«Анже»
«Анже» в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. Команда не борется за выход в еврокубки, но и отрыв от опасной зоны составляет 9 очков.
Главным достоянием команды является относительная стабильность. Правда, в двух последних матче «Анже» уступил.
Коэффициенты матча Анже — Страсбург
В предыдущем туре чемпионата «Анже» потерпел разгромное поражение. «Марсель» попросту деклассировал команду (5:2).
Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних очных поединков команда выиграла трижды при одной неудаче.
«Страсбург»
На данный момент «Страсбург» занимает высокое 4 место в турнирной таблице. Причем с атакой у команды полный порядок: 45 голов в 23 матчах.
«Страсбург» по ходу сезона набрал приличный ход. Особо стоит отметить Людовика Ажорка, забившего 10 мячей в Лиге 1.
В предыдущем туре Лиги 1 «Страсбург» вновь победил. Дома команда сумела минимально переиграть «Нант».
Правда, до того команда уступила одному из аутсайдеров «Бордо» (4:3). И это притом, что до той неудачи «Страсбург» добыл три победы подряд.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Анже» — за 3.00.
«Анже» проиграл в двух последних матчах.
«Страсбург»
Гости борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.30.