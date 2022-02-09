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    «Астон Вилла» заберёт свои 3 очка

    «Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Премьер-лига Англии, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Лидс»
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    Олли Уоткинс
    «Астон Вилла» на своём поле сыграет против «Лидса» в рамках 24-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится 9 февраля, начало — 23:00 (мск). «Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Февраля 2022 года
    Астон Вилла
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    •  Астон Вилла 23:00 Лидс Лидс
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    «Астон Вилла»

    «Вилланы» распологаются на 11-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 26 очков за 21 тур чемпионата. Команда смогла забить в ворота соперников 28 голов, а в свои пропустила 32.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Астон Вилла» 4 раза смогла переиграть своих соперников, 1 раз довольствовалась ничьей и 5 раз терпела поражения.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Лидс

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    В чемпионате Англии после двух поражений от «Брентфорда» (2:1) и «Челси» (1:3), «Астон Вилла» на своём поле не смогла определить сильнейшего с «МЮ» и закончили поединок со счётом 2:2. А в последнем туре АПЛ «Вилланы» встречались с «Эвертоном» и минимально обыграли их — 0:1.

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    В этом матче команде не помогут Марвелус Накамба, Бертран Траоре и Трегезе.

    «Лидс»

    «Павлины» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 22 очка за 21 матч. Команда смогла забить 24 раза, а пропустила 40.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Лидс» провёл 2 ничейных поединка, 3 раза смог одержать победу и 5 раз терпел поражения от своих соперников.

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    • В премьер-лиге Англии два тура назад «Лидс» без сложностей переиграл «Бёрнли» на домашней арене со счётом 3:1, после этого в результативном поединке смог вырвать победу у «Вест Хэма» закончив матч — 2:3. А вот в последнем туре «Лидс» минимально проиграл «Ньюкаслу» 0:1.

    На поле не смогут выйти Патрик Бэмфорд, Сэм Гринвуд, Калвин Филлипс и Лиам Купер.

    Прогноз и ставка

    На победу «Астон Виллы» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Лидс» — за 4.45.

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    Прогноз — «Лидсу» не хватает стабильности, «павлины» способны настроиться на конкретный матч, но на дистанции стабильно набирать очки это не про них. На своем поле «Астон Вилла» еще не проигрывала соперникам из второй половины турнирной таблицы, этот матч не станет исключением.

    Ставка — Победа «Астон Виллы» за 1.80.

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    «Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» заберёт свои 3 очка
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