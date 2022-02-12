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    «Вальядолид» возьмет верх над каталонцами

    «Вальядолид» — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Чемпионат Испании, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Жирона»
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    «Вальядолид»
    12 февраля в 27-м туре второго испанского дивизиона «Вальядолид» на своей арене «Хосе Соррилья» сыграет против «Жироны». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Вальядолид» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Февраля 2022 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:15 Жирона Жирона
  • Испания. Сегунда
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» намерен сходу вернуться в Примеру. На данный момент в Сегунде он с 48 баллами находится на третьей позиции, уступая второй строке всего очко.

    «Фиолетово-белые» не особо удачно провели начало чемпионата, проиграв трижды за первые шесть туров. В последующих же 18 игровых днях они уступали столько же раз, сколько и на старте.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Жирона

  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    К данной же встрече «пусела» подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды сыграла вничью и добилась пяти викторий. В своей последней проведенной игре она поделила очки на выезде с «Фуэнлабрадой» 0:0.

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    В родных стенах «Вальядолид» в данном розыгрыше Сегунды потерпел лишь одно фиаско за 13 игр. Еще он десять раз победил и дважды играл вничью.

    «Жирона»

    С 41 зачетным пунктом «Жирона» расположилась в зоне плей-офф, на пятой строке. От второй строки она отстает на восемь очков, а седьмая строка находится на расстоянии двух баллов.

    У каталонцев всего лишь одно фиаско за последние восемь встреч чемпионата. Данная неудача случилась с ними в позапрошлом туре, когда они уступили на выезде «Аморебьете» 0:1.

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    • Также в этот период «жирондинцы» расписали два мировых результата и добились пяти побед. Одна из них пришлась на минувший игровой день — в родных стенах с «Понферрадиной» 3:0.

    За 12 выездных встреч текущего розыгрыша Сегунды «Жирона» в половине из них проиграла, еще четыре раза она выиграла и две игры свела вничью.

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    В первом круге выиграла дома «Жирона» 1:0, а на поле «Вальядолида» в четырех из пяти последних случаях побеждали хозяева при одной мировой.

    Прогноз и ставка на «Вальядолид» — «Жирона»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.88, победа «Жироны» — 4.40, ничья — 3.40.

    «Вальядолид» набрал прекрасный ход, да и дома зачастую справляется с «Жироной». Так что в данном противостоянии ставим на викторию хозяев.

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    «Вальядолид» — «Жирона»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Вальядолид» возьмет верх над каталонцами
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