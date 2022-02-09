«Норвич Сити» на своём поле сыграет против «Кристал Пэласа» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 9 февраля, начало — 22:45 (мск). «Норвич Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич Сити»

«Канарейки» занимают 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 16 очков за 22 матча. От зоны вылета команду отделяет всего 1 очко и это при том, что у расположившихся ниже «Уотфорда» и «Ньюкасла» по одной игре есть в запасе.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Норвич» 5 раз терпел поражения и 5 раз смог порадовать своих соперников победами.

Коэффициенты матча Норвич Сити — Кристал Пэлас 1 3.50 X 3.35 2 2.12 Ставка

После очень неудачного периода в чемпионате Англии, пяти поражений подряд, «Норвич» смог собраться и последние туры показывал хорошие результаты. После поражения от «Вест Хэма» со счётом 2:0 «канарейки» обыграли дома «Эвертон» (2:1). А в последнем туре на выезде уверенно одержали победу над «Уотфордом» — 0:3.

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В этом матче команде не поможет вратарь Тим Крул.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 24 очка за 22 тура чемпионата. Команда смогла забить своим соперникам 31 гол, а в свои ворота пропустила 34 мяча.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Кристал Пэлас» 4 раза проиграл своим соперникам, 2 раза довольствовался ничейными результатами и 4 раза праздновал победы.

В Премьер-лиге Англии последняя победа «орлов» была как раз таки над «Норвичем» в 20-м туре, встреча закончилась со счётом 3:0. После этого «Кристал Пэлас» не смог определить сильнейшего с «Брайтоном» (1:1) и два раза проиграл «Вест Хэму» (2:3) и «Ливерпулю» (1:3).

На поле за свою команду не выйдет полузащитник Шейху Куяте.

Прогноз и ставка

На победу «Норвич Сити» в этом матче можно поставить за 3.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 2.18.

Прогноз — «Кристал Пэлас» последнее время не радовал стабильностью, но и стоит обратить внимание, что соперники были сильные у них. «Норвич», наоборот, удивлял своей игрой и результатами. Фаворита матча определить сложно, но то, что игра будет результативной можно даже не сомневаться.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.15.