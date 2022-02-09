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    Команды будут забивать

    «Норвич Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Премьер-лига Англии, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич Сити» — «Кристал Пэлас»
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    Конор Галлахер
    «Норвич Сити» на своём поле сыграет против «Кристал Пэласа» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 9 февраля, начало — 22:45 (мск). «Норвич Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Февраля 2022 года

    «Норвич Сити»

    «Канарейки» занимают 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 16 очков за 22 матча. От зоны вылета команду отделяет всего 1 очко и это при том, что у расположившихся ниже «Уотфорда» и «Ньюкасла» по одной игре есть в запасе.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Норвич» 5 раз терпел поражения и 5 раз смог порадовать своих соперников победами.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Кристал Пэлас

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.12
  • Ставка
    •

    После очень неудачного периода в чемпионате Англии, пяти поражений подряд, «Норвич» смог собраться и последние туры показывал хорошие результаты. После поражения от «Вест Хэма» со счётом 2:0 «канарейки» обыграли дома «Эвертон» (2:1). А в последнем туре на выезде уверенно одержали победу над «Уотфордом» — 0:3.

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    В этом матче команде не поможет вратарь Тим Крул.

    «Кристал Пэлас»

    «Орлы» занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 24 очка за 22 тура чемпионата. Команда смогла забить своим соперникам 31 гол, а в свои ворота пропустила 34 мяча.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Кристал Пэлас» 4 раза проиграл своим соперникам, 2 раза довольствовался ничейными результатами и 4 раза праздновал победы.

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    • В Премьер-лиге Англии последняя победа «орлов» была как раз таки над «Норвичем» в 20-м туре, встреча закончилась со счётом 3:0. После этого «Кристал Пэлас» не смог определить сильнейшего с «Брайтоном» (1:1) и два раза проиграл «Вест Хэму» (2:3) и «Ливерпулю» (1:3).

    На поле за свою команду не выйдет полузащитник Шейху Куяте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Норвич Сити» в этом матче можно поставить за 3.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 2.18.

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    Прогноз — «Кристал Пэлас» последнее время не радовал стабильностью, но и стоит обратить внимание, что соперники были сильные у них. «Норвич», наоборот, удивлял своей игрой и результатами. Фаворита матча определить сложно, но то, что игра будет результативной можно даже не сомневаться.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.15.

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    «Норвич Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать
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