Бернли», как известно, всегда лучше играет именно во второй половине сезона.

Коэффициенты матча Бёрнли — Ливерпуль 1 11.00 X 5.80 2 1.28 Ставка

В начале недели команда Шона Дайча сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Абсолютно закономерный результат.

Все прогнозы на АПЛ

А перед этим были ничьи с лондонским «Арсеналом» и «Уотфордом» — в обоих случаях 0:0.

Безвыигрышная серия «Бернли» составляет уже 11 матчей .

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем занимает второе место, набрав в 23-х матчах 51 очко.

На днях «Ливерпуль» уверенно выиграл на своем поле у «Лестера» (2:0). Оба мяча забил португалец Диогу Жота.

После этого серия побед «Ливерпуля» достигла пяти матчей. В середине января команда Юргена Клоппа выиграла у «Брентфорда», «Арсенала» и «Кристал Пэлас», а в начале февраля — у «Кардифф Сити».

Все прогнозы на АПЛ

В предстоящем матче Юрген Клопп сможет рассчитывать не только на Мохамеда Салаха, но и на Садио Мане, вернувшегося в расположение команды после триумфального Кубка Африки.

«Ливерпуль» одержал только две победы в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Ливерпуля» — за 1.28.

В этой игре точно не надо ставить на крупную победу «Ливерпуля». На своем поле «Бернли» вряд ли позволит забить слишком много. Но результат, скорее всего, все равно будет в пользу гостей.

Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча меньше 3,5 за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на то, что голы будут только в одном тайме за 2.43.