«Бернли»
«Бернли» занимает последнее место в таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.
Ситуация не самая приятная, но паниковать пока рано. В запасе есть еще несколько матчей. А «Бернли», как известно, всегда лучше играет именно во второй половине сезона.
Коэффициенты матча Бёрнли — Ливерпуль
В начале недели команда Шона Дайча сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Абсолютно закономерный результат.
А перед этим были ничьи с лондонским «Арсеналом» и «Уотфордом» — в обоих случаях 0:0.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» тем временем занимает второе место, набрав в 23-х матчах 51 очко.
На днях «Ливерпуль» уверенно выиграл на своем поле у «Лестера» (2:0). Оба мяча забил португалец Диогу Жота.
После этого серия побед «Ливерпуля» достигла пяти матчей. В середине января команда Юргена Клоппа выиграла у «Брентфорда», «Арсенала» и «Кристал Пэлас», а в начале февраля — у «Кардифф Сити».
В предстоящем матче Юрген Клопп сможет рассчитывать не только на Мохамеда Салаха, но и на Садио Мане, вернувшегося в расположение команды после триумфального Кубка Африки.
«Ливерпуль» одержал только две победы в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.
Прогноз и ставка
На «Бернли» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Ливерпуля» — за 1.28.
В этой игре точно не надо ставить на крупную победу «Ливерпуля». На своем поле «Бернли» вряд ли позволит забить слишком много. Но результат, скорее всего, все равно будет в пользу гостей.
Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча меньше 3,5 за 2.11.
Также можно рассмотреть ставку на то, что голы будут только в одном тайме за 2.43.