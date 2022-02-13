«Анже» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:00 мск. «Анже» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. Команда не борется за выход в еврокубки, но и отрыв от опасной зоны составляет 9 очков.

Главным достоянием команды является относительная стабильность. Правда, в двух последних матче «Анже» уступил.

Коэффициенты матча Анже — Страсбург 1 3.10 X 3.40 2 2.35 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Анже» потерпел разгромное поражение. «Марсель» попросту деклассировал команду (5:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних очных поединков команда выиграла трижды при одной неудаче.

«Страсбург»

На данный момент «Страсбург» занимает высокое 4 место в турнирной таблице. Причем с атакой у команды полный порядок: 45 голов в 23 матчах.

«Страсбург» по ходу сезона набрал приличный ход. Особо стоит отметить Людовика Ажорка, забившего 10 мячей в Лиге 1.

В предыдущем туре Лиги 1 «Страсбург» вновь победил. Дома команда сумела минимально переиграть «Нант».

Правда, до того команда уступила одному из аутсайдеров «Бордо» (4:3). И это притом, что до той неудачи «Страсбург» добыл три победы подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Анже» — за 3.00.

«Анже» проиграл в двух последних матчах.

«Страсбург» блестяще выглядит в атаке .

Гости борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.30.