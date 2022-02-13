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    «Страсбург» оставит ни с чем «Анже»

    «Анже» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига 1, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Страсбург»
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    Кевин Гамейро
    «Анже» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:00 мск. «Анже» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Февраля 2022 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 17:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Анже»

    «Анже» в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. Команда не борется за выход в еврокубки, но и отрыв от опасной зоны составляет 9 очков.

    Главным достоянием команды является относительная стабильность. Правда, в двух последних матче «Анже» уступил.

    Коэффициенты матча Анже — Страсбург

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Анже» потерпел разгромное поражение. «Марсель» попросту деклассировал команду (5:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних очных поединков команда выиграла трижды при одной неудаче.

    «Страсбург»

    На данный момент «Страсбург» занимает высокое 4 место в турнирной таблице. Причем с атакой у команды полный порядок: 45 голов в 23 матчах.

    «Страсбург» по ходу сезона набрал приличный ход. Особо стоит отметить Людовика Ажорка, забившего 10 мячей в Лиге 1.

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  • 09/02/2022

    • В предыдущем туре Лиги 1 «Страсбург» вновь победил. Дома команда сумела минимально переиграть «Нант».

    Правда, до того команда уступила одному из аутсайдеров «Бордо» (4:3). И это притом, что до той неудачи «Страсбург» добыл три победы подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Анже» — за 3.00.

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    «Анже» проиграл в двух последних матчах.

    «Страсбург» блестяще выглядит в атаке.

    Гости борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.30.

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    «Анже» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. «Страсбург» оставит ни с чем «Анже»
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